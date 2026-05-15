Деку полетел в Лондон на встречу с агентами Жоао Педро. «Барса» переключилась на форварда «Челcи» из-за сложностей в переговорах по Альваресу
Спортивный директор «Барселоны» Деку отправился в Лондон на встречу с агентами Жоао Педро из «Челси», сообщает Diario Sport.
Вариант с бразильцем получил поддержку в клубе на фоне сложностей в переговорах с «Атлетико» по Хулиану Альваресу. Не исключено, что в ближайшие часы может состояться и личная встреча с самим футболистом.
В руководстве считают, что Жоао Педро идеально вписывается в игровую концепцию команды. В нем видят современного нападающего – мобильного, умеющего взаимодействовать с партнерами, обладающего высоким техническим уровнем и голевым чутьем. Кроме того, клубу очень нравится его возраст – 24 года – и большой потенциал для дальнейшего роста.
При этом, в клубе прекрасно понимают, что осуществить этот трансфер будет крайне сложно из-за высокой стоимости игрока.
В текущем сезоне АПЛ Педро забил 15 голов в 34 матчах. Его статистика – здесь.
PS: Общий доход Челси в сезоне 2024-25 - 585млн евро, у Барсы - 989 - т.е. в ~1.7 раза выше.