Деку полетел в Лондон на встречу с агентами Жоао Педро. «Барса» переключилась на форварда «Челcи» из-за сложностей в переговорах по Альваресу

Деку планирует встретиться с агентами Жоао Педро.

Спортивный директор «Барселоны» Деку отправился в Лондон на встречу с агентами Жоао Педро из «Челси », сообщает Diario Sport.

Вариант с бразильцем получил поддержку в клубе на фоне сложностей в переговорах с «Атлетико » по Хулиану Альваресу . Не исключено, что в ближайшие часы может состояться и личная встреча с самим футболистом.

В руководстве считают, что Жоао Педро идеально вписывается в игровую концепцию команды. В нем видят современного нападающего – мобильного, умеющего взаимодействовать с партнерами, обладающего высоким техническим уровнем и голевым чутьем. Кроме того, клубу очень нравится его возраст – 24 года – и большой потенциал для дальнейшего роста.

При этом, в клубе прекрасно понимают, что осуществить этот трансфер будет крайне сложно из-за высокой стоимости игрока.

В текущем сезоне АПЛ Педро забил 15 голов в 34 матчах. Его статистика – здесь .