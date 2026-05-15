  • Деку полетел в Лондон на встречу с агентами Жоао Педро. «Барса» переключилась на форварда «Челcи» из-за сложностей в переговорах по Альваресу
103

Спортивный директор «Барселоны» Деку отправился в Лондон на встречу с агентами Жоао Педро из «Челси», сообщает Diario Sport. 

Вариант с бразильцем получил поддержку в клубе на фоне сложностей в переговорах с «Атлетико» по Хулиану Альваресу. Не исключено, что в ближайшие часы может состояться и личная встреча с самим футболистом.

В руководстве считают, что Жоао Педро идеально вписывается в игровую концепцию команды. В нем видят современного нападающего – мобильного, умеющего взаимодействовать с партнерами, обладающего высоким техническим уровнем и голевым чутьем. Кроме того, клубу очень нравится его возраст – 24 года – и большой потенциал для дальнейшего роста. 

При этом, в клубе прекрасно понимают, что осуществить этот трансфер будет крайне сложно из-за высокой стоимости игрока.

В текущем сезоне АПЛ Педро забил 15 голов в 34 матчах. Его статистика – здесь.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Удачи жоау, сбежать из этого болота, за трофеями
Ответ Юлия Закаблукова
Комментарий скрыт
Ответ Юлия Закаблукова
Комментарий скрыт
На категорический отказ не летают. Если летит, значит есть определенная договоренность. Будет торг и уговоры Педро присоединиться к сине- гранатовым
Ответ rusichi
Выставят счет 100+ млн.
Ответ Vitto
Вполне возможно)))
Его Челси купил за 64 млн , контракт как обычно до старости у них. Сумма трансфера +-около 100 млн. Сомневаюсь что Барса найдет такие деньги, если конечно никакого не продаст .
Ответ Алексей Демченко
Если Челси не попадёт в евро кубки , то с деньгами у них будет не так хорошо плюс сам игрок может тоже повлиять . Правда я и сам не верю в этот переход .
Ответ Алексей Демченко
У Барсы основные финансовые сложности именно с потолком зарплат, а не с деньгами на трансферы. И то это на текущий момент - а потенциальный трансфер будет вписываться уже в бюджет следующего года, гд всё будет чуть иначе.

PS: Общий доход Челси в сезоне 2024-25 - 585млн евро, у Барсы - 989 - т.е. в ~1.7 раза выше.
А как там Эстевао кстати поживает? Помнится его мощно раскручивали в начале сезона)
Ответ Iamliam
на травме
Ответ Iamliam
Ага, кричали Ламину, что он фиговый Эстевао, где один, а где второй
Берите Игоря Тиаго топовый нап
Ответ zzzeeerrrooo
Как будто не под их стиль. Он силовой форвард аля Матета. А им нужен судя по профилю другой.
В лондоне не только какое-то жалкое челсе, там можно и у тотенхема пару защитников стырить.
Ответ Кулёс
Как бы Деко без Фермина не вернулся обратно.
Ответ Proper Chels
за хорошие бабки пусть забирают, на фланге он бесполезен,а в центре и так есть кому играть
Ну зачем это надо? Либо боритесь за Альвареса, либо переключитесь на легкий и реалистичный вариант: Мармуш. Зачем лезть задорого и сложно за Педро этим.
Ответ Александр Андреев
У Педро очень хороший пас в атаке и прессинг в защите, а это очень важно для современной "Барсы". Мармуш немного другой, а денег тоже за него не мало, хотя конечно будет хорошо его подписать
Очень хочется чтоб Жоао перешёл, так как считаю его ничем не хуже Хулиана, но вот только второй обойдется в куда большую сумму и скорее всего ещё со скандалом будет переходить, строя руководству Атлетико козни. А ещё присутствует дурацкое суеверие, что игроки атлетико ну никак не могут заиграть в барсе
Ответ avantrst
Альварес уже адаптирован к Ла Лиге. Да и нападающий уровня стартового состава чемпионов мира на дороге не валяется. Впрочем, посмотрим что будет.
Стата у Феррана даже лучше)
Ответ mastadon
Жоау в лоллиге будет класть в 1,5-2 раза больше, раз Довбик смог
