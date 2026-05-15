Пеп про финал Кубка: «Сити» должен постараться победить «Челси». Наши фанаты прилагают невероятные усилия, чтобы приехать в Лондон, это недешево»

Пеп про финал Кубка: «Сити» должен постараться победить ради фанатов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о предстоящем финале Кубка Англии.

«Горожане» завтра сыграют с «Челси» на «Уэмбли» в финальном матче турнира. Для «Сити» это 4-й финал турнира подряд, два предыдущих клуб проиграл.

Об игре

«Конечно, есть волнение. Надеюсь, мы сможем выступить лучше, чем в два предыдущих раза. У нас новые игроки, прошлое забыто. Сейчас новая игра против «Челси». Мы в финале и должны постараться выиграть трофей».

О том, насколько он будет думать о матче АПЛ против «Борнмута» при выборе состава на финал Кубка

«Нисколько, это финал Кубка Англии».

О том, какое послание он передаст игрокам перед финалом

«Послание будет заключаться в том, как мы должны двигаться, бегать и играть, чтобы победить «Челси». Послание в том, что на «Уэмбли» в финале Кубка Англии встречаются два престижных клуба.

Наши болельщики прилагают невероятные усилия, чтобы приехать в Лондон. Это недешево. Мы стараемся показать максимум своих возможностей, чтобы победить. Это всегда часть плана на игру», – сказал Гвардиола.