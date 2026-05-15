  • Пеп про финал Кубка: «Сити» должен постараться победить «Челси». Наши фанаты прилагают невероятные усилия, чтобы приехать в Лондон, это недешево»
Пеп про финал Кубка: «Сити» должен постараться победить «Челси». Наши фанаты прилагают невероятные усилия, чтобы приехать в Лондон, это недешево»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о предстоящем финале Кубка Англии.

«Горожане» завтра сыграют с «Челси» на «Уэмбли» в финальном матче турнира. Для «Сити» это 4-й финал турнира подряд, два предыдущих клуб проиграл.

Об игре

«Конечно, есть волнение. Надеюсь, мы сможем выступить лучше, чем в два предыдущих раза. У нас новые игроки, прошлое забыто. Сейчас новая игра против «Челси». Мы в финале и должны постараться выиграть трофей».

О том, насколько он будет думать о матче АПЛ против «Борнмута» при выборе состава на финал Кубка

«Нисколько, это финал Кубка Англии».

О том, какое послание он передаст игрокам перед финалом

«Послание будет заключаться в том, как мы должны двигаться, бегать и играть, чтобы победить «Челси». Послание в том, что на «Уэмбли» в финале Кубка Англии встречаются два престижных клуба.

Наши болельщики прилагают невероятные усилия, чтобы приехать в Лондон. Это недешево. Мы стараемся показать максимум своих возможностей, чтобы победить. Это всегда часть плана на игру», – сказал Гвардиола.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Походу пресалкаше Захарова была права, Великобритания загибается.
Ответ Антон Фалафель
Походу пресалкаше Захарова была права, Великобритания загибается.
Шикарный эпитет)))
в чем невероятность усилий? рейсы Манчестер-Дубай-Лондон сильно подорожали?
Лысей шарлатан чтото часто стал прибедняться и прибеднять фанов Сити, как будто Манчестер дофига дешёвый город. Думаю шейхи ради поддержки могли бы и на фанатскую скоростную электричку раскошелиться - там ехать всего 160 км, как из мск до рязани..
А что такое, на автобус билеты что ли стоят дорого?! Вообще странно, за такой богатый арабский клуб болеют нищеброды.
Ответ Blond
А что такое, на автобус билеты что ли стоят дорого?! Вообще странно, за такой богатый арабский клуб болеют нищеброды.
Да на Арсенал дорого ходить, одни из самых дорогих билетов в лиге.
Дорого на финал?? Россиян такие мелочи никогда не останавливали!
Челси должен хлопнуть дверью, с кубком....
да ладно, этим двоим пеп мог бы поставить перелеты и из своего кармана.
какие то дешевые отговорки для поражения
дааа, Лондон дорогой город
