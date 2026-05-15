Девушка Винисиуса сообщила о расставании с вингером «Реала». Пара сходилась в октябре после короткого разрыва из-за переписок футболиста с другой женщиной

Вингер «Реала » Винисиус расстался с Вирджинией Фонсекой.

Инфлюенсер сама объявила об этом в соцсетях. При этом вчера она посетила матч «Мадрида» на «Сантьяго Бернабеу».

«Я всегда буду позволять себе жить. Жить чем-то настоящим – без страха, без расчетов и не переставая быть собой.

Пока мы были вместе, я очень многое вкладывала в эти отношения, так же как вкладываюсь во все, что делаю в своей жизни. В конце концов, я всегда много работала и всегда была очень сосредоточена на своих мечтах и обязанностях.

Но также я женщина, и я позволила себе прожить это чувство без каких-либо барьеров, ценя уважение, которое всегда присутствовало в любых моих отношениях.

В жизни я научилась никогда не идти на компромисс в том, что для меня является принципиальным. Поэтому, когда что-то перестает иметь смысл, я предпочитаю поступать зрело и завершать начатое с теплотой и уважением, чем продолжать это. Сегодня мы решили уважать путь друг друга.

Я желаю Винисиусу счастья и успехов – и все это с большой любовью. Прошу всех отнестись к этому с уважением и перевернуть эту страницу в жизни каждого из нас, так же как это сделаю я. Спасибо», – написала Вирджиния.

Изображение: instagram.com/stories/virginia

Винисиус Жуниор сошелся со своей девушкой Вирджинией Фонсекой. Пара рассталась в начале октября из-за переписок футболиста с другой женщиной