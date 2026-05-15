Кисляк сходил на игру баскетбольного ЦСКА: «Футбол – футболом, но есть и личная жизнь, нужно уметь абстрагироваться. Каждому порой необходима психологическая перезагрузка»
Матвей Кисляк высказался о посещении баскетбольного матча ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (84:71).
– Какие впечатления от российского баскетбола?
– Честно, я баскетбол смотрю редко. Один раз в прошлом сезоне был на баскетбольном матче, и вот сейчас. Атмосфера очень понравилась. Когда сидишь рядом с паркетом, ощущения, конечно, совсем другие, нежели сидишь на трибунах.
– Насколько получается отдыхать, отвлекаться, потому что у ЦСКА сейчас не самый удачный период. Как это переживаешь? Психологически получается отвлечься?
– Каждому человеку порой необходима психологическая перезагрузка, и это нормально. Футбол – футболом, но есть и личная жизнь. Нужно уметь абстрагироваться, – заявил полузащитник ЦСКА Кисляк.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
