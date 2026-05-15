  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кисляк сходил на игру баскетбольного ЦСКА: «Футбол – футболом, но есть и личная жизнь, нужно уметь абстрагироваться. Каждому порой необходима психологическая перезагрузка»
0

Кисляк сходил на игру баскетбольного ЦСКА: «Футбол – футболом, но есть и личная жизнь, нужно уметь абстрагироваться. Каждому порой необходима психологическая перезагрузка»

Кисляк сходил на баскетбол: футбол – футболом, но есть и личная жизнь.

Матвей Кисляк высказался о посещении баскетбольного матча ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (84:71).

– Какие впечатления от российского баскетбола? 

– Честно, я баскетбол смотрю редко. Один раз в прошлом сезоне был на баскетбольном матче, и вот сейчас. Атмосфера очень понравилась. Когда сидишь рядом с паркетом, ощущения, конечно, совсем другие, нежели сидишь на трибунах. 

– Насколько получается отдыхать, отвлекаться, потому что у ЦСКА сейчас не самый удачный период. Как это переживаешь? Психологически получается отвлечься? 

– Каждому человеку порой необходима психологическая перезагрузка, и это нормально. Футбол – футболом, но есть и личная жизнь. Нужно уметь абстрагироваться, – заявил полузащитник ЦСКА Кисляк.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16942 голоса
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
logoМатвей Кисляк
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
психология
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хомуха сомневается в Кисляке и Батракове: «В Европе сумасшедший темп игры. Кроме Головина, никто на хорошем уровне не играет среди полевых»
15 мая, 03:37
Директор «Милана» Таре на вопрос об интересе к Кисляку: «Нет, это неправда»
14 мая, 19:30
Масалитин о Кисляке и Батракове: «Отъезд в «ПСЖ» маловероятен, ребята провалили весну. Внимание клуба – не приглашение в основу»
14 мая, 15:09
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
14 мая, 09:32
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
4 минуты назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
10 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
20 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
22 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
26 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
41 минуту назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
43 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
51 минуту назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
55 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем