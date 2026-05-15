Кэррик об «МЮ» в ЛЧ: «Я безмерно горжусь, что помог этому уникальному клубу. Мы довольны проделанной работой, но всегда нужно стремиться к большему»

Кэррик об «МЮ»: горжусь, что помог выйти в ЛЧ, мы довольны и стремимся вперед.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик высказался о возвращении команды в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

О том, что для него значит быть главным тренером «МЮ» и вернуть команду в ЛЧ

«Это уникальный, особенный футбольный клуб. Я безмерно горжусь тем, что вернулся и стал его частью, помог ему.

Как болельщик и бывший игрок, как преданный болельщик, очень переживающий за клуб, я был очень рад вернуться, помочь ему и продвинуть его вперед.

Здорово сделать большой шаг и вернуться в Лигу чемпионов. Мы довольны проделанной работой».

О том, чего может достичь «Юнайтед» в ближайшие годы

«Всегда нужно стремиться к большему. В этом прелесть футбола и соревнований – чего-то добиться и закрепить успех, постоянно совершенствоваться. Это всегда вызов.

Мы хотим продолжать двигаться в позитивном ключе и в правильном направлении для игроков, для команды, для состава, для клуба.

Чем ближе к вершине, тем меньше места для прогресса, но именно к прогрессу и нужно стремиться», – сказал Кэррик на пресс-конференции.