7

Кэррик об «МЮ» в ЛЧ: «Я безмерно горжусь, что помог этому уникальному клубу. Мы довольны проделанной работой, но всегда нужно стремиться к большему»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о возвращении команды в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

О том, что для него значит быть главным тренером «МЮ» и вернуть команду в ЛЧ

«Это уникальный, особенный футбольный клуб. Я безмерно горжусь тем, что вернулся и стал его частью, помог ему.

Как болельщик и бывший игрок, как преданный болельщик, очень переживающий за клуб, я был очень рад вернуться, помочь ему и продвинуть его вперед.

Здорово сделать большой шаг и вернуться в Лигу чемпионов. Мы довольны проделанной работой».

О том, чего может достичь «Юнайтед» в ближайшие годы

«Всегда нужно стремиться к большему. В этом прелесть футбола и соревнований – чего-то добиться и закрепить успех, постоянно совершенствоваться. Это всегда вызов.

Мы хотим продолжать двигаться в позитивном ключе и в правильном направлении для игроков, для команды, для состава, для клуба.

Чем ближе к вершине, тем меньше места для прогресса, но именно к прогрессу и нужно стремиться», – сказал Кэррик на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Давай Майкл не подведи !
Победители ЛЧ 26/27
Ответ therealgreenman
Победители ЛЧ 26/27
Кто?
я очень надеюсь, но не очень верю, что команда после лета наладит свою игру в прессинге против нетоповых команд, потому что если команда будет играть так как против вест хэма, лидса, сандерденда и борнмута, то будет такая же просадка в следующем сезоне как это было у ЭТХ и сульшера. Против топ команд пока что МЮ играет как топ клуб.
Ответ FortMinor
Так Арсеналу Микеля для этого потребовалось сколько лет ?
Тут главное не начать истерить уже после третьего тура руководству , если уж доверили !
Ответ FortMinor
Бред пишешь я про лидс и борнмут,там судьи нас отжарили с ВХ там за выживание была бойня и это сроду с победой взять и отыграться на 90 минуте.Сандерленд не смотрел ,походу команда раслабилась.По настоящему провал был с НЮ.p.s группа FM хороши.
