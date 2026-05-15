Агент Захаряна: «Арсен недоволен тем, что не получает время, сложно комментировать решение Матараццо. В «Сосьедаде» уже не выходят на поле игроки, которые раньше играли»
Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о недовольстве хавбека текущим положением в команде.
В сезоне-2025/26 Захарян провел за испанский клуб 20 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Футболист не выходил на поле почти два месяца.
– Захарян не играет, потому что это тренерское решение. В «Реал Сосьедад» уже не выходят на поле те футболисты, которые раньше играли, в том числе Браис Мендес.
Арсен недоволен тем, что он не получает время. Сложно комментировать решение Пеллегрино Матараццо.
– Есть ли у Захаряна желание сменить клуб?
– Будет видно в конце сезона, – сказал Голубин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Первый год ему давали играть очень много, а он не показывал вообще ничего, от слова совсем. Второй год весь пропущен, в этом сезоне тоже слабая игра. За все годы по пальцам одной руки его удачные действия можно сосчитать. У человека низкий % точных передач, 0 обыгрыша с дриблинга, крайне мало голов и передач (1 в год, в среднем, и то команде 5 дивизиона в кубке), миллион запоротых моментов, 0 отборов. Пешеход лимитный. На чистых мячиках играть не выходит у него в Ла Лиге, это не РПЛ.
Другое дело, что использую его на левом фланге/полуфланге атаки, а не на позиции 8-10. С другой стороны, в центре поля у сосьедада эти годы играли игроки сборной Испании, там 0 шансов выходить.
Пока молодой надо ехать в аутсайдера и играть сезон-два 8-10, тогда будет ясно окончательно можно ли ставить крест на этом футболисте или микро шанс на ренессанс есть.