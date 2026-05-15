  Агент Захаряна: «Арсен недоволен тем, что не получает время, сложно комментировать решение Матараццо. В «Сосьедаде» уже не выходят на поле игроки, которые раньше играли»
Агент Захаряна: «Арсен недоволен тем, что не получает время, сложно комментировать решение Матараццо. В «Сосьедаде» уже не выходят на поле игроки, которые раньше играли»

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о недовольстве хавбека текущим положением в команде. 

В сезоне-2025/26 Захарян провел за испанский клуб 20 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Футболист не выходил на поле почти два месяца. 

– Захарян не играет, потому что это тренерское решение. В «Реал Сосьедад» уже не выходят на поле те футболисты, которые раньше играли, в том числе Браис Мендес.

Арсен недоволен тем, что он не получает время. Сложно комментировать решение Пеллегрино Матараццо.

Есть ли у Захаряна желание сменить клуб?

– Будет видно в конце сезона, – сказал Голубин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
А за какие заслуги? Это клуб вывалил за неликвид круглую сумму, это их проблемы, тренеру нужен результат и готовые футболисты
Арсен ещё и не доволен. Не дают сыграть звезде. Это в клубе должны быть недовольны, что два года пассажир чьё-то место занимает. У них теперь одна задача - получить хоть что-то за этого персонажа. Может всё-таки спихнут в аренду куда-нибудь.
Так он как выйдет на поле так сразу понос
Комментарий скрыт
Может по этому его и купили
Какой важный птиц. Там вон даже Мбаппе места в Реале не находится, и то, терпит человек, понимание проявляет...
Тренер назначил его четвертым нападающим
Может любимой женой?
Любопытно было бы послушать лечащего врача этого пациента. А слушать агента по продаже мебели не очень интересно.
Вспоминаю сколько минусов прилетело, когда люди писали критически об уровне Захаряна. Фан база Арсена, ваш выход. Что или кто опять помешал ему показать хотя бы что-то
Фан база Арсена в Ереване,… у них ВПН выключен…
Я смотрел 80-85% всех матчей Арсена в Испании. Это полный провал.

Первый год ему давали играть очень много, а он не показывал вообще ничего, от слова совсем. Второй год весь пропущен, в этом сезоне тоже слабая игра. За все годы по пальцам одной руки его удачные действия можно сосчитать. У человека низкий % точных передач, 0 обыгрыша с дриблинга, крайне мало голов и передач (1 в год, в среднем, и то команде 5 дивизиона в кубке), миллион запоротых моментов, 0 отборов. Пешеход лимитный. На чистых мячиках играть не выходит у него в Ла Лиге, это не РПЛ.

Другое дело, что использую его на левом фланге/полуфланге атаки, а не на позиции 8-10. С другой стороны, в центре поля у сосьедада эти годы играли игроки сборной Испании, там 0 шансов выходить.

Пока молодой надо ехать в аутсайдера и играть сезон-два 8-10, тогда будет ясно окончательно можно ли ставить крест на этом футболисте или микро шанс на ренессанс есть.
В Арис Лимасол место освобождается - Кокорин, легенда наша, заканчивает карьеру.
Неужели ему не комфортно находится постоянно в госпитале? Денежки ведь капают.
а в сосьедаде не довольны,что все медикаменты города,уходят на арсена
Он и его агент еще умудряются быть недовольными чем-то)))
