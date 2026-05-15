Агент Захаряна: «Арсен недоволен тем, что не получает время, сложно комментировать решение Матараццо. В «Сосьедаде» уже не выходят на поле игроки, которые раньше играли»

Агент Захаряна: Арсен недоволен тем, что не получает время.

Геннадий Голубин , агент полузащитника «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна , рассказал о недовольстве хавбека текущим положением в команде.

В сезоне-2025/26 Захарян провел за испанский клуб 20 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Футболист не выходил на поле почти два месяца.

– Захарян не играет, потому что это тренерское решение. В «Реал Сосьедад» уже не выходят на поле те футболисты, которые раньше играли, в том числе Браис Мендес .

Арсен недоволен тем, что он не получает время. Сложно комментировать решение Пеллегрино Матараццо .

– Есть ли у Захаряна желание сменить клуб?

– Будет видно в конце сезона, – сказал Голубин.