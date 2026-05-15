Глеб о присуждении Латвии U19 технического поражения за отказ играть с Беларусью: «УЕФА – красавчики, все правильно. Только так можно привести в чувство этих ребят»

Глеб о присуждении Латвии U19 технического поражения: УЕФА – красавчики.

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб отреагировал на решение УЕФА присудить сборной Латвии U19 техническое поражение за отказ играть со сборной Беларуси U19 в отборе на Евро-2027.

«УЕФА все правильно сделал. Нужно побольше таких игр, так и на чемпионат мира попадем.

Мне все равно, что делают сборные Латвии, Эстонии. УЕФА все сделал четко и по правилам. Только так можно привести в чувство этих ребят.

Руководители УЕФА – красавчики», – сказал Глеб.