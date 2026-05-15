  Глеб о присуждении Латвии U19 технического поражения за отказ играть с Беларусью: «УЕФА – красавчики, все правильно. Только так можно привести в чувство этих ребят»
24

Глеб о присуждении Латвии U19 технического поражения за отказ играть с Беларусью: «УЕФА – красавчики, все правильно. Только так можно привести в чувство этих ребят»

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб отреагировал на решение УЕФА присудить сборной Латвии U19 техническое поражение за отказ играть со сборной Беларуси U19 в отборе на Евро-2027.

«УЕФА все правильно сделал. Нужно побольше таких игр, так и на чемпионат мира попадем.

Мне все равно, что делают сборные Латвии, Эстонии. УЕФА все сделал четко и по правилам. Только так можно привести в чувство этих ребят.

Руководители УЕФА – красавчики», – сказал Глеб.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Вот, левый поворот .....
Через 100 лет в Латвии будет жить меньше миллиона человек. Вот так европейская демократия привела их к процветанию
Ответ Direct free kick
Через 100 лет в Латвии будет жить меньше миллиона человек. Вот так европейская демократия привела их к процветанию
Россия должна их намного раньше освободить от западных захватчиков.
Ответ Direct free kick
Через 100 лет в Латвии будет жить меньше миллиона человек. Вот так европейская демократия привела их к процветанию
Всегда забавляло, как они хотели выйти из Союза, какие патриоты все эти прибалты, только вышли, границу открыли - разбежались по всему миру. От Ирландии с серым небом Дублина, до криминальных районов в Чикаго.
Первые три очка
Белорусь технично обыграла Латвию!
Материалы по теме
УЕФА присудил Латвии U19 техническое поражение за отказ играть с Беларусью в отборе Евро-2027
15 мая, 12:44
Андрей Шевченко: «Мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу. Моя персональная политика как была, так и остается»
18 апреля, 18:27
Советник президента УЕФА о бане России: «Мы хотим, чтобы все, кто хочет играть в футбол, могли играть в него. Надеемся, что конфликт закончится как можно скорее»
18 апреля, 10:14
