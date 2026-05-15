  • Никитин считает Москву лучшим городом мира для жизни: «Минусов меньше всего. Нью-Йорк и Италия очень грязные, в Японии туристом – шикарно»
Никитин считает Москву лучшим городом мира для жизни: «Минусов меньше всего. Нью-Йорк и Италия очень грязные, в Японии туристом – шикарно»

Бывший капитан «Уфы» Алексей Никитин назвал Москву лучшим городом мира.

– Вы много где были, но все же Москва – лучший город Земли?

– Для меня – да. По совокупности всех факторов. Мне не нужно море, триста дней солнца в году. Чистота, транспорт, доступность любых продуктов, архитектура невероятная. Плюс, это мой родной город, в котором все равно у меня друзья, родители.

Конечно, если ты приезжаешь из глубинки и тебе нужно искать работу, поначалу мало зарабатываешь – приходится больше выживать, чем жить… Наверное, для этого человека город не покажется таким красивым.

Но если есть маломальская возможность где‑то жить, зарабатывать деньги, которые позволят тебе спокойно существовать, то, пожалуй, в плане развлечений, красоты, архитектуры, логистики, ресторанов… Здесь есть все. И вопрос еще, как ты умеешь радоваться мелочам. Можно и с небольшой зарплатой ценить каждый миг. И не измерять это только материальными вещами.

Что касается остальных городов, где я был, то все равно много где достаточно грязно. Например, мне нравится Италия как туристу с учетом языка, культуры, футбола, людей достаточно гостеприимных. Но это все равно достаточно грязная страна. Или, например, Нью‑Йорк вообще очень грязный. Хотя масштаб зданий в США поражает. Везде очень много минусов. В Москве их меньше – это говорят многие люди, которые объездили чуть ли не весь свет.

Хотя мы были в Японии в декабре. Стране, которая в плане чистоты потягается с Москвой. Но там тяжелее находиться для европеизированного человека из‑за языка, ментальности. Туристу туда поехать просто шикарно. Но в плане жизни Москва действительно один из лучших городов.

– Вы часто рассказывали о своих любимых местах в мире, а можете ли назвать топ‑3 места, которые точно стоит посетить в России?

– Москва как раз. Все равно много людей из далеких уголков страны еще не были в столице. Это можно заметить по праздникам – какое количество народу приезжает в Москву, и как все изумляются и восторгаются. Я бы даже Москву и Питер объединил в один пункт, как два крупных города, которые точно надо посетить.

Алтай. Невероятная красота! Мы ездили в том году в конце марта. Возможно, не самое теплое время, но мало туристов. Максимально адекватные цены на крутые отели, которые летом стоят в пять раз больше. И действительно восторг был. Чуйский тракт просто заставил забыть обо всем.

Ну и третье – Камчатка. Наша страна очень красива природой. На Алтае и Камчатке можно узреть природные чудеса нашей планеты. И красоты Камчатки труднодоступны для многих – все‑таки перелет туда недешево стоит. Но это то, что стоит посмотреть, – сказал Никитин.

Экс-футболист – воспитанник ЦСКА. Последним клубом 34‑летнего Никитина был волгоградский «Ротор». Также он выступал за красноярский «Енисей», пермский «Амкар», «Уфу», подмосковные «Химки» и боснийский «Тузла Сити».

все-таки умеют американцы показывать картинку. как же я был разочарован, когда исполнил мечту и посетил Нью-Йорк:
- почти везде воняет
- метро - ужас. там натурально страшно ночью. да и днем зрелище такое себе
- огромное количество упоротых и откровенных психов на улицах
- центральный парк - ну такое. парк Горького в тыщу раз круче. и это я даже не преувеличиваю
- да, Манхеттен впечатляет. но бомжи и наркоши не дают расслабиться
- очень агрессивные жители. по сравнению с ними москвичи - просто душки и лапочки
- отвратительная еда. я не был в дорогих ресторанах. я про фастфуд. в Москве еда качественнее на порядок
- сверхнаглые негры. при этом крайне отмороженные и легко идущие на насилие

Вашингтон, который столица и Филадельфия - помойные ямы. я понимаю, что для касты богатых там сооздан отдельный мир. но я в него не вхож, поэтому делюсь впечатлениями простого плебея )

p.s. музеи, галереи и бары там - восторг! )
Ответ bororo
Полностью согласен.
Юг в целом довольно сильно загажен.
В штатах Флориде и Калифорнии такого можно рассмотреться на улицах - российские трущобы славными местечками покажутся.
Про еду и музеи в точку. Центральный парк не хуже парка Горького. Лос-Анджелес кажется более приятным чем Нью-Йорк.
Япония по части чистоты Москве 100 очков форы даст . А Сингапур - все 1000.
Главное причины этому не называй, чтобы не давать советы по пополнению казны
1000 это перебор, конечно же. Но если в Москве, как в Сингапуре, ввести штраф в 40 тысяч рублей за мусор мимо урны или в миллион за жвачку - фора пропадет. Только будут ли довольны этим люди...
Очень показательно что на территории площадью 17 миллионов квадратных километров всегда называют один город - Москва. Больше в России городов нет. Ну подумаешь Челябинск выглядит примерно как Чернобыль, это же не имеет значения. Или Якутск. И другие населённые пункты где уровень жизни примерно как в Сирии.
Ты не был ни в Чернобыле ни в Челябе. И тем более в Сирии.
Прирост территорий не означает, что они развиваются одинаково). Развивают только Москву, в остальных регионах по инерции какие то улучшения происходят через 5-10 лет после московских. В провинции, даже, искреннее радуются списанным московским трамваям). Что поделать, традиционная ценность. Большая страна - один город).
Знакомый, кстати, москвич, недавно в Китай сгонял в отпуск, вернулся и говорит - да мы тут в 19м веке...
Ничего страшного, вот еще потерпеть чуть чуть и в малой токмачке будет ториевый ядерный реактор построен
Это всё временно. Скоро будет 18-й.
Деньги надо иметь, тогда везде хорошо будет. И в Нью-Йорке и в Италии.
Наврядли жители Маракеша с тобой согласяься
Может хватит уже эту тупую матру бубнить, пытаясь игнорировать некоторые дерьмовые аспекты "райских садов"?
Каким образом будет хорошо от денег, если ты едешь по общественным улицам, а вокруг бомжи-нарики + всё засрано, и тебе тупо неприятно на это смотреть? В США те же Флорида и Калифорния - жесть в этом плане.
Я считаю Тобольск лучшим городом мира.
В Тобольске хорошо.
Спокойно, симпатично.
Рыбалка, грибы.
Для детей многое делается.
И главное безопасно.
Так он московский,что он ещё скажет?
Так ты питерский. Что ещё можно ожидать?
Как же по-разному мы оцениваем Москву. Достаточно упомянуть безумные темпы строительства и жуткую перенаселенность.
В Москве, безусловно, есть много плюсов для жизни и в особенности для работы. Это деловой, финансовый и развлекательный центр страны, в котором доступ к любым услугам открыт в режиме 24/7, огромный выбор всяческих заведений, культурного досуга и т.д. Плюс для мегаполиса, действительно, Москва довольна чистая и ухоженная. При этом куча минусов (постоянные перекрытия и ремонтные работы, серость домов и общей атмосферы, бесконечная слякоть весной и осенью (март и ноябрь в Москве - это тягостно и невыносимо - "убил" ботинки после реагентов, считай, стал москвичом, перенаселенность отдельных районов и т.д.). Но, вот, эта фраза, которую в последние годы постоянно повторяют про "лучший город Земли" (я в курсе, что про это пел Магомаев еще в 60-е) порядком надоедает. Как какая-то мантра. При этом обязательно через запятую приводится сравнение с другими городами и даже целыми странами. Во-первых, это нерепрезентативная выборка, построенная только на личном и, как правило, небольшом опыте туризма спикера (справедливости ради, в этом конкретном случае Никитин делает оговорку именно про туризм), во-вторых - зачем?
Ой, этот район Полежаевская - Зорге - ЦСКА, вообще, не люблю. Сначала фиг туда заедешь, потом фиг оттуда выедешь )
в декабре две недели по северу италии гонял в белых кроссах, ни разу по памяти их не чистив. прилетел в москву и запачкал их сразу же, не успев дойти до такси)
В декабре
@
В Москве
@
Запачкал белые кроссы

#достаточно

А если по теме, то речь явно шла не про грязь (климаты несопоставимы), а про ухоженность. Из недавнего вспоминается Сицилия и Палермо в ней же. Везде ходишь как по помойке какого-то захолустного городка. Только это не отдельная захламлённая площадка, а целые улицы и углы с мусором и ошмётками.
если брать в Италии бедную южную Сицилию, то в России для сравнения есть несчетное количество городов за мкадом : мухосранск, зажопинск, урюпинск и им подобные.
Экс-капитан «Уфы» Никитин завершил карьеру: «Думал про Медиалигу, но понты на публику – не мое»
15 мая, 12:16
