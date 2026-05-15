Никитин считает Москву лучшим городом мира для жизни: «Минусов меньше всего. Нью-Йорк и Италия очень грязные, в Японии туристом – шикарно»
Бывший капитан «Уфы» Алексей Никитин назвал Москву лучшим городом мира.
– Вы много где были, но все же Москва – лучший город Земли?
– Для меня – да. По совокупности всех факторов. Мне не нужно море, триста дней солнца в году. Чистота, транспорт, доступность любых продуктов, архитектура невероятная. Плюс, это мой родной город, в котором все равно у меня друзья, родители.
Конечно, если ты приезжаешь из глубинки и тебе нужно искать работу, поначалу мало зарабатываешь – приходится больше выживать, чем жить… Наверное, для этого человека город не покажется таким красивым.
Но если есть маломальская возможность где‑то жить, зарабатывать деньги, которые позволят тебе спокойно существовать, то, пожалуй, в плане развлечений, красоты, архитектуры, логистики, ресторанов… Здесь есть все. И вопрос еще, как ты умеешь радоваться мелочам. Можно и с небольшой зарплатой ценить каждый миг. И не измерять это только материальными вещами.
Что касается остальных городов, где я был, то все равно много где достаточно грязно. Например, мне нравится Италия как туристу с учетом языка, культуры, футбола, людей достаточно гостеприимных. Но это все равно достаточно грязная страна. Или, например, Нью‑Йорк вообще очень грязный. Хотя масштаб зданий в США поражает. Везде очень много минусов. В Москве их меньше – это говорят многие люди, которые объездили чуть ли не весь свет.
Хотя мы были в Японии в декабре. Стране, которая в плане чистоты потягается с Москвой. Но там тяжелее находиться для европеизированного человека из‑за языка, ментальности. Туристу туда поехать просто шикарно. Но в плане жизни Москва действительно один из лучших городов.
– Вы часто рассказывали о своих любимых местах в мире, а можете ли назвать топ‑3 места, которые точно стоит посетить в России?
– Москва как раз. Все равно много людей из далеких уголков страны еще не были в столице. Это можно заметить по праздникам – какое количество народу приезжает в Москву, и как все изумляются и восторгаются. Я бы даже Москву и Питер объединил в один пункт, как два крупных города, которые точно надо посетить.
Алтай. Невероятная красота! Мы ездили в том году в конце марта. Возможно, не самое теплое время, но мало туристов. Максимально адекватные цены на крутые отели, которые летом стоят в пять раз больше. И действительно восторг был. Чуйский тракт просто заставил забыть обо всем.
Ну и третье – Камчатка. Наша страна очень красива природой. На Алтае и Камчатке можно узреть природные чудеса нашей планеты. И красоты Камчатки труднодоступны для многих – все‑таки перелет туда недешево стоит. Но это то, что стоит посмотреть, – сказал Никитин.
Экс-футболист – воспитанник ЦСКА. Последним клубом 34‑летнего Никитина был волгоградский «Ротор». Также он выступал за красноярский «Енисей», пермский «Амкар», «Уфу», подмосковные «Химки» и боснийский «Тузла Сити».
- почти везде воняет
- метро - ужас. там натурально страшно ночью. да и днем зрелище такое себе
- огромное количество упоротых и откровенных психов на улицах
- центральный парк - ну такое. парк Горького в тыщу раз круче. и это я даже не преувеличиваю
- да, Манхеттен впечатляет. но бомжи и наркоши не дают расслабиться
- очень агрессивные жители. по сравнению с ними москвичи - просто душки и лапочки
- отвратительная еда. я не был в дорогих ресторанах. я про фастфуд. в Москве еда качественнее на порядок
- сверхнаглые негры. при этом крайне отмороженные и легко идущие на насилие
Вашингтон, который столица и Филадельфия - помойные ямы. я понимаю, что для касты богатых там сооздан отдельный мир. но я в него не вхож, поэтому делюсь впечатлениями простого плебея )
p.s. музеи, галереи и бары там - восторг! )
Юг в целом довольно сильно загажен.
В штатах Флориде и Калифорнии такого можно рассмотреться на улицах - российские трущобы славными местечками покажутся.
Каким образом будет хорошо от денег, если ты едешь по общественным улицам, а вокруг бомжи-нарики + всё засрано, и тебе тупо неприятно на это смотреть? В США те же Флорида и Калифорния - жесть в этом плане.
Спокойно, симпатично.
Рыбалка, грибы.
Для детей многое делается.
В Москве
Запачкал белые кроссы
А если по теме, то речь явно шла не про грязь (климаты несопоставимы), а про ухоженность. Из недавнего вспоминается Сицилия и Палермо в ней же. Везде ходишь как по помойке какого-то захолустного городка. Только это не отдельная захламлённая площадка, а целые улицы и углы с мусором и ошмётками.