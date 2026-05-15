  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о «Спартаке»: «Фаворит Кубка России в финале с «Краснодаром». Игра у команды вяжется, неплохо проводят весну, есть проблема с нападающими»
23

Аршавин о «Спартаке»: «Фаворит Кубка России в финале с «Краснодаром». Игра у команды вяжется, неплохо проводят весну, есть проблема с нападающими»

Аршавин о «Спартаке»: они фавориты Кубка России в финале с «Краснодаром».

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру «Спартака» во второй части сезона. 

«Зобнин очень классно играет и хорошо проводит эту весну. Мне кажется, в последний раз он так играл во время чемпионата мира в России в 2018 году.

Плюс Карседо перевел Литвинова в опорную зону. Все другие тренеры ерзали туда‑сюда, но в итоге скатывались к решению, что Литвинов будет играть центрального защитника.

У «Спартака» есть проблема с нападающими. Хотя я считаю Угальде хорошим форвардом, но у него тоже были отрезки, когда он не забивал.

Еще я вижу проблему в расположении Жедсона. Карседо ставит его правым или левым защитником, но это точно в долгую не прокатит. Да и не думаю, что Жедсон этим доволен. Нужно будет искать ему позицию в середине поля, а ее как таковой и нет. Потому что Маркиньос слева хорош, Солари справа тоже вписывается в стилистику, в центре – Умяров и Литвинов, плюс Барко. Как быть Жедсону, когда места‑то нет?

Но в целом у «Спартака» игра вяжется. То есть ребята комбинационно играют. Понятно, что в каком‑то матче лучше, в каком‑то хуже, но комбинации проходят. Пока работа проделана хорошая, «Спартак» неплохо проводит весну. Для меня они – фавориты Кубка России в финале с «Краснодаром», — сказал Аршавин. 

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16525 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoРоман Зобнин
logoЖедсон Фернандеш
logoМаркиньос Коста
logoМанфред Угальде
logoНаиль Умяров
logoПабло Солари
logoАндрей Аршавин
logoКраснодар
logoРуслан Литвинов
logoХуан Карлос Карседо
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Приятно слушать футбольную аналитику от Аршавина, конечно. В отличие от подавляющего большинства прочих наших "экспертов".
Ответ версус вульгарис
Приятно слушать футбольную аналитику от Аршавина, конечно. В отличие от подавляющего большинства прочих наших "экспертов".
У него сын занимается в Академии Спартака
Ответ nth5qxq58z
У него сын занимается в Академии Спартака
И что? Причём здесь это?
чемпионство Краснодару, кубок Спартаку! все на Никольскую!
Ответ Vatikan
чемпионство Краснодару, кубок Спартаку! все на Никольскую!
Краснодар сам упустил свое чемпионство.
Пусть еще и кубок упустят.
Аршавин кстати красавец, из нынешних экспертов самый адекватный и объективный. Понятно, что всеми фибрами болеет за родной Зенит, но другие клубы всегда оценивает трезво, да и Зенит регулярно критикует в отличии например от некоторых комментаторов ....лизов.
если Краснодар всё таки не возьмёт золото чемпионата, то поймает дизмораль на фоне усталости, прежде всего психологической... это усилит позиции Спартака в финале... а вот если возьмёт золото, то может поймать и кураж, и драйв, несмотря на усталость...
Ответ westport70
если Краснодар всё таки не возьмёт золото чемпионата, то поймает дизмораль на фоне усталости, прежде всего психологической... это усилит позиции Спартака в финале... а вот если возьмёт золото, то может поймать и кураж, и драйв, несмотря на усталость...
Будем надеяться, что у Спартака будет преимущество (моральная и психологическая усталость и выгорание)
кому то удалось купить билет на Яндекс афише? я 2 дня пытался, с приоритетом абонента, в том числе, около 50 попыток, но всегда места заняты. и в продажу поступило только тысячу билетов, не больше. зато на авито полно объявлений перекупов.
Ответ Паша Бугаков
кому то удалось купить билет на Яндекс афише? я 2 дня пытался, с приоритетом абонента, в том числе, около 50 попыток, но всегда места заняты. и в продажу поступило только тысячу билетов, не больше. зато на авито полно объявлений перекупов.
И фанйди не помеха.
Ответ Паша Бугаков
кому то удалось купить билет на Яндекс афише? я 2 дня пытался, с приоритетом абонента, в том числе, около 50 попыток, но всегда места заняты. и в продажу поступило только тысячу билетов, не больше. зато на авито полно объявлений перекупов.
Вчера около 22 часов была относительно большая порция билетов, удалось взять. Оказывается у владельцев абонементов есть промокод на покупку
Спартаку хочу пожелать победы!
Да уж, этот покупающий Крыснодар довел до того, что за Спартак начинаешь болеть в этом финале. Тьфу!
Вообще нельзя раньше времени о чем то говорит,еще тур сыграть нужно,смотреть потом какие игроки смогут сыграть в супер финале.
Основное преимущество Спартака то, что они играют дома,в Москве .
Очевдидно Карседо строит в Москве аналог севильского Бетиса. Сам не особо знаток испанского футбола, может в Примере есть такие и другие. Но химия у них схожая с этими Форналсом, Ло Чельсо, Амрабат, Кучо, Антони. А сам Бетис в следующем году в ЛЧ.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарпищев о Дзюбе в «Спартаке»: «Человек не может вернуться, когда сам уходит. Это абсурд»
15 мая, 12:39
Червиченко о «Зените»: «Чемпионство совершенно не заслуженное, если оно будет. Команда не показывала чемпионской игры в этом году»
15 мая, 10:58
Карседо о «Спартаке»: «Российские парни – ядро команды, они знают клуб лучше всех, у них есть характер и мастерство. У нас хорошая атмосфера»
15 мая, 10:29
Рекомендуем
Главные новости
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
5 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
5 минут назад
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
18 минут назадТесты и игры
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
26 минут назад
«Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, сказал Зырянов: «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»
38 минут назадВидео
Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»
56 минут назад
Ибрагимов из «МЮ» – в сборной России. Собрали его хайлайты в Англии
57 минут назадВидео
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
сегодня, 11:08
«Реал» объявил об уходе Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом
сегодня, 11:05
Нагучев об игре «Зенита» против «Ростова»: «Стоит ли проводить чемпионский матч настолько осторожно? Скромную игру часто объясняют трофеем, но мне как зрителю трофей не достанется»
сегодня, 10:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
12 минут назад
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
20 минут назад
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
33 минуты назад
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»
сегодня, 09:48
Малдера возглавил сборную Украины. Итальянец стал первым иностранным тренером в ее истории
сегодня, 09:05
Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»
сегодня, 08:57
Рекомендуем