  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе и Арбелоа говорили до игры с «Овьедо». Форвард высказал недовольство тем, что он в запасе, тренер указал игроку на его поведение в последние недели (The Athletic)
56

Мбаппе и Арбелоа говорили до игры с «Овьедо». Форвард высказал недовольство тем, что он в запасе, тренер указал игроку на его поведение в последние недели (The Athletic)

Мбаппе и Арбелоа провели беседу до матча с «Овьедо».

Килиан Мбаппе и Альваро Арбелоа высказали друг другу претензии еще до матча с «Овьедо».

Француз вышел на встречу 36-го тура Ла Лиги (2:0) на 69-й минуте. После победы игрок заявил, что главный тренер Арбелоа ставит его на четвертое место среди нападающих в клубе.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Арбелоа и Мбаппе поговорили в четверг перед игрой с «Овьедо», сообщает The Athletic.

При этом игрок высказал недовольство тем, что его оставили на скамейке запасных, а тренер выразил свое недовольство поведением Килиана в последние недели.

Мбаппе также подвергся критике внутри клуба из-за решения отправиться в Италию со своей девушкой, актрисой Эстер Экспосито, пока восстанавливался после травмы. Ранее футболист также заявил, что клуб дал ему разрешение на отъезд.

Мбаппе атаковал Арбелоа: «Он сказал, что я 4-й нападающий», «Спросите у Мистера». Главные цитаты

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16937 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoАльваро Арбелоа
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoРеал Овьедо
logoСборная Франции по футболу
Эстер Экспосито
logoдевушки и спорт
logoсветская хроника
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Продуктивностью крота восхищаюсь
Ответ Unai2019
Продуктивностью крота восхищаюсь
Устраняет все засоры
Ответ Unai2019
Продуктивностью крота восхищаюсь
подпись: Бари Алибасов
Походу, реаловский крот -- крот.
Потому что невозможно так незаметно всех подслушивать и ни разу не вызвать подозрение , только если ты не передвигаешься под землёй на Бэрнабеу и тебя никто не видит
Ответ Ллб
Походу, реаловский крот -- крот. Потому что невозможно так незаметно всех подслушивать и ни разу не вызвать подозрение , только если ты не передвигаешься под землёй на Бэрнабеу и тебя никто не видит
А может игроки просто потеряли бонусы без побед в сезоне и решили подкалымить, сливая инсайды за денежку. Жить то надо как-то, ипотеки, инфляция....
Ответ Ллб
Походу, реаловский крот -- крот. Потому что невозможно так незаметно всех подслушивать и ни разу не вызвать подозрение , только если ты не передвигаешься под землёй на Бэрнабеу и тебя никто не видит
Я думаю, крот это Арбелоа
Развели бардачину в таком великом клубе. Боюсь с таким бардаком даже Моур не справиться, тем более что он и сам поскандалить не против.
Ответ bestvideox
Развели бардачину в таком великом клубе. Боюсь с таким бардаком даже Моур не справиться, тем более что он и сам поскандалить не против.
Так для этого и берут
Ответ bestvideox
Развели бардачину в таком великом клубе. Боюсь с таким бардаком даже Моур не справиться, тем более что он и сам поскандалить не против.
Так клин клином, как грится. Если Жозе дадут полномочия, то что-то может получится.
Что интересно ответил бы Мостовой (царь) ведь он сталкивался с такими ситуациями? Ведь в футболе все давно придумано
Вот это другое дело! Не то, что при Алонсо! Хотя постойте-ка...
Арбелоа с одной стороны молодец , что осадил звезду . Но кончится все как обычно )
Классная у них Санта Барбара, надеюсь так будет продолжать очень долго.
Ответ Андрей Гон
Классная у них Санта Барбара, надеюсь так будет продолжать очень долго.
У них классная Сантьяго Бернабеу)
в ПСЖ его!!!
Ответ Vatikan
в ПСЖ его!!!
Это уже проблема Реала)
Ух ты, Арбелоа выразил недовольство Мбаппе. наверное когда тот отошел от него на несколько метров
Ща Моур придёт и на месте Бернабеу останется воронка
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа не считает игроков «Реала» неблагодарными: «Я не жду от них того, что сам давал им. Прекрасно знаю, о чем думают игроки такого уровня – с огромными амбициями и большим эго»
14 мая, 23:06
Арбелоа о словах Мбаппе: «Никогда не говорил ему, что он 4-й нападающий, он неправильно понял. Но игрок, которого не было в заявке 4 дня назад, не может сегодня быть в старте, это здравый смысл»
14 мая, 22:13
Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»
14 мая, 22:03Видео
Арбелоа считает, что Мбаппе выкладывается на 100%: «Или он бы не знал, где находится. «Реал» – благословение для всех нас, каждый должен понимать, как ему повезло»
13 мая, 16:11
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
3 минуты назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
9 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
19 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
21 минуту назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
25 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
40 минут назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
42 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
50 минут назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
54 минуты назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем