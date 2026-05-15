УЕФА присудил Латвии U19 техническое поражение за отказ играть с Беларусью в отборе Евро-2027

УЕФА наказал сборную Латвии за отказ играть с Беларусью.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил сборной Латвии до 19 лет техническое поражение (0:3) за отказ играть с командой Беларуси в рамках отбора на чемпионат Европы 2027 года.

Игра должна была состояться 15 мая.

«Объявить матч несостоявшимся по решению Латвийской футбольной федерации (в связи с чем ей засчитывается поражение со счетом 0:3), поскольку именно она несет ответственность за отмену матча», – говорится в решении УЕФА.

Беларусь и Словакия идут на 1-м и 2-м местах соответственно после первого тура в группе В3, имея три очка. У Сан-Марино и Латвии ноль баллов.

