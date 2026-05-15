  • УЕФА присудил Латвии U19 техническое поражение за отказ играть с Беларусью в отборе Евро-2027
56

УЕФА наказал сборную Латвии за отказ играть с Беларусью.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил сборной Латвии до 19 лет техническое поражение (0:3) за отказ играть с командой Беларуси в рамках отбора на чемпионат Европы 2027 года.

Игра должна была состояться 15 мая.

«Объявить матч несостоявшимся по решению Латвийской футбольной федерации (в связи с чем ей засчитывается поражение со счетом 0:3), поскольку именно она несет ответственность за отмену матча», – говорится в решении УЕФА.

Беларусь и Словакия идут на 1-м и 2-м местах соответственно после первого тура в группе В3, имея три очка. У Сан-Марино и Латвии ноль баллов. 

УЕФА за отказ играть с Беларусью присудил технические поражения женским сборным Эстонии и Литвы U17

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Прессбол»
logoвысшая лига Латвия
сборная Беларуси U-19
logoЕвро U-19
logoПолитика
logoсборная Латвии U-19
logoвысшая лига Беларусь
logoУЕФА
квалификация Евро U-19
56 комментариев
Вот так бы с самого начала. С Польшей и Швецией.
Ага, что фифа мешало и не мешает теперь?
Только с юниорами, которые, вероятно, не особо кому-то нужны, и первыми сборными разница большая. Хотя я бы посмотрел, как бы тем же юниорам из Англии дали технарь)
Прибалты, конечно, будут морозить уши назло бабушке до последнего :)
Комментарий удален модератором
Главный освободитель пришёл))
Несколько таких технарей и принципиальность некоторых европейских сборных резко сойдет на нет
в начале апреля у юниорок уже развлеклись так, в лиге Б
литовки и эстонки не вышли, им технарь, Беларусь выиграла группу )
Так белорусы могут и чемпионами Европы стать) Главное, чтобы все остальные проявили прибалтийскую принципиальность.
Пока неонацизм еще легко лечится технарями🤷🏻 Не стоит давать ему возможность расти.
Комментарий удален модератором
Прекрасно. Сидите там и не приезжайте. Своих ещё заодно верните на родину экономику помидорную поднимать
какие же придурки, что им белорусы то сделали?
А что им русские сделали? Сыграли матч и разъехались по домам.
*мем с велосипедом и палкой
Главному прибалту спортса неприятно?
Я думаю что гордые прибалты, должны вообще оказаться играть в отборе.
Гордые прибалты лет через 20-ть будут антикварным вариантом, как раз на сборную...
Правильно,пошли вон шантажисты,не хотят играть не надо .Я бы понял еще Украину ,но эти то куда лезут?Что им плохого сделала Беларусь?
Комментарий скрыт
Никто Украине ничего не должен.
