Тарпищев о Дзюбе в «Спартаке»: «Человек не может вернуться, когда сам уходит. Это абсурд»
Глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался против возможного возвращения Артема Дзюбы в московский клуб.
Контракт 37-летнего форварда с «Акроном» истекает 30 июня.
– Как бы вы отреагировали на возвращение Дзюбы в «Спартак»?
– Это абсурд. Считаю, что это неправильно.
– Почему?
– Когда человек сам уходит, он не может сам вернуться, – сказал Тарпищев.
Дзюба – воспитанник «Спартака», он выступал за красно‑белых с 2006 по 2015 год, после чего перешел в «Зенит».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
6 комментариев
Обратной дороги нет.
За затоптанный шарфик уже не отмоешься...
Столько помоев вылил на Спартак, а теперь может вернуться? Хотя в реалиях нынешнего времени всё возможно.
На кой хрен вот в Спартак, еле передвигающий ноги Дзюба вообще? Ну абсурд
