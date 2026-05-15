Тарпищев о Дзюбе в «Спартаке»: «Человек не может вернуться, когда сам уходит. Это абсурд»

Тарпищев о Дзюбе в «Спартаке»: абсурд, нельзя вернуться, если сам ушел.

Глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался против возможного возвращения Артема Дзюбы в московский клуб.

Контракт 37-летнего форварда с «Акроном » истекает 30 июня.

– Как бы вы отреагировали на возвращение Дзюбы в «Спартак»?

– Это абсурд. Считаю, что это неправильно.

– Почему?

– Когда человек сам уходит, он не может сам вернуться, – сказал Тарпищев.

Дзюба – воспитанник «Спартака », он выступал за красно‑белых с 2006 по 2015 год, после чего перешел в «Зенит».