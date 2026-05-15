«МЮ» предложил Кэррику контракт по схеме «2+1». Рэтклифф одобрил утверждение Майкла тренером после этого сезона (The Athletic)

Кэррик может остаться тренером «МЮ» до 2029 года.

«Манчестер Юнайтед » предложил Майклу Кэррику предварительную версию контракта на постоянную должность главного тренера, сообщает The Athletic.

Соглашение рассчитано на 2 года с возможностью продления еще на один сезон, до 2029 года.

Переговоры начались после того, как совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф дал свое согласие на заседании исполнительного комитета на этой неделе, где генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс рекомендовали назначить Кэррика на постоянной основе.

Хотя многое еще предстоит уладить, есть вероятность, что решение будет найдено к последнему домашнему матчу сезона против «Ноттингем Форест» в воскресенье. Существует пожелание, чтобы Кэррик смог спокойно покинуть «Олд Траффорд», а болельщики были уверены в том, кто будет руководить командой в следующем сезоне.

Тренерский штаб Кэррика останется на своих местах. «Юнайтед» также планирует дополнительно назначить тренера по стандартным положениям.