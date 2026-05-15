  • «МЮ» предложил Кэррику контракт по схеме «2+1». Рэтклифф одобрил утверждение Майкла тренером после этого сезона (The Athletic)
«МЮ» предложил Кэррику контракт по схеме «2+1». Рэтклифф одобрил утверждение Майкла тренером после этого сезона (The Athletic)

Кэррик может остаться тренером «МЮ» до 2029 года.

«Манчестер Юнайтед» предложил Майклу Кэррику предварительную версию контракта на постоянную должность главного тренера, сообщает The Athletic.

Соглашение рассчитано на 2 года с возможностью продления еще на один сезон, до 2029 года.

Переговоры начались после того, как совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф дал свое согласие на заседании исполнительного комитета на этой неделе, где генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс рекомендовали назначить Кэррика на постоянной основе.

Хотя многое еще предстоит уладить, есть вероятность, что решение будет найдено к последнему домашнему матчу сезона против «Ноттингем Форест» в воскресенье. Существует пожелание, чтобы Кэррик смог спокойно покинуть «Олд Траффорд», а болельщики были уверены в том, кто будет руководить командой в следующем сезоне.

Тренерский штаб Кэррика останется на своих местах. «Юнайтед» также планирует дополнительно назначить тренера по стандартным положениям.

Источник: The Athletic
И это абсолютно заслужено. Рад за Кэррика, он точно заслужил. Хочется, чтобы его успех продолжился и в следующем сезоне.
Комментарий скрыт
Можешь прямо сейчас заглянуть в таблицу
1+1 было адекватно учитывая историю назначений и увольнений тренеров за последние 12 лет
согласен, с учетом того, что в следующем сезоне будем опять играть на 3 фронта до зимы, то Карлик может и посыпаться
Ладно, это все равно разумнее чем брать Ираолу/Наггельсмана/Тухеля на 3 года, под него закупаться и опять выкидывать его через сезон-другой
просто в контракте можно прописать возможность отставки при недоборе очков после окончания чемпионата или после каждых 10 туров, если совсем все будет плохо.
было бы реально здорово, ни разу не болельщик МЮ и вообще английского футбола, а то помнится, по началу как он выдал победы на Сити и Арсеналом, все равно писали и говорили, что по окончании сезона назначат кого-то именитого
могу пожелать только всего хорошего!!!
Ненадолго. При первых же неудачах выкинут, как собаку. Сейчас на эффекте низкой базы сработало.
А кого ещё ?
Выбор то небогат
При чем тут эффект низкой базы? 🤦 МЮ на третьем месте идёт, после МС и Арсенала, что в принципе высокий результат. Написал будто они 14 место занимают, после 15 при Амориме
А нет свободных топ тренеров, если Реал хочет назначить Моура то значит сейчас с тренерами беда совсем
Если Реал хочет назначить Моура, это значит, что у Переса с головой беда совсем
На сегодняшний день Моур в тройке лучших тренеров по всем рейтингам. А если ты прыщавый родился после его всех титулов, то это твоя проблема!
Наконец-то, адекватное решение от клуба. Наконец-то, будет тренером, а не всякие лысые и волосатые инфоцыгане-шарлатаны
Здравый смысл победил!
ну что ж, успехов Мише !
«Рад» за всех завистников и злорадствующих экс-заезд МЮ
Лэмпард с Челси тоже в первый сезон занял место в четверке. что было потом мы уже знаем. Для меня это пока тот же пример.

Не знаю, как ИО Кэррик- нормально . Но я не вижу рычагов/моментов за счет, которых МЮ станет в один ряд с гегемонами лиги : Сити, Ливерпуль и Арсенал.
В тоже время мне сложно найти фамилию такого человека, который пришел бы, и МЮ прямо полетел с двух ног, что называется.
Так-то с первым и последним параграфом согласен. Но. С каких это пор Арсенал стал гегемоном лиги?))

Кэррику же хочется просто пожелать удачи. Лично мне он нравится: манкунианец, в скандалах и интригах замечен не был, при нём в кои-то веки футболисты мю забегали и играют с отдачей и даже временами с искрой в глазах.

Игра красных дьяволов при нём бывает вполне смотрибельна, чего при других тренерах после сэра Алекса в принципе не наблюдалось, за исключением небольшого отрывка при Сульшере.

Опять же, приятно видеть, что футболисты стараются на поле, а не гоняют балду. Пусть у сегодняшней команды, наверно, и ограниченный потенциал ввиду недостатка таланта (на мой взгляд) — за ними приятно наблюдать и притапливать против грандов.
