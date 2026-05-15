«МЮ» предложил Кэррику контракт по схеме «2+1». Рэтклифф одобрил утверждение Майкла тренером после этого сезона (The Athletic)
«Манчестер Юнайтед» предложил Майклу Кэррику предварительную версию контракта на постоянную должность главного тренера, сообщает The Athletic.
Соглашение рассчитано на 2 года с возможностью продления еще на один сезон, до 2029 года.
Переговоры начались после того, как совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф дал свое согласие на заседании исполнительного комитета на этой неделе, где генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс рекомендовали назначить Кэррика на постоянной основе.
Хотя многое еще предстоит уладить, есть вероятность, что решение будет найдено к последнему домашнему матчу сезона против «Ноттингем Форест» в воскресенье. Существует пожелание, чтобы Кэррик смог спокойно покинуть «Олд Траффорд», а болельщики были уверены в том, кто будет руководить командой в следующем сезоне.
Тренерский штаб Кэррика останется на своих местах. «Юнайтед» также планирует дополнительно назначить тренера по стандартным положениям.
Ладно, это все равно разумнее чем брать Ираолу/Наггельсмана/Тухеля на 3 года, под него закупаться и опять выкидывать его через сезон-другой
могу пожелать только всего хорошего!!!
Выбор то небогат
Не знаю, как ИО Кэррик- нормально . Но я не вижу рычагов/моментов за счет, которых МЮ станет в один ряд с гегемонами лиги : Сити, Ливерпуль и Арсенал.
В тоже время мне сложно найти фамилию такого человека, который пришел бы, и МЮ прямо полетел с двух ног, что называется.
Кэррику же хочется просто пожелать удачи. Лично мне он нравится: манкунианец, в скандалах и интригах замечен не был, при нём в кои-то веки футболисты мю забегали и играют с отдачей и даже временами с искрой в глазах.
Игра красных дьяволов при нём бывает вполне смотрибельна, чего при других тренерах после сэра Алекса в принципе не наблюдалось, за исключением небольшого отрывка при Сульшере.
Опять же, приятно видеть, что футболисты стараются на поле, а не гоняют балду. Пусть у сегодняшней команды, наверно, и ограниченный потенциал ввиду недостатка таланта (на мой взгляд) — за ними приятно наблюдать и притапливать против грандов.