Де Брюйне, Куртуа, Витцель, Лукаку, Доку, Троссард, Салемакерс, де Кетеларе – в составе сборной Бельгии на ЧМ-2026

Назван состав сборной Бельгии на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия объявил список из 26 футболистов, вызванных в сборную на чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Перед поездкой на турнир команда проведет два товарищеских матча – с Хорватией и Тунисом.

ВратариТибо КуртуаРеал»), Сенне ЛамменсМанчестер Юнайтед»), Майк ПендерсСтрасбур»);

Защитники: Тимоти КастаньФулхэм»), Зено ДебастСпортинг»), Максим де КейперБрайтон»), Кони де Винтер («Милан»), Брандон МехелеБрюгге»), Тома МеньеЛилль»), Натан Нгой («Лилль»), Хоакин Сейс («Брюгге»), Артюр ТеатеАйнтрахт» Франкфурт);

ПолузащитникиКевин де Брюйне («Наполи»), Амаду ОнанаАстон Вилла»), Николас РаскинРейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель ВитцельЖирона»);

Нападающие: Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми ДокуМанчестер Сити»), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Ромелу ЛукакуНаполи»), Доди ЛукебакиоБенфика»), Диегу Морейра («Страсбур»), Алексис СалемакерсМилан»), Леандро ТроссардАрсенал»). 

Сборная Бельгии сыграет в группе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Королевской футбольной ассоциации Бельгии
В Бельгии пенсионный возраст подняли видимо.
Сейчас там идут протесты ,кстати
До 67 лет хотят поднять пенсионный возраст
Комментарий скрыт
Раньше этот состав по именам был совсем не плох . Сейчас к сожалению их время прошло .
Куртуа 34, Де Брюйне 33, Лукаку 33, Тилемансу 30, Витцелю 37, Троссарду 31. Последний шанс для Бельгии медальку зацепить, если пенсионеры смогут собраться с силами. Дальше будет жопа-ни защиты нормальной не намечается в ближайшем будущем, ни атаки.
Ничего им не светит к сожалению. Самый реальный шанс был в 2018. Чувствую они здесь даже в группе помучаются 🤔
Кастань, Менье, Ванакен, Витцель из последних сил в Жироне, Де Брюйне и Лукаку с травматичными сезонами... Сборная Бельгии настолько ослабла, что вызывает уже не только звездных ветеранов, а вообще хоть кого-то из прежних времен. Вратари сильные и Доку бодренький, но что с остальными?
Де Кюйпер не плохой ЛЗ. Онана крепкий опорник но у него травма, вообще не понятно будет ли он играть. Троссард хорош за Арсенал в этом сезоне. Ну и Тилеманс по прежнему на хорошем счету, пожалуй и всё.
Классическая пенсионная ставка на былые деньки. Никогда такой состав не сыграет.
Франция же сыграла в 2006, там тоже в основном были пенсионеры с вратарём мемом Бартезом, а уж с вратаря и у Бельгии прям всё очень хорошо.
Ну что делать, провал в смене поколений.
В открытый футбол конечно тяжело будет, староваты.
А если автобус будут ставить, то кто знает.

Вицин приятно удивил, засветится на ЧМ
Лукаку набирался опыта в матче против Дивеева, Витсель в Зените, следовательно Бельгия - один из главных претендентов на титул)
А чувак из Аякса, Мика Готс, чем не устроил?!
Понемногу обновляется сборная. Но уровень конечно становится ниже. Что касается заявки: 1. Пендерс конечно моложе и был основным во Франции, но как будто можно было бы и Зельса взять. 2. Талант Андерлехта Де Кат пока мимо, но ему только 17, всё впереди. 3. Вермеерен, Опенда не лучшие сезоны провели. 4. Дендонкер и Прат подавали надежды, но уже давно не тянут. 5. Жаль не взяли Годтса. Конечно Аякс в целом был плох, но сам Мика был светлым пятном.
Добавлю: Бакайоко сдал в этом сезоне, туда и Фофана, взяли Раскина, но почему нету Энгельса из Селтика? Видимо в центре поля всего 6 квот. Тем более Онана на травме.
Обмельчало поколение, конечно. Кстати, почему не вызвали из Аякса Годтса, который разрывал Эре?
Тут только один вариант, всего лишь 2 матча со сборную. Сезон то пацан провел топовый!
Неудержимые 5. Могли бы и Ван Дама зацепить. Хуже не будет
Прекрасная аналогия)
Вратарская линия мощная. И Ламменс и Пендерс входят в десятку лучших молодых вратарей мира. И при том, что есть Куртуа
У Бельгии вратари всегда почти в порядке. И Пфафф, и Прюд’ом были топарями
Так ещё есть Селс, Вандервурт, Кастилс тоже не плохие вратари.
Рекомендуем
Михаил Галактионов: У «Локомотива» интересный проект, все идет в правильном направлении. Хочу попросить не обращать внимание на недостоверную информацию. Телодвижений за спиной нет»
6 минут назад
Представитель МИД Ирана о визах для сборной на ЧМ: «США неоднократно нарушали обязательства. ФИФА на нашей стороне – мы приложим все усилия для успешного выступления на турнире»
7 минут назад
Сперцян о критике Боселли и Ленини: «Не понимаю хейта, они молодцы. На их месте мог быть кто-то другой – против «Динамо» свой момент был у каждого»
22 минуты назад
Зырянов о чемпионстве «Зенита»: «Любой промах мог вычеркнуть нас из гонки. Тем, кто не играл в футбол, невозможно представить, как сложно постоянно догонять»
31 минуту назад
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
31 минуту назадТесты и игры
Алексей Миллер: «Поздравляю с победой «Зенита» в столетнем сезоне! Имена вписаны в летопись Легендарного клуба. Во второй век входим самым популярным клубом Восточной Европы»
48 минут назад
Судьи РПЛ заработали 96,3 млн рублей вознаграждений за сезон, ассистенты – 51,36 млн. Больше всех получат Карасев и Левников – по 4,975 млн («СЭ»)
54 минуты назад
Нино: «Думаю об уходе из «Зенита» – моему сыну будет лучше жить в Бразилии. Скоро решу»
сегодня, 09:31
Павел Погребняк: «Футбольная столица России – Санкт-Петербург. 7 чемпионств «Зенита» за последние 8 лет. О чем мы говорим?»
сегодня, 09:20
Орлов о Соболеве: «Я его по делу критиковал, но весной он прибавил. Есть футболисты, которых Бог одарил талантом, а Александр взял запредельной самоотдачей»
сегодня, 09:17
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
21 минуту назад
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
34 минуты назад
Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»
43 минуты назад
Малдера возглавил сборную Украины. Итальянец стал первым иностранным тренером в ее истории
сегодня, 09:05
Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»
сегодня, 08:57
Дело экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова о подкупе арбитров рассмотрят в особом порядке. Это подразумевает признание вины и помощь следствию
сегодня, 08:48
Тренер «Ноттингема» Перейра о 2-м голе «МЮ»: «Нужно понять, что считается игрой рукой. Сейчас мы не понимаем решений»
сегодня, 08:31
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:59
Козлов на вопрос о том, что от него многого ждали в ЦСКА: «Я не Месси, не могу взять и один всю команду вытащить»
сегодня, 07:58
Сперцян – в шорт-листе «Марселя». Клуб готовится к масштабной перестройке состава летом (Arménie Football)
сегодня, 07:45
