Де Брюйне, Куртуа, Витцель, Лукаку, Доку, Троссард, Салемакерс, де Кетеларе – в составе сборной Бельгии на ЧМ-2026

Назван состав сборной Бельгии на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия объявил список из 26 футболистов, вызванных в сборную на чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Перед поездкой на турнир команда проведет два товарищеских матча – с Хорватией и Тунисом .

Вратари : Тибо Куртуа («Реал »), Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед »), Майк Пендерс («Страсбур »);

Защитники : Тимоти Кастань («Фулхэм »), Зено Дебаст («Спортинг »), Максим де Кейпер («Брайтон »), Кони де Винтер («Милан»), Брандон Мехеле («Брюгге »), Тома Менье («Лилль »), Натан Нгой («Лилль»), Хоакин Сейс («Брюгге»), Артюр Теате («Айнтрахт » Франкфурт);

Полузащитники : Кевин де Брюйне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла »), Николас Раскин («Рейнджерс »), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витцель («Жирона »);

Нападающие : Шарль де Кетеларе («Аталанта »), Жереми Доку («Манчестер Сити »), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи »), Доди Лукебакио («Бенфика »), Диегу Морейра («Страсбур»), Алексис Салемакерс («Милан »), Леандро Троссард («Арсенал »).

Сборная Бельгии сыграет в группе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.