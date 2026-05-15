Де Брюйне, Куртуа, Витцель, Лукаку, Доку, Троссард, Салемакерс, де Кетеларе – в составе сборной Бельгии на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия объявил список из 26 футболистов, вызванных в сборную на чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.
Перед поездкой на турнир команда проведет два товарищеских матча – с Хорватией и Тунисом.
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендерс («Страсбур»);
Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим де Кейпер («Брайтон»), Кони де Винтер («Милан»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Натан Нгой («Лилль»), Хоакин Сейс («Брюгге»), Артюр Теате («Айнтрахт» Франкфурт);
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витцель («Жирона»);
Нападающие: Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диегу Морейра («Страсбур»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»).
Сборная Бельгии сыграет в группе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.
В открытый футбол конечно тяжело будет, староваты.
А если автобус будут ставить, то кто знает.
Вицин приятно удивил, засветится на ЧМ