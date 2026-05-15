Экс-капитан «Уфы» Никитин завершил карьеру: «Думал про Медиалигу, но понты на публику – не мое»

Никитин о завершении карьеры: правильное решение, в Медиалигу пока не хочу.

Бывший капитан «Уфы» Алексей Никитин рассказал, что завершил профессиональную игровую карьеру.

34-летний Никитин – воспитанник ЦСКА. Последним клубом игрока был волгоградский «Ротор », футболист не играет с августа 2024 года. В прошлом он также выступал за красноярский «Енисей », пермский «Амкар », «Уфу», подмосковные «Химки » и боснийский «Тузла Сити».

Сейчас Алексей работает на «Матч ТВ» в качестве эксперта.

– Приняли решение по поводу карьеры? Или еще думаете о возможном возвращении на поле?

– Нет, конечно, как игрок уже не вернусь в профессиональный футбол. Уже столько времени прошло… Даже тем летом момент уже был упущен. Тогда для себя окончательно все понял. Я играл бы дальше, если бы мне позволяло здоровье. Но первая в жизни серьезная травма пришлась на стык 32-33 лет. В тот момент, когда я уже полгода не играл. И предстояло пропустить еще много времени.

Хотя могло сложиться по‑разному. Была операция на спине в Москве, возможно, в лучшей клинике, которая специализируется на этих травмах. Может быть, лучшей в Европе. Кто‑то после операции в этой клинике уже через четыре недели играл официальный матч. Но у каждого восстановление идет по‑разному. Возможно, из‑за того, что у меня уже достаточно изношенный организм, потребовалось больше времени на восстановление.

Я достаточно долго не мог нормально бегать, тренироваться. Соответственно, оставшись без команды, понял: кому я буду нужен после года без игры? Это не соответствует ни амбициям, ни возможностям. Как бы тяжело ни было, думаю, завершить карьеру – правильное решение.

– Про Медиалигу не думали? Там нагрузки наверняка поменьше.

– Думал. Но до лета у меня были еще боли в спине, а мне не хотелось даже на любительском уровне играть через боль.

Кроме того, Медиалига в плане ажиотажа не очень привлекательна: всякие видео, шоу, околофутбольный флер… Ко многим вещам, которые там происходят, я немножко негативно отношусь. Не очень люблю понты за пределами поля. Я люблю саму игру на зеленом прямоугольнике. Потому совпало, что и я не был в той форме, чтобы идти играть в Медиалигу, так еще и все эти понты на публику – просто не мое.

Однако не могу сказать, что точно никогда больше не буду играть. И в том числе не скажу, что точно никогда не буду играть в Медиалиге. Если я вдруг опять приду в спортивную форму и захочу почувствовать эмоции от футбольного поля, то почему нет? Но, скорее всего, вы меня не увидите в моментах, когда все выбегают на поле или какие‑то провокационные ролики снимают. Мне это неинтересно, – сказал Никитин.