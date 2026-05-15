  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-капитан «Уфы» Никитин завершил карьеру: «Думал про Медиалигу, но понты на публику – не мое»
2

Экс-капитан «Уфы» Никитин завершил карьеру: «Думал про Медиалигу, но понты на публику – не мое»

Никитин о завершении карьеры: правильное решение, в Медиалигу пока не хочу.

Бывший капитан «Уфы» Алексей Никитин рассказал, что завершил профессиональную игровую карьеру.

34-летний Никитин – воспитанник ЦСКА. Последним клубом игрока был волгоградский «Ротор», футболист не играет с августа 2024 года. В прошлом он также выступал за красноярский «Енисей», пермский «Амкар», «Уфу», подмосковные «Химки» и боснийский «Тузла Сити».

Сейчас Алексей работает на «Матч ТВ» в качестве эксперта.

– Приняли решение по поводу карьеры? Или еще думаете о возможном возвращении на поле?

– Нет, конечно, как игрок уже не вернусь в профессиональный футбол. Уже столько времени прошло… Даже тем летом момент уже был упущен. Тогда для себя окончательно все понял. Я играл бы дальше, если бы мне позволяло здоровье. Но первая в жизни серьезная травма пришлась на стык 32-33 лет. В тот момент, когда я уже полгода не играл. И предстояло пропустить еще много времени.

Хотя могло сложиться по‑разному. Была операция на спине в Москве, возможно, в лучшей клинике, которая специализируется на этих травмах. Может быть, лучшей в Европе. Кто‑то после операции в этой клинике уже через четыре недели играл официальный матч. Но у каждого восстановление идет по‑разному. Возможно, из‑за того, что у меня уже достаточно изношенный организм, потребовалось больше времени на восстановление.

Я достаточно долго не мог нормально бегать, тренироваться. Соответственно, оставшись без команды, понял: кому я буду нужен после года без игры? Это не соответствует ни амбициям, ни возможностям. Как бы тяжело ни было, думаю, завершить карьеру – правильное решение.

– Про Медиалигу не думали? Там нагрузки наверняка поменьше.

– Думал. Но до лета у меня были еще боли в спине, а мне не хотелось даже на любительском уровне играть через боль.

Кроме того, Медиалига в плане ажиотажа не очень привлекательна: всякие видео, шоу, околофутбольный флер… Ко многим вещам, которые там происходят, я немножко негативно отношусь. Не очень люблю понты за пределами поля. Я люблю саму игру на зеленом прямоугольнике. Потому совпало, что и я не был в той форме, чтобы идти играть в Медиалигу, так еще и все эти понты на публику – просто не мое.

Однако не могу сказать, что точно никогда больше не буду играть. И в том числе не скажу, что точно никогда не буду играть в Медиалиге. Если я вдруг опять приду в спортивную форму и захочу почувствовать эмоции от футбольного поля, то почему нет? Но, скорее всего, вы меня не увидите в моментах, когда все выбегают на поле или какие‑то провокационные ролики снимают. Мне это неинтересно, – сказал Никитин.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?14241 голос
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Никитин
logoЕнисей
logoвысшая лига Босния и Герцеговина
logoАмкар
logoМатч ТВ
logoWinline Медиалига
Тузла Сити
logoХимки
logoЗдоровье
logoРотор
logoПервая лига
logoВторая лига А
logoУфа
logoЦСКА
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В качестве эксперта на телевидении неплох. Видел его пару раз. Воспттанник ЦСКА, основная команда в карьере Уфа. Последняя Ротор. Удивило, что он как то тихо и незаметно покинул Ротор.
Какая карьера? Он как хряк растолстел.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сперцян в шорт-листе «Марселе». Клуб готовится к масштабной перестройке состава летом (Arménie Football)
4 минуты назад
Семак о рекорде «Зенита» по чемпионствам в России: «Для меня не так важно. Важно, что вернули титул в Петербург, нашим болельщикам»
30 минут назад
Арбелоа о Хейсене, Карвахале, Питарче и Фране: «Реал» всегда славился лучшими испанскими игроками»
сегодня, 06:27
«Зенит» – чемпион, «Спартак» без медалей, у «Ак Барса» и «Локо» 2-2, Алонсо возглавил «Челси», Синнер выиграл 6-й «Мастерс» подряд, реванш Конора и Холлоуэя и другие новости
сегодня, 06:10
«Люди говорят спасибо за счастливые моменты, и мне приятно, что я оставил в сердцах добрую память». Поговорили с легендой «Локо» Сычевым
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 05:11
Масалитин о 14 пенальти «Зенита» в сезоне РПЛ: «У команды, которая атакует, всегда больше шансов заработать 11-метровые или штрафные. Везет сильнейшим»
сегодня, 04:46
Арбелоа перед «Атлетиком»: «Заключительный матч, а также день прощаний для некоторых игроков «Реала»
сегодня, 03:22
Мусаев об упущенном чемпионстве «Краснодара»: «Зимой сорвалось несколько трансферов, хотели взять хороших футболистов. Было много травм»
сегодня, 02:59
Талалаев о 6-м месте «Балтики»: «Мы там, где должны быть, а следующий сезон будет еще лучше»
сегодня, 02:45
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о 3-м месте «Локо»: «Сделаем правильные шаги в комплектовании – возможен скачок еще выше»
18 минут назад
Черчесов о конкуренции в РПЛ: «Борьба как внизу, так и вверху таблицы нешуточная. Хорошо, что нет больших разрывов между командами»
50 минут назад
Игдисамов о 9 россиянах в матче с «Локо»: «Это связано с тактическими соображениями. В ЦСКА не смотрят на паспорт»
сегодня, 06:43
Шаронов о «Динамо»: «Есть четкое понимание, что нужно делать, чтобы бороться за самые высокие места. Командный дух не менее важный момент, чем селекция»
сегодня, 06:05
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 05:48
Андрей Аршавин: «Зенит» видоизменится. Будет хорошее предложение на топовых игроков – согласится их отпустить, скорее всего»
сегодня, 05:36
«Ливерпуль» расстроен решением Алонсо возглавить «Челси». «Красные» хотели назначить Хаби еще после ухода Клоппа (The Telegraph)
сегодня, 05:23
Батраков о будущем в «Локо»: «Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится»
сегодня, 05:00
Вратарь «Лилля» Озер – лидер сезона Лиги 1 по сухим матчам (13). У Шевалье – 9, у Сафонова – 8
сегодня, 04:32
Игдисамов предпочел бы Кругового Бэйлу: «Даня – один из лидеров. Хорошо, когда игрок универсален и может закрывать несколько позиций»
сегодня, 04:14
Рекомендуем