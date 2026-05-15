37-летний Коулмэн уходит из «Эвертона» после 17 лет в клубе. Он рекордсмен «ирисок» по числу матчей в АПЛ

Коулмэн уходит из «Эвертона» после 17 лет в клубе.

Капитан «Эвертона » Шеймус Коулмэн покинет клуб по окончании сезона.

37-летний ирландец выступал за «ирисок» 17 лет – с 2009 года. У защитника есть возможность остаться в «Эвертоне» в роли тренера или продолжить игровую карьеру в другом клубе.

Коулмэн является рекордсменом клуба по числу матчей в АПЛ – 372.

Если правый защитник сыграет в своем последнем домашнем матче за «Эвертон» против «Сандерленда» в воскресенье, то доведет общее количество игр за клуб до 434 во всех турнирах и выйдет на 10-е место в истории клуба по этому показателю.