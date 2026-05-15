  37-летний Коулмэн уходит из «Эвертона» после 17 лет в клубе. Он рекордсмен «ирисок» по числу матчей в АПЛ
37-летний Коулмэн уходит из «Эвертона» после 17 лет в клубе. Он рекордсмен «ирисок» по числу матчей в АПЛ

Капитан «Эвертона» Шеймус Коулмэн покинет клуб по окончании сезона.

37-летний ирландец выступал за «ирисок» 17 лет – с 2009 года. У защитника есть возможность остаться в «Эвертоне» в роли тренера или продолжить игровую карьеру в другом клубе.

Коулмэн является рекордсменом клуба по числу матчей в АПЛ – 372.

Если правый защитник сыграет в своем последнем домашнем матче за «Эвертон» против «Сандерленда» в воскресенье, то доведет общее количество игр за клуб до 434 во всех турнирах и выйдет на 10-е место в истории клуба по этому показателю.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Эвертона»
Динозавр)
Он еще с Билялетдиновым успел поиграть)
А также с Филом Невиллом, Луи Саа и Тимом Кейхиллом !
Лейтон Бэйнс
434 матча и только десятый. Как то раньше народ меньше бегал из клуба в клуб.
С Бэйнсом в свое время были неплохие электрички
Обоих в свое время сватали в Манчестер, вместе с гайтаном, снейдером, рибери и тд
Чем-то напоминал Р. Карлоса. Думал, что перейдет в какой-нибудь топ-клуб.
Его хотел МЮ в своё время, Эвертон не продал.
Жалко, конечно, легенду терять, но когда ещё сезон назад тебя вытесняет 40-летний Янг, то ничего не попишешь
Он самый долгоиграющий в АПЛ
Сын коулмана-тренера?
сыграл бы больше если бы ногу не сломали , до сих пор стрёмно вспоминать момент, выглядело жутко
