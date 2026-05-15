Фассон о «Локомотиве» в РПЛ: «Я хотел быть первым, но хотя бы медаль зацепить было бы хорошо»

Фассон о «Локо»: я хотел быть первым, но хорошо хотя бы медаль зацепить.

Защитник «Локомотива » Лукас Фассон прокомментировал результаты сезона для железнодорожников.

«Трудно оценить сезон для команды. Честно, я хотел быть первым, но если в этом году не получилось, то хотя бы медаль зацепить было бы хорошо», – заявил Фассон.

После 29 туров РПЛ «Локо» идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. В последнем туре команда сыграет в гостях с ЦСКА.