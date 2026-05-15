Игнасио Сааведра: «Борщ и сырники – топ. В Сочи я постоянно ел хачапури. Эчпочмаки очень похожи на эмпанады в Чили. Еда в России очень вкусная»
Чилийский полузащитник «Рубина» Игнасио Сааведра высказался о русской кухне.
– Меня зацепила твоя фраза в каком-то из прежних интервью, где ты говорил, что хинкали и хачапури – твоя любимая русская еда. Тебе же объяснили…
– Ха-ха, да! Просто, когда я был в Сочи, я постоянно ел хачапури!
– А из русской кухни все-таки что больше всего нравится?
– Мне очень нравится борщ. И еще я очень люблю сырники! Это вообще топ! Каждые выходные я ем очень много сырников! С вареньем, сметаной. Еда в России реально очень вкусная. Сейчас в Казани я ел… Как же их… Треугольники…
– Эчпочмак.
– Да! Как я только это попробовал, понял, что это очень похоже на чилийскую еду. У нас тоже есть похожие пирожки, которые называются эмпанада. Когда я ел это (эчпочмак), думал, что я дома, в Чили.
– Получается, Татарстан – русский Чили?
– Да-да-да-да! Еда в России очень вкусная, реально. Борщ и сырники – топ. Реально люблю сырники, – сказал Сааведра.
Напомним, что зимой «Рубин» арендовал Сааведру у «Сочи» за 100 тысяч евро с опцией выкупа за 1,3 млн.
Остались Краснодар или Ростов