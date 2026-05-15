19

Игнасио Сааведра: «Борщ и сырники – топ. В Сочи я постоянно ел хачапури. Эчпочмаки очень похожи на эмпанады в Чили. Еда в России очень вкусная»

Чилийский полузащитник «Рубина» Игнасио Сааведра высказался о русской кухне. 

Меня зацепила твоя фраза в каком-то из прежних интервью, где ты говорил, что хинкали и хачапури – твоя любимая русская еда. Тебе же объяснили…

– Ха-ха, да! Просто, когда я был в Сочи, я постоянно ел хачапури! 

А из русской кухни все-таки что больше всего нравится? 

– Мне очень нравится борщ. И еще я очень люблю сырники! Это вообще топ! Каждые выходные я ем очень много сырников! С вареньем, сметаной. Еда в России реально очень вкусная. Сейчас в Казани я ел… Как же их… Треугольники…

Эчпочмак.

– Да! Как я только это попробовал, понял, что это очень похоже на чилийскую еду. У нас тоже есть похожие пирожки, которые называются эмпанада. Когда я ел это (эчпочмак), думал, что я дома, в Чили. 

Получается, Татарстан – русский Чили? 

– Да-да-да-да! Еда в России очень вкусная, реально. Борщ и сырники – топ. Реально люблю сырники, – сказал Сааведра. 

Напомним, что зимой «Рубин» арендовал Сааведру у «Сочи» за 100 тысяч евро с опцией выкупа за 1,3 млн.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Ох помню какие божественные были сырники в детстве от бабушки.Жаль что не знаю до сих пор её рецепт.Берегите бабушек и дедушек.
Гастротуром по России
Хороший опорник двинающий мяч с головой, надо брать топам, на самом деле
Ответ Даниил Волхонов
Только южная кухня !
Остались Краснодар или Ростов
Хинкали, хачапури и эчпочмак однозначно русская кухня))))) Говоря про борщ, он завуалировано передаёт сигналы Спартаку, что готов к переходу))))
Ответ viktorpavlov70
сырники, кстати, тоже "русские"
Ответ viktorpavlov70
Россия более тысячи лет как мультикультурная страна (ещё до государственности этот феномен чётко прослеживался). Так что да, это всё кухня регионов и народов России, т.е в т.ч. русская.
Эмпанада - дрянь в сравнении с эчпочмаком. Мой борщ в Аргентине не оценили: поулыбались, но без восторгов. Вообще, еда в Южной Америке сильно отличается от страны к стране.
Заметил странность - иностранцы часто хвалят сырники. При том, что у нас их в основном любят женщины. Что бы это значило?
Ответ Кино Музыка
А как вы узнали что женщины любят
Ответ RokeSantaCruz
Со слов женщин
Комментарий удален модератором
Ответ Е.Р.
В вас их никто насильно в рот не пихает
Ответ Е.Р.
Не пользуйся чужими технологиями, не пиши комменты.
Ещё один турист - кулинарист
Эчпочмаки и мачпочэки - русские национальные блюда, это верно.
