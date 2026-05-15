«Брентфорд» за 20 млн евро купил 19-летнего защитника Шустера у «Зальцбурга»
«Брентфорд» подписал Янника Шустера из «Ред Булл Зальцбург».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, общая сумма сделки составила 20 миллионов евро.
19-летний защитник подписал контракт до июня 2031 года с возможностью продления еще на один год.
В этом сезоне Шустер провел 29 матчей за австрийскую команду, включая 3 в Лиге Европы. Игрок также выступает за сборную Австрии U21.
Фото: x.com/brentfordfc
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Брентфорда»
