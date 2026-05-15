  Бруну о Райсе: «Жаль, что выбрал «Арсенал», он идеально подошел бы «МЮ». Если бы Деклан стал игроком года в АПЛ, это тоже было бы заслуженно»
Бруну о Райсе: «Жаль, что выбрал «Арсенал», он идеально подошел бы «МЮ». Если бы Деклан стал игроком года в АПЛ, это тоже было бы заслуженно»

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш сожалеет, что Деклан Райс перешел в «Арсенал». 

Ранее Бруну был признан игроком года в АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов, опередив в голосовании в том числе Райса. 

Деклан Райс был очень близок к победе в этой номинации. Ты улыбаешься, потому что мы уже говорили об этом раньше. Когда ты смотришь на него как на игрока, что ты особенно ценишь в его качествах? И, конечно, я знаю, что полузащитники внимательно следят друг за другом, а вы еще и тренировались вместе – я видел, как вы проводили время.

– Честно говоря, я очень восхищаюсь им, прежде всего как человеком, потому что я знаю его еще со времен Алгарве, когда мы тренировались вместе [летом 2023 года] и все такое. Конечно, я уже знал его по «Вест Хэму», и все мы знали, какими качествами он обладает.

И я всегда говорил, всегда считал, что Райс должен играть за «Манчестер Юнайтед». И мне было очень грустно, когда он выбрал «Арсенал». Я не знаю, была ли у него возможность или шанс перейти в «МЮ», но я всегда думал, что он идеально подошел бы нашему клубу. Не только из-за того, какой он футболист, но и, как я уже сказал, из-за того, какой он человек, какой профессионал, он это показал. 

И то, что он делает в этом сезоне, – это великолепно. Он играет на другой позиции, в другой игровой системе. Это игрок, от которого не требуется то же самое – ему не нужно так много ассистировать или забивать, потому что от него требуют других вещей. И стиль игры «Арсенала» отличается от того, как играем мы, поэтому сравнивать игроков напрямую нельзя. Но можно сказать точно: он один из самых ярких игроков АПЛ в этом сезоне.

И, как я уже говорил, я очень рад, что выиграл эту награду, но если бы ее получил Деклан, это тоже было бы абсолютно заслуженно. Потому что не существует какого-то одного «лучшего игрока» лиги. Просто в течение сезона приходится выбирать между разными футболистами, и тогда, конечно, статистика имеет большое значение при принятии решения.

Думаю, у меня был великолепный сезон, и я смог добавить это в свою игру. Очевидно, для Дека это сложнее, потому что он играет немного глубже. Но я все равно считаю его потрясающим футболистом. И если бы он получил эту награду, я бы написал ему сообщение и поздравил бы его – так же, как сделал это, когда он вышел в финал Лиги чемпионов, – сказал Бруну. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал JoelBeyaTV
Красиво высказался, очень уважительно.
Дек хорош, но Фернандеш заслуженно приз получил, без вопросов
Ответ Nachalnik
Всё так, но Озил с похожей статой в сезоне 2015/16 даже в символическую сборную сезона не попал
Ответ S. A.
Вероятно кто то был еще лучше в том сезоне
Бруну, есть выход — переходи в Арсенал)
Ответ S. A.
Бруну на 100% уже манк и не перейдёт в другой клуб АПЛ
Отвечаю Ман Сити, который так боится правды и упрека в свой адрес, что отключил ответы на свои комменты
Ты уверен, что он вообще ничего не выиграл в мю?
Если да, то заканчивай смотреть футбол не тем местом, лягушонок
Ответ ASRoma1927
Ты слишком серьезно воспринимаешь слова этого шута, это местный шут не более ))
Вроде МЮ давал за него сотку, но нафига Деклану МЮ? Сказали бы ленивый паспортист.
Райс лучше отыграл сезон, чем Бруну. Более ровнее что ли. У него не было просадок в игре как у Бруну при Амориме. И Бруну так и видно как работает на стату, вместо того чтобы забить, отдаёт передачи для рекорда. Да и вообще лучше дать кому нибудь из защитников Арсенала. Не претендую на верность своего мнения. (Фан Эвертона)
Ответ DominatorDinamit
засунь Райса не на его позицию и у него были бы просадки
Ответ Lavinka
Холланд на позиции вратаря тоже бы просел скорее всего
Честно говоря, не понимаю почему вручают награду во первых до завершения чемпионата, а во вторых игроку, который был лучшим в нелучшем клубе. Ну а чем тогда не знаю Игор Тьяго из брендтфорда плох, наклепал кучу банок, клуб тащил. Извините, мне как фанату Арсенала, он в первую очередь запомнится своим нытьем на поле. Рекорд не побил, чемпионом не стал. Ну наградите его в клубе, раз он там всех так тащил. Думаю просто фанатов МЮ среди журналистов достаточно, и вот они отдают дань своей легенде.
Ответ Mike Denisovs
Тебе, как фанату Арсенала, Бруну должен был запомниться великолепной комбинацией с Доргу, когда дырявили канониров на Эмирейтс.
И да, ноешь как раз-таки ты.
Ответ kruZ
Наверное надо как то разделять нытье и выражение мнения. Ну да ладно. Ною так ною. Это ставит меня в один ряд с Бруну) ещё чуть чуть и лучшего игрока вручат)
Вместо Каземира Малевича надо было брать Райсв в свое время в МЮ
Ответ DOCTR
хотели но сам райс выпрал арсенал
Забавно что около половины его ассистов пришлось на стандарты , за которые критикуют Арсенал )
Райс лучший на своей позиции но Фернандеш лидер и тащер стата сама говорит за себя
Уважение Бруну 🎩
