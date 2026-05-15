Бруну о Райсе: «Жаль, что выбрал «Арсенал», он идеально подошел бы «МЮ». Если бы Деклан стал игроком года в АПЛ, это тоже было бы заслуженно»

Бруну о Райсе: жаль, что он выбрал «Арсенал», он идеально подошел бы «МЮ».

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш сожалеет, что Деклан Райс перешел в «Арсенал».

Ранее Бруну был признан игроком года в АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов, опередив в голосовании в том числе Райса.

– Деклан Райс был очень близок к победе в этой номинации. Ты улыбаешься, потому что мы уже говорили об этом раньше. Когда ты смотришь на него как на игрока, что ты особенно ценишь в его качествах? И, конечно, я знаю, что полузащитники внимательно следят друг за другом, а вы еще и тренировались вместе – я видел, как вы проводили время.

– Честно говоря, я очень восхищаюсь им, прежде всего как человеком, потому что я знаю его еще со времен Алгарве, когда мы тренировались вместе [летом 2023 года] и все такое. Конечно, я уже знал его по «Вест Хэму», и все мы знали, какими качествами он обладает.

И я всегда говорил, всегда считал, что Райс должен играть за «Манчестер Юнайтед ». И мне было очень грустно, когда он выбрал «Арсенал ». Я не знаю, была ли у него возможность или шанс перейти в «МЮ», но я всегда думал, что он идеально подошел бы нашему клубу. Не только из-за того, какой он футболист, но и, как я уже сказал, из-за того, какой он человек, какой профессионал, он это показал.

И то, что он делает в этом сезоне, – это великолепно. Он играет на другой позиции, в другой игровой системе. Это игрок, от которого не требуется то же самое – ему не нужно так много ассистировать или забивать, потому что от него требуют других вещей. И стиль игры «Арсенала» отличается от того, как играем мы, поэтому сравнивать игроков напрямую нельзя. Но можно сказать точно: он один из самых ярких игроков АПЛ в этом сезоне.

И, как я уже говорил, я очень рад, что выиграл эту награду, но если бы ее получил Деклан, это тоже было бы абсолютно заслуженно. Потому что не существует какого-то одного «лучшего игрока» лиги. Просто в течение сезона приходится выбирать между разными футболистами, и тогда, конечно, статистика имеет большое значение при принятии решения.

Думаю, у меня был великолепный сезон, и я смог добавить это в свою игру. Очевидно, для Дека это сложнее, потому что он играет немного глубже. Но я все равно считаю его потрясающим футболистом. И если бы он получил эту награду, я бы написал ему сообщение и поздравил бы его – так же, как сделал это, когда он вышел в финал Лиги чемпионов, – сказал Бруну.