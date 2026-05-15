  • Левандовски пока не договорился с «Аль-Хилалем». У форварда «Барсы» есть другие предложения, он обдумывает будущее (Фабрицио Романо)
Левандовски пока не договорился с «Аль-Хилалем». У форварда «Барсы» есть другие предложения, он обдумывает будущее (Фабрицио Романо)

Левандовски еще не договорился о переходе в «Аль-Хилаль».

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски пока не согласовал условия трансфера с «Аль-Хилалем», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что у футболиста есть официальное предложение от саудовского клуба, и он склоняется к тому, чтобы его принять. 37-летнему поляку готовы платить 90 млн евро в год.

По данным Романо, у Роберта есть несколько предложений из Саудовской Аравии, МЛС и других стран, но он все еще обдумывает свое будущее.

Контракт Левандовского с «Барсой» рассчитан до 30 июня. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
90 миллионов за сезон , тут и к бабке не ходи надо соглашаться . Там спокойно можно завершать карьеру .
Да это чушь полная, челу 37 лет, какие 90 м :d
Саудовцы платят за имя, а не за возраст
Чо там склоняться, брать надо))
Виллаш-Боаш о слухах про интерес «Порту» к Левандовскому: «Большая честь, что нас связывают с такой легендой. Но игрок его калибра нам не по карману»
14 мая, 15:21
14 мая, 15:21
«Аль-Хилаль» официально предложил Левандовскому 90 млн евро в год. Форвард «Барселоны» близок к тому, чтобы согласиться (WP SportoweFakty)
13 мая, 19:17
13 мая, 19:17
«Порту» хочет бесплатно подписать Левандовского. Продление контракта форварда с «Барсой» еще возможно (Флориан Плеттенберг)
13 мая, 17:46
13 мая, 17:46
Левандовски близок к уходу из «Барсы» – переговоры о новом контракте на паузе. 37-летний форвард интересен клубам из Саудовской Аравии и МЛС (Фабрицио Романо)
13 мая, 12:21
13 мая, 12:21
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в предварительной заявке Хорватии на ЧМ-2026
15 минут назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
35 минут назадВидео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
40 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
40 минут назад
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
53 минуты назадТесты и игры
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
сегодня, 11:52
«Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, сказал Зырянов: «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»
сегодня, 11:40Видео
Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»
сегодня, 11:22
Ибрагимов из «МЮ» – в сборной России. Собрали его хайлайты в Англии
сегодня, 11:21Видео
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
сегодня, 11:08
Галактионов о фразе про требл: «Это лишь ирония. Сложно комментировать мысли и фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
17 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
25 минут назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
29 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
47 минут назад
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
55 минут назад
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
