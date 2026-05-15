Левандовски пока не договорился с «Аль-Хилалем». У форварда «Барсы» есть другие предложения, он обдумывает будущее (Фабрицио Романо)

Левандовски еще не договорился о переходе в «Аль-Хилаль».

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски пока не согласовал условия трансфера с «Аль-Хилалем », сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Ранее появилась информация , что у футболиста есть официальное предложение от саудовского клуба, и он склоняется к тому, чтобы его принять. 37-летнему поляку готовы платить 90 млн евро в год.

По данным Романо, у Роберта есть несколько предложений из Саудовской Аравии, МЛС и других стран, но он все еще обдумывает свое будущее.

Контракт Левандовского с «Барсой» рассчитан до 30 июня. С его статистикой можно ознакомиться здесь .