Левандовски пока не договорился с «Аль-Хилалем». У форварда «Барсы» есть другие предложения, он обдумывает будущее (Фабрицио Романо)
Левандовски еще не договорился о переходе в «Аль-Хилаль».
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски пока не согласовал условия трансфера с «Аль-Хилалем», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, что у футболиста есть официальное предложение от саудовского клуба, и он склоняется к тому, чтобы его принять. 37-летнему поляку готовы платить 90 млн евро в год.
По данным Романо, у Роберта есть несколько предложений из Саудовской Аравии, МЛС и других стран, но он все еще обдумывает свое будущее.
Контракт Левандовского с «Барсой» рассчитан до 30 июня. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
6 комментариев
90 миллионов за сезон , тут и к бабке не ходи надо соглашаться . Там спокойно можно завершать карьеру .
Да это чушь полная, челу 37 лет, какие 90 м :d
Саудовцы платят за имя, а не за возраст
Чо там склоняться, брать надо))
