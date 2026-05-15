  • Алаев про Кисляка и Батракова в Европе: «Потеря для РПЛ, но если есть шанс уехать в «ПСЖ», по-человечески это понятно. Но есть примеры наших звезд, когда не все там получается»
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможных трансферах полузащитников Матвея Кисляка (ЦСКА) и Алексея БатраковаЛокомотив») в европейские чемпионаты.

«Возможные переходы Кисляка и Батракова в Европу – это, конечно, потеря для РПЛ. Конечно, мы хотим, чтобы они играли у нас. Но при этом я понимаю, если есть шанс уехать в «ПСЖ», то мне по-человечески это понятно. И я буду радоваться за них. 

У нас есть пример Сафонова. Но есть и примеры, когда уезжают наши звезды – и не все у них там получается. Не хочу называть имен, вы понимаете, о ком я говорю.

Поэтому, с одной стороны, мне хочется, чтобы Батраков, Кисляк и другие молодые ребята играли здесь. Но мы объективно понимаем, что есть лиги сильнее. И есть возможность себя показать и реализовать на другом уровне. Поэтому буду только рад, если случай Сафонова будет дублироваться, когда человек уезжает, реализует себя и доказывает, а на его место приходит прекрасный вратарь Агкацев», – сказал Алаев. 

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?15117 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Лучше пусть едут и пробуют! Тем более если это ПСЖ, вернуться всегда успеют, лучше ехать, чем потом жалеть,
Да Захарян не играет, но ему не везет с тем что он постоянно травмируется , даст бог у пацанов такого не будет
В идеальном мире, завтра оба проведут последний матч в РПЛ, еще и друг против друга. В реальности же, не удивлюсь, если оба останутся и в итоге через год-два в Зените всплывут с зп 5млн с лимитом 5+6
Слишком высокий ценник для Зенита, не будут столько тратить на россиян в Петербурге.
Одни и те же высказывания на одни и те же темы уже которое десятилетие...
Алаев забыл сказать про пиво на стадионах.
Было бы интересно послушать про планы Кисляка и Батракова,если бы они показывали хорошую игру. Весной они показывают игру уровня ФНЛ. До Тюкавина им еще далеко,а до уровня ПСЖ,разве что во сне
Что все, как попугаи заладили про ПСЖ?! Матчи ПСЖ с Баварией видели? Кто из этих упомянутых ребят может играть на таком уровне? Ни один из них! И там еще в ПСЖ и на скамейке такие же сидят, как в основе.
Про каких звезд он говорит? Головин играет. Сафонов играет. Больше и нет никого.
Батракову и Кисляку нерановато ли в Европу....
Это с нынешним лимитом не будут, а с лимитом 5 иностранцев в поле (как обещают через два сезона) ещё как будут.
