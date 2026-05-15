Алаев про Кисляка и Батракова в Европе: «Потеря для РПЛ, но если есть шанс уехать в «ПСЖ», по-человечески это понятно. Но есть примеры наших звезд, когда не все там получается»
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможных трансферах полузащитников Матвея Кисляка (ЦСКА) и Алексея Батракова («Локомотив») в европейские чемпионаты.
«Возможные переходы Кисляка и Батракова в Европу – это, конечно, потеря для РПЛ. Конечно, мы хотим, чтобы они играли у нас. Но при этом я понимаю, если есть шанс уехать в «ПСЖ», то мне по-человечески это понятно. И я буду радоваться за них.
У нас есть пример Сафонова. Но есть и примеры, когда уезжают наши звезды – и не все у них там получается. Не хочу называть имен, вы понимаете, о ком я говорю.
Поэтому, с одной стороны, мне хочется, чтобы Батраков, Кисляк и другие молодые ребята играли здесь. Но мы объективно понимаем, что есть лиги сильнее. И есть возможность себя показать и реализовать на другом уровне. Поэтому буду только рад, если случай Сафонова будет дублироваться, когда человек уезжает, реализует себя и доказывает, а на его место приходит прекрасный вратарь Агкацев», – сказал Алаев.
Да Захарян не играет, но ему не везет с тем что он постоянно травмируется , даст бог у пацанов такого не будет
Было бы интересно послушать про планы Кисляка и Батракова,если бы они показывали хорошую игру. Весной они показывают игру уровня ФНЛ. До Тюкавина им еще далеко,а до уровня ПСЖ,разве что во сне