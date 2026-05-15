Алаев про Кисляка и Батракова в Европе: «Потеря для РПЛ, но если есть шанс уехать в «ПСЖ», по-человечески это понятно. Но есть примеры наших звезд, когда не все там получается»

Алаев о возможных переходах Кисляка и Батракова в Европу: это потеря для РПЛ.

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможных трансферах полузащитников Матвея Кисляка (ЦСКА ) и Алексея Батракова («Локомотив ») в европейские чемпионаты.

«Возможные переходы Кисляка и Батракова в Европу – это, конечно, потеря для РПЛ. Конечно, мы хотим, чтобы они играли у нас. Но при этом я понимаю, если есть шанс уехать в «ПСЖ », то мне по-человечески это понятно. И я буду радоваться за них.

У нас есть пример Сафонова. Но есть и примеры, когда уезжают наши звезды – и не все у них там получается. Не хочу называть имен, вы понимаете, о ком я говорю.

Поэтому, с одной стороны, мне хочется, чтобы Батраков, Кисляк и другие молодые ребята играли здесь. Но мы объективно понимаем, что есть лиги сильнее. И есть возможность себя показать и реализовать на другом уровне. Поэтому буду только рад, если случай Сафонова будет дублироваться, когда человек уезжает, реализует себя и доказывает, а на его место приходит прекрасный вратарь Агкацев», – сказал Алаев.