Моуринью об Арбелоа в «Реале»: «Мне больно, он мой друг и отдавал за меня душу как игрок. Но жизнь тренера такова, быть футболистом намного проще. «Барселона» победила достойно»

Моуринью об Арбелоа и «Реал»: мне больно за него, игроком он отдавал за меня все.

Жозе Моуринью ответил на вопрос про трудности Альваро Арбелоа в «Реале », который в этом сезоне не выиграл ни одного титула.

«Мне больно, потому что вы верно это сказали. Он мой друг, один из тех, кто отдавал за меня душу и жизнь в качестве игрока. Между мной и «Реалом» всегда есть эта связь, и когда Альваро стал тренером, она только усилилась. Мое желание состоит в том, чтобы все шло хорошо.

Но жизнь тренера такова, и как я говорю своим бывшим игрокам, которые стали тренерами, подождите пару лет, и вы увидите, сколько у вас будет седых волос. Теперь вы знаете, что быть игроком намного проще, чем быть тренером, я чувствую, что так и было.

«Барселона» выиграла [Ла Лигу ], она победила достойно», – сказал главный тренер «Бенфики» на пресс-конференции.

Моуринью неизвестно об интересе «Реала»: «Мне ничего не говорили. У меня есть предложение от «Бенфики», я начну думать обо всем в воскресенье»