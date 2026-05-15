  • Моуринью об Арбелоа в «Реале»: «Мне больно, он мой друг и отдавал за меня душу как игрок. Но жизнь тренера такова, быть футболистом намного проще. «Барселона» победила достойно»
Моуринью об Арбелоа в «Реале»: «Мне больно, он мой друг и отдавал за меня душу как игрок. Но жизнь тренера такова, быть футболистом намного проще. «Барселона» победила достойно»

Моуринью об Арбелоа и «Реал»: мне больно за него, игроком он отдавал за меня все.

Жозе Моуринью ответил на вопрос про трудности Альваро Арбелоа в «Реале», который в этом сезоне не выиграл ни одного титула.

«Мне больно, потому что вы верно это сказали. Он мой друг, один из тех, кто отдавал за меня душу и жизнь в качестве игрока. Между мной и «Реалом» всегда есть эта связь, и когда Альваро стал тренером, она только усилилась. Мое желание состоит в том, чтобы все шло хорошо.

Но жизнь тренера такова, и как я говорю своим бывшим игрокам, которые стали тренерами, подождите пару лет, и вы увидите, сколько у вас будет седых волос. Теперь вы знаете, что быть игроком намного проще, чем быть тренером, я чувствую, что так и было.

«Барселона» выиграла [Ла Лигу], она победила достойно», – сказал главный тренер «Бенфики» на пресс-конференции.

Моуринью неизвестно об интересе «Реала»: «Мне ничего не говорили. У меня есть предложение от «Бенфики», я начну думать обо всем в воскресенье»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: A Bola
Из Моуриньо был примерно такой же футболист, как из Арбелоа тренер
Прочитай внимательно. Где сказано, что Арбелоа был плохим футболистом? Я 1984 года рождения, кстати
Платон мне друг, но истина дороже...
да он просто пытается в маркетинг играть, пока не взяли. весь такой правильный. тока объявят, дерьмо польётся рекой, как обычно :)
войд ты палишься с другой анкеты
отдайся Моуриньо теперь арбелоа
Седой Моур знает о чем говорит
