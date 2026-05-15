Вальверде возобновил тренировки с «Реалом» после драки с Тчуамени в раздевалке

Вальверде вернулся к тренировкам после драки с Тчуамени.

Полузащитник Федерико Вальверде возобновил тренировки после драки с хавбеком Орельеном Тчуамени .

Ранее сообщалось, что 7 мая футболисты «Реала » подрались во время тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы.

Клуб оштрафовал обоих на 500 тысяч евро. «Мадрид» заявил , что у Федерико черепно-мозговая травма, он пропустит до 14 дней.

