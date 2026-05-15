Червиченко о «Зените»: «Чемпионство совершенно не заслуженное, если оно будет. Команда не показывала чемпионской игры в этом году»

Червиченко о «Зените»: чемпионской игры не было, золото будет незаслуженным.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» не заслуживает стать чемпионом РПЛ.

«Не знаю, сколько денег «Зенит» потерял на Дуране . У клуба все очень плохо с покупками последние два года. «Зенит» не может продать старых бразильцев, с новыми тоже проблемы.

Мне кажется, чемпионство у клуба совершенно не заслуженное, если оно будет. «Зенит» точно не показывал в этом году чемпионской игры», – заявил Червиченко.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ , опережая «Краснодар» на 2 очка. Для победы в чемпионате петербуржцам достаточно не проиграть «Ростову» в 30-м туре.

