Червиченко о «Зените»: «Чемпионство совершенно не заслуженное, если оно будет. Команда не показывала чемпионской игры в этом году»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» не заслуживает стать чемпионом РПЛ.
«Не знаю, сколько денег «Зенит» потерял на Дуране. У клуба все очень плохо с покупками последние два года. «Зенит» не может продать старых бразильцев, с новыми тоже проблемы.
Мне кажется, чемпионство у клуба совершенно не заслуженное, если оно будет. «Зенит» точно не показывал в этом году чемпионской игры», – заявил Червиченко.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, опережая «Краснодар» на 2 очка. Для победы в чемпионате петербуржцам достаточно не проиграть «Ростову» в 30-м туре.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16921 голос
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
127 комментариев
Кто больше очков набрал - тот и чемпион. Простая истина
В выездном матче против ЦСКА Зенит не продемонстрировал "чемпионскую игру" в самый ответственный момент? В матчах с Краснодаром?
За весь сезон смело можно найти 5-10 очень качественных матчей. В основном - с соперниками из первой пятерки.
Предел ли это мечтаний петербургских болельщиков? Конечно, нет.
Но чемпион определяется именно по количеству набранных очков. А не от хотелок московских журналистов и футбольных деятелей, на которых после матча с Динамо больно смотреть
Когда Зенит имеет возможность взять золото в плотной борьбе, то чемпионство "незаслуженное", т.к. нет чемпионской игры.
Ну ОК. В ситуации даже гипотетической невозможности взять "заслуженное" чемпионство нужно стремиться к "незаслуженным".
Зенит по личным встречам обыграл все московские клубы (по сумме двух матчей), а также Краснодар и Балтику, т.е. всех потенциальных претендентов на медали... набрал большое количество очков, 65 очков, что в 99% случаев хватает для золота... при этом Зениту катастрофически не везло, чего только стоят незабитые пенальти... и при этом Зенит не достоин? а кто тогда достоин? Краснодар, который и по личным встречам проиграл Зениту, и который очень много матчей выиграл, где играл плохо, но забивал дурачков на последних минутах? они достойны что ли? не говорю уже про судей... Червиченко совсем плох стал
А что, он когда-то был хорош? :-)
Про бразильцев странный пассаж - каких старых бразильцев Зенит "не может продать"? Кого вообще, кроме Жерсона, Зенит пытался продать? Никого. Наоборот - у Зенита пытались купить Вендела, Педро, Нино, а Зенит всячески этому препятствовал. В общем, Червиченко, вообще не в теме.