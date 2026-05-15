  • Червиченко о «Зените»: «Чемпионство совершенно не заслуженное, если оно будет. Команда не показывала чемпионской игры в этом году»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» не заслуживает стать чемпионом РПЛ.

«Не знаю, сколько денег «Зенит» потерял на Дуране. У клуба все очень плохо с покупками последние два года. «Зенит» не может продать старых бразильцев, с новыми тоже проблемы.

Мне кажется, чемпионство у клуба совершенно не заслуженное, если оно будет. «Зенит» точно не показывал в этом году чемпионской игры», – заявил Червиченко.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, опережая «Краснодар» на 2 очка. Для победы в чемпионате петербуржцам достаточно не проиграть «Ростову» в 30-м туре.

Дуран и «Зенит» расторгнут контракт. Форвард будет в распоряжении сборной Колумбии с понедельника (Хулиан Капера)

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16921 голос
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
127 комментариев
А кто её показал эту "чемпионскую игру"? Краснодар? Нет. Еле ноги волочат всю весну.
Кто больше очков набрал - тот и чемпион. Простая истина
Все познается в сравнении. В нашем чемпионате Зенит самый достойный на сегодня!
Ну, так и Краснодар с судейским корпусом не сильно чемпионили.
Комментарий скрыт
Блджад, ну, найдите уже новую мантру.

В выездном матче против ЦСКА Зенит не продемонстрировал "чемпионскую игру" в самый ответственный момент? В матчах с Краснодаром?

За весь сезон смело можно найти 5-10 очень качественных матчей. В основном - с соперниками из первой пятерки.
Предел ли это мечтаний петербургских болельщиков? Конечно, нет.

Но чемпион определяется именно по количеству набранных очков. А не от хотелок московских журналистов и футбольных деятелей, на которых после матча с Динамо больно смотреть
Да как бы возможные 68 очков не пахнут, этого достаточно для победы в 9 из 10 последних чемпионатов, больше было только дважды у того же Зенита (и 68 хватило бы для чемпионства) и у Спартака Карреры (69).
🤣🤣🤣👍
Когда Зенит всех по полю размазывал и выигрывал с отрывом, то говорили, что чемпионство не настоящее, т.к. конкуренции в чемпионате нет.
Когда Зенит имеет возможность взять золото в плотной борьбе, то чемпионство "незаслуженное", т.к. нет чемпионской игры.
Ну ОК. В ситуации даже гипотетической невозможности взять "заслуженное" чемпионство нужно стремиться к "незаслуженным".
что он несёт?
Зенит по личным встречам обыграл все московские клубы (по сумме двух матчей), а также Краснодар и Балтику, т.е. всех потенциальных претендентов на медали... набрал большое количество очков, 65 очков, что в 99% случаев хватает для золота... при этом Зениту катастрофически не везло, чего только стоят незабитые пенальти... и при этом Зенит не достоин? а кто тогда достоин? Краснодар, который и по личным встречам проиграл Зениту, и который очень много матчей выиграл, где играл плохо, но забивал дурачков на последних минутах? они достойны что ли? не говорю уже про судей... Червиченко совсем плох стал
Комментарий скрыт
>>> Червиченко совсем плох стал

А что, он когда-то был хорош? :-)
Расскажите Черевиченко, что титул отдают не за игру а за заработанные очки. Зенит, кстати, набрал в этом году очки на уровне чемпионов РПЛ других лет.
Ну да, надо как в фигурном катании, пригласить уважаемых людей и пусть они определяют, заслужил Зенит чемпионство или нет.
Да уж, сложно назвать чемпиона с 65-68 очками незаслуженным
Хорошая идея. Желательно спартаковских ветеранов и Хусаинова.
Отрыв от третьего места -12 очков, от Спартака-14!!! Что ещё нужно этому деятелю?
Целостной чемпионской игры в этом году ни у кого нет. А по совокупности - Зенит лучше.
Про бразильцев странный пассаж - каких старых бразильцев Зенит "не может продать"? Кого вообще, кроме Жерсона, Зенит пытался продать? Никого. Наоборот - у Зенита пытались купить Вендела, Педро, Нино, а Зенит всячески этому препятствовал. В общем, Червиченко, вообще не в теме.
Согласен, живут в своём борзыкинском мирке с тупорылыми шуточками.
Стендапер очередной? Не слышал про такого.
"Чемпионство по игре" - это что-то на ̶л̶у̶з̶е̶р̶с̶к̶о̶м̶ спартаковском
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
