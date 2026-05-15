Каборе против ВАР: «Это катастрофа, надо играть без него. Зачем эти компьютерные решения? Была рука в штрафной? Пенальти сразу. Красная карточка? Судья сразу показывает»

Каборе против ВАР: это катастрофа, надо играть без него.

Бывший полузащитник «Краснодара » Шарль Каборе высказался против системы видеоповторов в футболе.

«Мне вообще не нравится, что ВАР появился в футболе. Стало меньше игры, динамики. Мы любим футбол за натуральность, а он превращается во что-то ненастоящее, виртуальное.

У рефери есть глаза, есть свисток, он видит игру. Так зачем постоянно куда-то бегать к телевизору, смотреть, слушать, что тебе в наушник говорят. Пусть тогда футболисты бегают без судьи.

Мое мнение – надо играть без ВАР. Зачем эти компьютерные решения? За судью никто не должен принимать решения. Была рука в штрафной? Пенальти сразу. Красная карточка? Он сразу показывает. А не так, что сначала одно решение, потом через несколько минут он его меняет.

ВАР – это катастрофа современного футбола. Я хочу видеть быстрый футбол, без пауз. Мне нравится, что появилась фиксация гола. В некоторых эпизодах непонятно, пересек мяч линию или нет, но это не тормозит игру», – сказал Каборе.