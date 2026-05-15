Каборе против ВАР: «Это катастрофа, надо играть без него. Зачем эти компьютерные решения? Была рука в штрафной? Пенальти сразу. Красная карточка? Судья сразу показывает»
Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе высказался против системы видеоповторов в футболе.
«Мне вообще не нравится, что ВАР появился в футболе. Стало меньше игры, динамики. Мы любим футбол за натуральность, а он превращается во что-то ненастоящее, виртуальное.
У рефери есть глаза, есть свисток, он видит игру. Так зачем постоянно куда-то бегать к телевизору, смотреть, слушать, что тебе в наушник говорят. Пусть тогда футболисты бегают без судьи.
Мое мнение – надо играть без ВАР. Зачем эти компьютерные решения? За судью никто не должен принимать решения. Была рука в штрафной? Пенальти сразу. Красная карточка? Он сразу показывает. А не так, что сначала одно решение, потом через несколько минут он его меняет.
ВАР – это катастрофа современного футбола. Я хочу видеть быстрый футбол, без пауз. Мне нравится, что появилась фиксация гола. В некоторых эпизодах непонятно, пересек мяч линию или нет, но это не тормозит игру», – сказал Каборе.
Да, он прав - ВАР темп игры убивает, в трактовках все запутались, ответственность за принятие решений теперь размыта.
Одним командам ставят за фантомное касание (Дивеев с Локо), другим не ставят за отставленную руку, которая преграждает полет мяча в ворота (Краснодар).
Вар не мешает, мешает, что разные люди сидя на нем, трактуют по-разному.
А потом нам рассказывают что это черное, а это белое.
Из последнего: в первом туре Спартак играл с Махачкалой, там свой защитник мешает своему же вратарю, забивают гол, нам всем говорят: никак нельзя трогать вратаря во вратарской.
В последнем туре Нино во вратарской плечом в плечо воздействует на вратаря.
Нам говорят, что была борьба и можно так делать. Где логика?!
С пенками за руку тоже уже не раз говорилось.
В матче Локо - Зенит и Спартак - Краснодар - руки это пенальти. До этого был тур Краснодар - Балтика - такая же рука, не пенальти.
И все эти решения - оправдывают и оправдывают.