  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каборе против ВАР: «Это катастрофа, надо играть без него. Зачем эти компьютерные решения? Была рука в штрафной? Пенальти сразу. Красная карточка? Судья сразу показывает»
20

Каборе против ВАР: «Это катастрофа, надо играть без него. Зачем эти компьютерные решения? Была рука в штрафной? Пенальти сразу. Красная карточка? Судья сразу показывает»

Каборе против ВАР: это катастрофа, надо играть без него.

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе высказался против системы видеоповторов в футболе.

«Мне вообще не нравится, что ВАР появился в футболе. Стало меньше игры, динамики. Мы любим футбол за натуральность, а он превращается во что-то ненастоящее, виртуальное.

У рефери есть глаза, есть свисток, он видит игру. Так зачем постоянно куда-то бегать к телевизору, смотреть, слушать, что тебе в наушник говорят. Пусть тогда футболисты бегают без судьи.

Мое мнение – надо играть без ВАР. Зачем эти компьютерные решения? За судью никто не должен принимать решения. Была рука в штрафной? Пенальти сразу. Красная карточка? Он сразу показывает. А не так, что сначала одно решение, потом через несколько минут он его меняет. 

ВАР – это катастрофа современного футбола. Я хочу видеть быстрый футбол, без пауз. Мне нравится, что появилась фиксация гола. В некоторых эпизодах непонятно, пересек мяч линию или нет, но это не тормозит игру», – сказал Каборе. 

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16921 голос
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
видеоповторы
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoШарль Каборе
logoКраснодар
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Логика: Пофигу на справедливость, главное динамика.
Ответ bestvideox
Логика: Пофигу на справедливость, главное динамика.
Динамика не главное , главное - стабильность !
Ответ bestvideox
Логика: Пофигу на справедливость, главное динамика.
Да какая к чёрту справедливость!? Придумали всё с лупой под камерами разглядывать и теперь толком не могут объяснить как и что трактовать. Как тут можно вообще говорить о справедливости, когда её рамки совершенно не обозначены!?
Да, он прав - ВАР темп игры убивает, в трактовках все запутались, ответственность за принятие решений теперь размыта.
Нам в чемпионате гадит не ВАР, а разная трактовка той же руки в штрафной.
Одним командам ставят за фантомное касание (Дивеев с Локо), другим не ставят за отставленную руку, которая преграждает полет мяча в ворота (Краснодар).
Ответ Vitor Dia
Нам в чемпионате гадит не ВАР, а разная трактовка той же руки в штрафной. Одним командам ставят за фантомное касание (Дивеев с Локо), другим не ставят за отставленную руку, которая преграждает полет мяча в ворота (Краснодар).
Абсолютно верно.
Вар не мешает, мешает, что разные люди сидя на нем, трактуют по-разному.
А потом нам рассказывают что это черное, а это белое.
Из последнего: в первом туре Спартак играл с Махачкалой, там свой защитник мешает своему же вратарю, забивают гол, нам всем говорят: никак нельзя трогать вратаря во вратарской.
В последнем туре Нино во вратарской плечом в плечо воздействует на вратаря.
Нам говорят, что была борьба и можно так делать. Где логика?!
С пенками за руку тоже уже не раз говорилось.
В матче Локо - Зенит и Спартак - Краснодар - руки это пенальти. До этого был тур Краснодар - Балтика - такая же рука, не пенальти.
И все эти решения - оправдывают и оправдывают.
Ответ Vitor Dia
Нам в чемпионате гадит не ВАР, а разная трактовка той же руки в штрафной. Одним командам ставят за фантомное касание (Дивеев с Локо), другим не ставят за отставленную руку, которая преграждает полет мяча в ворота (Краснодар).
А Вы поймите, что ВАР и разная трактовка - это взаимосвязанные вещи. Не было бы ВАР, всё было бы проще
Англичане в 1986 году были бы рады, если бы в ущерб динамике не засчитали гол рукой Марадоны. Да и сборная СССР в 1990 с удовольствием бы пожертвовали динамикой ради пенальти и удаления того же Марадоны за вынос мяча рукой из ворот. Что-то в тех случаях формула Каборе не сработала. Была игра рукой на линии ворот, но почему-то ни пенальти судья не назначил, ни КК не показал.
с ВАР ошибок стало меньше и судьям стало сложнее, если они предвзяты...
Сейчас судья на поле снимает большинство спорных трактовок с себя, отдавая тем, кто сидит уютно в кабинете и может дорисовать любой микро-офсайд или наоборот убрать лишние сантиметры, подать это под правильным ракурсом, чтобы не было сомнений, ну и им ничего страшного не будет, если они "ошибаются" в ту или иную сторону
ВАР нужен, но в основном только для того чтобы подтвердить или опровергнуть уже принятые судьёй решения по поводу пенальти или удаления. Ну и в крайнем случае можно ещё использовать в помощь для принятия в случаях со сложным определением взятия ворот. Например как гол Ямаля в ворота Реала 2 года назад, когда мяч полностью пересёк линию.
То есть судьи сейчас на ВАРе умудряются накосячить стоя у монитора 5 минут, но нет, давайте как раньше пусть как удобно так и свистит. Надо наоборот чтобы аргументировали свои решения в слух
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэддисон о неназначенном пенальти в матче с «Лидсом»: «Судьи боятся принимать решения на поле из-за ВАР. Проверка заняла около 20 секунд. «Тоттенхэм» продолжит бороться»
13 мая, 09:52
Уэбб о голе Шешко «Ливерпулю» рукой: «ВАР нужна абсолютная безоговорочность. Они не смогли найти фол»
13 мая, 04:42
Пеп Гвардиола: «Никогда не доверял ВАР, это как подбрасывание монеты. Мы сами должны быть лучше»
13 мая, 01:50
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
1 минуту назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
7 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
17 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
19 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
23 минуты назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
38 минут назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
58 минут назадВидео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
40 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
48 минут назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
52 минуты назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем