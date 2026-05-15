Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании. Их с Викторией состояние оценивается в 1,185 млрд фунтов

Бекхэм – первый спортсмен-миллиардер из Великобритании.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером.

Бывший футболист вошел в список самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times за 2026 год.

Согласно данным составителей списка, совокупное состояние Дэвида и его жены Виктории в этом году превысило отметку в миллиард фунтов, достигнув 1,185 млрд.

Бывший капитан сборной Англии является совладельцем «Интер Майами », который, по оценкам, является самым дорогим клубом МЛС с состоянием в 1,45 млрд долларов (1,07 млрд фунтов).

Кроме того Дэвид, также игравший за «Милан», «ПСЖ» и «Лос-Анджелес Гэлакси», заработал внушительные суммы как амбассадор Adidas и Hugo Boss.