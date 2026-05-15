  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании. Их с Викторией состояние оценивается в 1,185 млрд фунтов
57

Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании. Их с Викторией состояние оценивается в 1,185 млрд фунтов

Бекхэм – первый спортсмен-миллиардер из Великобритании.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером.

Бывший футболист вошел в список самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times за 2026 год.

Согласно данным составителей списка, совокупное состояние Дэвида и его жены Виктории в этом году превысило отметку в миллиард фунтов, достигнув 1,185 млрд.

Бывший капитан сборной Англии является совладельцем «Интер Майами», который, по оценкам, является самым дорогим клубом МЛС с состоянием в 1,45 млрд долларов (1,07 млрд фунтов).

Кроме того Дэвид, также игравший за «Милан», «ПСЖ» и «Лос-Анджелес Гэлакси», заработал внушительные суммы как амбассадор Adidas и Hugo Boss.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16159 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoпремьер-лига Англия
logoДэвид Бекхэм
logoИнтер Майами
logoСборная Англии по футболу
logoденьги
бизнес
logoВиктория Бекхэм
logoadidas
logoЛос-Анджелес Гэлакси
logoРеал Мадрид
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoМилан
logoсерия А Италия
logoМанчестер Юнайтед
logoлига 1 Франция
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если сравнивать тогдашнего попсового Бекхэма и сегодняшних суперстаров - то на их фоне даже Бэкс со стальными яйцами и стержнем внутри. Чего стоит хотя бы чемпионство Бекхэма с Реалом, или то как Дэвид выгрызал себе место в основном составе праймового и имбового МЮ девяностых со всеми ачивками и достижениями.
Ответ Black Phoenix
Если сравнивать тогдашнего попсового Бекхэма и сегодняшних суперстаров - то на их фоне даже Бэкс со стальными яйцами и стержнем внутри. Чего стоит хотя бы чемпионство Бекхэма с Реалом, или то как Дэвид выгрызал себе место в основном составе праймового и имбового МЮ девяностых со всеми ачивками и достижениями.
Да в памяти у людей только бутса осталась. Почти никто уже не помнит, что Бекс в праймовом МЮ Сэра Алекса 10 лет играл (больше чем Роналду в Реале)))
Ответ Black Phoenix
Если сравнивать тогдашнего попсового Бекхэма и сегодняшних суперстаров - то на их фоне даже Бэкс со стальными яйцами и стержнем внутри. Чего стоит хотя бы чемпионство Бекхэма с Реалом, или то как Дэвид выгрызал себе место в основном составе праймового и имбового МЮ девяностых со всеми ачивками и достижениями.
Да, многие забывают, что он и футбол то играл хорошо.
Красавчик, рад за него, хороший мужик 🔥
Ответ BenjaminFranklin
Красавчик, рад за него, хороший мужик 🔥
Комментарий скрыт
Ещё и сделал команду с нуля, позвал кореша Месси и с ходу взял МЛС. Альфовый мужик. Всё спорится, всё получается. Красавчик. Я думаю бабки для таких людей это приятный бонус. Основным его счастьем является то, что он реально преобразует этот мир.
Ответ Алексaндр Молодкин
Ещё и сделал команду с нуля, позвал кореша Месси и с ходу взял МЛС. Альфовый мужик. Всё спорится, всё получается. Красавчик. Я думаю бабки для таких людей это приятный бонус. Основным его счастьем является то, что он реально преобразует этот мир.
И мёд с яичками собирает на фазенде. Всё по кайфу😎
Ответ Алексaндр Молодкин
Ещё и сделал команду с нуля, позвал кореша Месси и с ходу взял МЛС. Альфовый мужик. Всё спорится, всё получается. Красавчик. Я думаю бабки для таких людей это приятный бонус. Основным его счастьем является то, что он реально преобразует этот мир.
Ага. А ещё мы не знаем какие топ управленцы на него работают за деньги. Странно предполагать , что чел всю жизнь отыграл в футбол на топ уровне , а потом стал успешным бизнесменом. Скорее он заработал деньги на футболе и нанял на эти деньги людей, которые разбираются в бизнессах
ну скажем это не корректно считать вместе с женой , учитывая что она и по отдельности далеко не бедная
Ответ savik-A.M.
ну скажем это не корректно считать вместе с женой , учитывая что она и по отдельности далеко не бедная
Ну у них отличная синергия сложилась. Друг друга "апают".
Жаль, что парни его далеко упали от яблони. Самое главное в плане характера.
Ответ Эд Де-Гуй
Жаль, что парни его далеко упали от яблони. Самое главное в плане характера.
ну они росли в несколько иных условиях всё-таки. ;-)
Ответ Эд Де-Гуй
Жаль, что парни его далеко упали от яблони. Самое главное в плане характера.
Да все ок с ними будет. Ничего жесткого не наделали, просто ошибки собирают, опытнее будут
Неплохо. Неплохо!
Вот это пенсия 👍 бекс - икона нашей юности и молодости, футболист из детства - классные дальние, прически, стиль, МЮ, сборная…. Да и мудреет красиво - на байке гоняет, кур содержит, жена красавица )
Поднялся на виктории.
Многие недалекие втирали что Интер Майами Месси. А тут вон оно чо
Респект, а ведь над ним угорали, что он недалёкий футболист, с неправильной речью.
Ответ DOCTR
Респект, а ведь над ним угорали, что он недалёкий футболист, с неправильной речью.
Каррагеру вообще субтитры подписывали, чтобы понятно было, что он говорит. И ничего, работает на ТВ теперь. ;-)
Ответ Алексей Виноградов
Каррагеру вообще субтитры подписывали, чтобы понятно было, что он говорит. И ничего, работает на ТВ теперь. ;-)
Не без его помощи многие подучили мерсисайдский акцент ;)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории по версии Sportico. Роналду – 3-й, Месси – 5-й, Бекхэм – 8-й, Федерер – 9-й, Неймар – 14-й
1 апреля, 17:24
Рекомендуем
Главные новости
Орлов о нечемпионском футболе «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать только одно: смотрите на табло»
3 минуты назад
Ибрагимов из «МЮ» – в сборной России. Собрали его хайлайты в Англии
4 минуты назадВидео
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших игроков и тренеров»
9 минут назад
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
17 минут назад
«Реал» объявил об уходе Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом
20 минут назад
Нагучев об игре «Зенита» против «Ростова»: «Стоит ли проводить чемпионский матч настолько осторожно? Скромную игру часто объясняют трофеем, но мне как зрителю трофей не достанется»
34 минуты назад
3 270 691 человек посетил матчи в сезоне РПЛ – лучший результат с сезона-2018/19. Средняя посещаемость – 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек
46 минут назад
Защитник «Зенита» Дркушич о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Пробежали с женой километр по квартире, когда Сергеев забил. Можем отправить им бутылку шампанского»
48 минут назад
Михаил Галактионов: У «Локомотива» интересный проект, все идет в правильном направлении. Прошу не обращать внимание на недостоверную информацию. Телодвижений за спиной нет»
сегодня, 10:25
Представитель МИД Ирана о визах для сборной на ЧМ: «США неоднократно нарушали обязательства. ФИФА на нашей стороне – мы приложим все усилия для успешного выступления на турнире»
сегодня, 10:24
Ко всем новостям
Последние новости
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
33 минуты назад
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»
сегодня, 09:48
Малдера возглавил сборную Украины. Итальянец стал первым иностранным тренером в ее истории
сегодня, 09:05
Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»
сегодня, 08:57
Дело экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова о подкупе арбитров рассмотрят в особом порядке. Это подразумевает признание вины и помощь следствию
сегодня, 08:48
Тренер «Ноттингема» Перейра о 2-м голе «МЮ»: «Нужно понять, что считается игрой рукой. Сейчас мы не понимаем решений»
сегодня, 08:31
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:59
Козлов на вопрос о том, что от него многого ждали в ЦСКА: «Я не Месси, не могу взять и один всю команду вытащить»
сегодня, 07:58
Рекомендуем