Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании. Их с Викторией состояние оценивается в 1,185 млрд фунтов
Бывший футболист вошел в список самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times за 2026 год.
Согласно данным составителей списка, совокупное состояние Дэвида и его жены Виктории в этом году превысило отметку в миллиард фунтов, достигнув 1,185 млрд.
Бывший капитан сборной Англии является совладельцем «Интер Майами», который, по оценкам, является самым дорогим клубом МЛС с состоянием в 1,45 млрд долларов (1,07 млрд фунтов).
Кроме того Дэвид, также игравший за «Милан», «ПСЖ» и «Лос-Анджелес Гэлакси», заработал внушительные суммы как амбассадор Adidas и Hugo Boss.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
57 комментариев
Если сравнивать тогдашнего попсового Бекхэма и сегодняшних суперстаров - то на их фоне даже Бэкс со стальными яйцами и стержнем внутри. Чего стоит хотя бы чемпионство Бекхэма с Реалом, или то как Дэвид выгрызал себе место в основном составе праймового и имбового МЮ девяностых со всеми ачивками и достижениями.
Да в памяти у людей только бутса осталась. Почти никто уже не помнит, что Бекс в праймовом МЮ Сэра Алекса 10 лет играл (больше чем Роналду в Реале)))
Да, многие забывают, что он и футбол то играл хорошо.
Красавчик, рад за него, хороший мужик 🔥
Ещё и сделал команду с нуля, позвал кореша Месси и с ходу взял МЛС. Альфовый мужик. Всё спорится, всё получается. Красавчик. Я думаю бабки для таких людей это приятный бонус. Основным его счастьем является то, что он реально преобразует этот мир.
И мёд с яичками собирает на фазенде. Всё по кайфу😎
Ага. А ещё мы не знаем какие топ управленцы на него работают за деньги. Странно предполагать , что чел всю жизнь отыграл в футбол на топ уровне , а потом стал успешным бизнесменом. Скорее он заработал деньги на футболе и нанял на эти деньги людей, которые разбираются в бизнессах
ну скажем это не корректно считать вместе с женой , учитывая что она и по отдельности далеко не бедная
Ну у них отличная синергия сложилась. Друг друга "апают".
Жаль, что парни его далеко упали от яблони. Самое главное в плане характера.
ну они росли в несколько иных условиях всё-таки. ;-)
Да все ок с ними будет. Ничего жесткого не наделали, просто ошибки собирают, опытнее будут
Неплохо. Неплохо!
Вот это пенсия 👍 бекс - икона нашей юности и молодости, футболист из детства - классные дальние, прически, стиль, МЮ, сборная…. Да и мудреет красиво - на байке гоняет, кур содержит, жена красавица )
Поднялся на виктории.
Многие недалекие втирали что Интер Майами Месси. А тут вон оно чо
Респект, а ведь над ним угорали, что он недалёкий футболист, с неправильной речью.
Каррагеру вообще субтитры подписывали, чтобы понятно было, что он говорит. И ничего, работает на ТВ теперь. ;-)
Не без его помощи многие подучили мерсисайдский акцент ;)
