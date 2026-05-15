Арбелоа сказал Каррерасу получить тренерскую лицензию, когда защитник «Реала» был недоволен тем, что не выходил в старте (Хосе Феликс Диас)
У главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа возник конфликт с защитником команды Альваро Каррерасом.
По информации журналиста As Хосе Феликса Диаса, Арбелоа сказал Каррерасу пойти и получить тренерскую лицензию, когда игрок был недоволен тем, что не выходил в стартовом составе.
Арбелоа возглавил команду в январе, сменив Хаби Алонсо. Каррерас вчера сыграл все 90 минут против «Овьедо» (2:0), до этого он трижды подряд оставался в запасе и не выходил на замену.
Испанские игроки «Реала» пренебрежительно называют Арбелоа «конусом». Тренер получил это прозвище во время игровой карьеры, когда играл справа в обороне (Маноло Лама)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Madrid Xtra
63 комментария
Значитца, моя программа следующая:
Главный тренер: Курбан Бекиевич Бердыев
Спортивный директор - Гаджи Муслимович Гаджиев
Атака: Николай Компличенко, Харри Кейн, Мусаев
Полузащита: Александр Мостовой, Дима Баринов, Джуд Беллингем
Защита: Юрий Жирков, Игорь Дивеев, Дин Хёйсен, Илья Самошников
В раме: Сергей Песьяков
Пятипупл в кармане
Альваро К: - Ааа! Говорящий конус!!!
Поплыл Альваро жестко. Оно и ожидаемо было, когда ты постоянно бразильца облизываешь