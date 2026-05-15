  Арбелоа сказал Каррерасу получить тренерскую лицензию, когда защитник «Реала» был недоволен тем, что не выходил в старте (Хосе Феликс Диас)
Арбелоа сказал Каррерасу получить тренерскую лицензию, когда защитник «Реала» был недоволен тем, что не выходил в старте (Хосе Феликс Диас)

У главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа возник конфликт с защитником команды Альваро Каррерасом

По информации журналиста As Хосе Феликса Диаса, Арбелоа сказал Каррерасу пойти и получить тренерскую лицензию, когда игрок был недоволен тем, что не выходил в стартовом составе. 

Арбелоа возглавил команду в январе, сменив Хаби Алонсо. Каррерас вчера сыграл все 90 минут против «Овьедо» (2:0), до этого он трижды подряд оставался в запасе и не выходил на замену.

Испанские игроки «Реала» пренебрежительно называют Арбелоа «конусом». Тренер получил это прозвище во время игровой карьеры, когда играл справа в обороне (Маноло Лама)

Источник: Madrid Xtra
На что Каррерас сказал ему сделать то же самое 🙂
🤣🤣🤣🤣
🔥👍😂
Ну, видимо все-таки придется мне выдвигаться в президенты Реал Мадрида.
Значитца, моя программа следующая:

Главный тренер: Курбан Бекиевич Бердыев
Спортивный директор - Гаджи Муслимович Гаджиев

Атака: Николай Компличенко, Харри Кейн, Мусаев
Полузащита: Александр Мостовой, Дима Баринов, Джуд Беллингем
Защита: Юрий Жирков, Игорь Дивеев, Дин Хёйсен, Илья Самошников
В раме: Сергей Песьяков

Пятипупл в кармане
Мостового главным тренером-же!
+меняем Реал ТВ на ТВ Казанского Ак Барса и дело в шляпе)
крысу, видимо, еще не нашли, раз дословно все диалоги игроков с тренером сливают)
А может это как в фильме крыса сам Костелло, а тут сам Албелоа!!!! 🤣
Спасибо за спойлер, конечно, смотреть уже не буду, но название фильма вспомните?)
Каррерас - не Винисиус, тут уж Арбелоа выключил режим няньки и включил режим главного тренера!
А может, Арбелоа нравится, когда его подсиживают крайние защитники. Игроком его Карвахаль выдавил, а с тренерского поста он хочет, чтоб Каррерас выдавил. Мазохист просто😎
Ещё у кого-то остаются вопросы, почему Реал в такой глубокой жопе, раз там главный тренер откровенно хамит неугодным и вылизывает жопу угодным? И ладно бы адекватно объяснял свою позицию...
Ни один тренер не будет сюсюкаться со всякими ноунеймами типа Асенсио или Каррераса. И не таких "звезд" сажали на лавку. А для этих двоих вообще большой аванс попадание в топ-команду, так они еще и недовольство высказывают.
Поплыл конус
Погоняло огонь, ему идет!!! 👍
А помните, буквально пару недель назад на главной спортса выходила статья, что Реалу надо оставлять Арбелоа? Интересно, с каким лицом автор читает сейчас все эти новости.
Да думаю с лицом у него все нормально. Зимой все пинали Реал за отсутствие тренерской руки, а теперь когда Арбелоа включает авторитет и ставит раздевалку на место, это вдруг стало проблемой. Это база для любого тренера, который хочет контроля. Если вернётся Моуринью, у этих детишек будет полыхать в сто раз сильнее
спортс так 20 лет работает, привыкай))
Альваро А: - Чё недовольный сидишь? Иди хоть тренерскую лицензию получи, один хрен не играешь...
Альваро К: - Ааа! Говорящий конус!!!
Разве тренерская лицензия даст ему возможность выходить в старте?
23 летний Альваро Каррерас назначен главным тренером Спартака!
Забавно вспоминать, как писали, что Алонсо конфликтный, а Арбелоа няш милаш)
Поплыл Альваро жестко. Оно и ожидаемо было, когда ты постоянно бразильца облизываешь
Самое интересное, что у конуса конфликты с самыми порядочными и адекватными людьми, которые на поле и вне его никогда не были замечены в чем-то плохом. Тогда как с сомнительными персонажами, которые уже вляпались в скандалы у него прям любовь
