Арбелоа сказал Каррерасу получить тренерскую лицензию, когда защитник «Реала» был недоволен тем, что не выходил в старте (Хосе Феликс Диас)

Арбелоа сказал Каррерасу получить тренерскую лицензию в ответ на недовольство.

У главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа возник конфликт с защитником команды Альваро Каррерасом .

По информации журналиста As Хосе Феликса Диаса, Арбелоа сказал Каррерасу пойти и получить тренерскую лицензию, когда игрок был недоволен тем, что не выходил в стартовом составе.

Арбелоа возглавил команду в январе, сменив Хаби Алонсо. Каррерас вчера сыграл все 90 минут против «Овьедо» (2:0), до этого он трижды подряд оставался в запасе и не выходил на замену.

Испанские игроки «Реала» пренебрежительно называют Арбелоа «конусом». Тренер получил это прозвище во время игровой карьеры, когда играл справа в обороне (Маноло Лама)