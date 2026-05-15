Карседо о «Спартаке»: «Российские парни – ядро команды, они знают клуб лучше всех, у них есть характер и мастерство. У нас хорошая атмосфера»

Карседо: российские парни – ядро «Спартака», они важные игроки.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо заявил о важности российских футболистов команды.

«Российские парни – ядро команды. У них есть характер и мастерство, они знают клуб лучше всех нас. Стараемся убедить их, что они важные игроки.

Думаю, нам удалось сохранить баланс в команде. У нас хорошая атмосфера – это один из ключевых моментов», – сказал Карседо.

«Спартак» с 51 очком занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ перед последним туром. Также красно-белые сыграют в Суперфинале Фонбет Кубка России против «Краснодара».