Мусаев о «Краснодаре»: «Мы играем на характере, на поле нет равнодушных. 3-й год боремся за топ-2, играем во 2-м финале Кубка с не самыми большими возможностями и огромной конкуренцией»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о результатах клуба в последних сезонах.
«Думаю, если посмотреть, то команда третий год борется за топ-2. Будет второй финал Кубка. Это большое достижение. С не самыми большими возможностями и с огромной конкуренцией в лице всех команд. Не только московские клубы и «Зенит», но и «Балтика», «Рубин».
Но оценку нам должны дать руководство, болельщики и пресса. Самое главное не то, что мы идем на высоких местах, а что на поле нет равнодушных! Часто травмы, карточки. Мы играем на характере. Это самое главное. Каждый из нас отдает свои силы команде», – сказал Мусаев.
Перед 30-м туром Мир РПЛ «быки» идут вторыми в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 2 очка. Также команда Мусаева сыграет в Суперфинале Фонбет Кубка России против «Спартака».
в этом плане Мусаев выжимает максимум из команды