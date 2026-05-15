Мусаев о «Краснодаре»: «Мы играем на характере, на поле нет равнодушных. 3-й год боремся за топ-2, играем во 2-м финале Кубка с не самыми большими возможностями и огромной конкуренцией»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о результатах клуба в последних сезонах.

«Думаю, если посмотреть, то команда третий год борется за топ-2. Будет второй финал Кубка. Это большое достижение. С не самыми большими возможностями и с огромной конкуренцией в лице всех команд. Не только московские клубы и «Зенит», но и «Балтика», «Рубин».

Но оценку нам должны дать руководство, болельщики и пресса. Самое главное не то, что мы идем на высоких местах, а что на поле нет равнодушных! Часто травмы, карточки. Мы играем на характере. Это самое главное. Каждый из нас отдает свои силы команде», – сказал Мусаев.

Перед 30-м туром Мир РПЛ «быки» идут вторыми в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 2 очка. Также команда Мусаева сыграет в Суперфинале Фонбет Кубка России против «Спартака».

ну Краснодар последние 3 года действительно молодцы... потеснили немного Зенит
Немного прибедняется.)) Это то Краснодар без возможностей?
Ответ VV Vvvv
Немного прибедняется.)) Это то Краснодар без возможностей?
он не сказал без возможностей, "не самыми большими". возможности Спартака и Зенита больше, это видно по бюджетам
в этом плане Мусаев выжимает максимум из команды
Ответ VV Vvvv
Немного прибедняется.)) Это то Краснодар без возможностей?
Тут скорее речь про состав.
Срочно решать вопрос со скамейкой. Чудо, что такой уровень команда показывает с такой короткой скамейкой.
Ответ Калькулон
Срочно решать вопрос со скамейкой. Чудо, что такой уровень команда показывает с такой короткой скамейкой.
Они это с лихвой компенсируют судейской скамейкой)
Ответ Калькулон
Срочно решать вопрос со скамейкой. Чудо, что такой уровень команда показывает с такой короткой скамейкой.
Вспомнился Ростов, который без скамейки чуть не стал чемпионом
чего у Мусаева не отнять, так это умения настраивать команду... они с Талалаевым этим сильно выделяются среди прочих тренеров РПЛ... самоотдача у игроков огромная... у Галактионова тоже получается, но через раз... у Семака раньше получалось часто, сейчас редко... прокис он как-то... а больше стабильных тренеров и нет сейчас в нашей стране
Краснодар молодцы. Удачи.
Не самые большие по сравнению с Балтикой и Рубином? Чего?
А что он еще может сказать ? Что погнались за двумя зайцами и ни одного не поймали ? В прошлом году слились с копеечного Кубка и стали Чемпионами … в этом сливайся в Кубке и Ву А ля , в Дамки … Динамо целый месяц твердило , как им Важен этот финал Кубка , Проиграй в Кубке Динамо и все … все рады и довольны и Ничего Динамо Доказывать не было бы нужно , и оно бы спокойно без всяких Яких провело бы игру в Чемпионате … Куда смотрел сам Галицкий и весь Менеджмент , ввязываясь в эту авантюру ? Ведь даже ребенку известно , что если постоянно бить собаку , она обязательно огрызнется и укусит тебя … Зачем. Нужен был этот Копеечный кубок , когда вот оно почти достижимое Чемпионство ? Вот теперь и живите с Тенью этого Копеечного Кубка , по сравнению с Чемпионством , которое было всего лишь в одном шаге , всю оставшуюся жизнь … Лузеры , Позорники и Неудачники …
Хорошо, что в Бразилии и Уругвае люди с характером из академий выходят
Играете на деньгах, 3.14здабол!
