Юлманд близок к увольнению из «Байера». Клуб рассматривает Филипе Луиса и Мичела на замену
«Байер» ищет нового тренера.
Каспер Юлманд близок к увольнению из «Байера», сообщает Sky Sport.
Руководство леверкузенцев уже занимается поиском нового главного тренера. По словам источника, решение об увольнении 54-летнего датчанина практически принято.
Клуб рассматривает двух кандидатов на замену – Филипе Луиса, ранее покинувшего «Фламенго», и Мичела из «Жироны».
Юлманд возглавил «Байер» в начале сезона после увольнения Эрика тен Хага. Экс-тренер сборной Дании подписал контракт до 2027 года. «Байер» перед заключительным туром Бундеслиги идет 6-м и может не попасть в Лигу чемпионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
7 комментариев
6 место это еще много. Только благодаря тренеру они там. В руководстве Байера чудаки какие то.
Место в ЛЕ для такого сезона успех
Tam nije 6qo mesta bezdna) Mertvıy Ayntraxt vse eshe pretenduet na evrokubki😄 Potomu eto ne nazval bı sovsem uj podviqom
Зря
Байер хороший сезон провёл, учитывая уход ведущих игроков. По сути только матчи со Штутгартом не удались, по итогам которых во многом и решилось кто из них в ЛЧ сыграет. Просто Алонсо настолько поднял планку, что теперь непопадание в четвёрку расценивается как провал, хотя раньше Байер примерно и барражировал в диапазоне с 3 по 6 место, когда получалось в ЛЧ попасть, когда нет, претендентов много и на всех мест не хватает, учитывая что одно всегда забронировано за Баварией, а ещё в конкурентах есть Боруссия, Лейпциг, Штутгарт, Айнтрахт, и периодические возмутители спокойствия в лице Хоффенхайма и крепкого Фрайбурга. Юлманд заслужил ещё сезон.
