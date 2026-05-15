  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юлманд близок к увольнению из «Байера». Клуб рассматривает Филипе Луиса и Мичела на замену
7

Юлманд близок к увольнению из «Байера». Клуб рассматривает Филипе Луиса и Мичела на замену

«Байер» ищет нового тренера.

Каспер Юлманд близок к увольнению из «Байера», сообщает Sky Sport.

Руководство леверкузенцев уже занимается поиском нового главного тренера. По словам источника, решение об увольнении 54-летнего датчанина практически принято.

Клуб рассматривает двух кандидатов на замену – Филипе Луиса, ранее покинувшего «Фламенго», и Мичела из «Жироны». 

Юлманд возглавил «Байер» в начале сезона после увольнения Эрика тен Хага. Экс-тренер сборной Дании подписал контракт до 2027 года. «Байер» перед заключительным туром Бундеслиги идет 6-м и может не попасть в Лигу чемпионов.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16916 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
logoвысшая лига Бразилия
logoЛа Лига
logoФламенго
logoФилипе Луис
logoЖирона
logoМичел Санчес
logoбундеслига Германия
logoБайер
logoКаспер Юлманд
logoвозможные трансферы
отставки
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
6 место это еще много. Только благодаря тренеру они там. В руководстве Байера чудаки какие то.
Ответ toxasel
6 место это еще много. Только благодаря тренеру они там. В руководстве Байера чудаки какие то.
Место в ЛЕ для такого сезона успех
Ответ toxasel
6 место это еще много. Только благодаря тренеру они там. В руководстве Байера чудаки какие то.
Tam nije 6qo mesta bezdna) Mertvıy Ayntraxt vse eshe pretenduet na evrokubki😄 Potomu eto ne nazval bı sovsem uj podviqom
Байер хороший сезон провёл, учитывая уход ведущих игроков. По сути только матчи со Штутгартом не удались, по итогам которых во многом и решилось кто из них в ЛЧ сыграет. Просто Алонсо настолько поднял планку, что теперь непопадание в четвёрку расценивается как провал, хотя раньше Байер примерно и барражировал в диапазоне с 3 по 6 место, когда получалось в ЛЧ попасть, когда нет, претендентов много и на всех мест не хватает, учитывая что одно всегда забронировано за Баварией, а ещё в конкурентах есть Боруссия, Лейпциг, Штутгарт, Айнтрахт, и периодические возмутители спокойствия в лице Хоффенхайма и крепкого Фрайбурга. Юлманд заслужил ещё сезон.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
38 секунд назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
6 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
16 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
18 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
22 минуты назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
37 минут назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
57 минут назадВидео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
39 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
47 минут назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
51 минуту назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем