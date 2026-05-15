Юлманд близок к увольнению из «Байера». Клуб рассматривает Филипе Луиса и Мичела на замену

«Байер» ищет нового тренера.

Каспер Юлманд близок к увольнению из «Байера », сообщает Sky Sport.

Руководство леверкузенцев уже занимается поиском нового главного тренера. По словам источника, решение об увольнении 54-летнего датчанина практически принято.

Клуб рассматривает двух кандидатов на замену – Филипе Луиса , ранее покинувшего «Фламенго », и Мичела из «Жироны».

Юлманд возглавил «Байер» в начале сезона после увольнения Эрика тен Хага. Экс-тренер сборной Дании подписал контракт до 2027 года. «Байер» перед заключительным туром Бундеслиги идет 6-м и может не попасть в Лигу чемпионов.