Мбаппе на вопрос, хочет ли он уйти из «Реала»: «Нет, я здесь очень счастлив»

Мбаппе: зачем мне уходить из «Реала», я здесь очень счастлив.

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что не собирается покидать мадридский клуб.

– Ты хотел уйти из «Реала»?

– Почему? Нет, я здесь очень счастлив, – сказал Мбаппе.

Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»

Мбаппе о свисте: «Такова жизнь игрока «Реала» и известного человека. Нормально, что ищут крайних, когда мы не выигрываем. Я ошибся только в том, что не помог команде взять трофеи»

Мбаппе о «Реале»: «Хорошо начал сезон – была структура, стиль игры, но во второй половине все потерял»

Знаю кто ещё счастливее Килиана. Его мамаша, она вообще в восторге.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Не, с твоим языком).
Но счастлив ли Реал с Мбаппе?
Я очень счастлив финансово, меня не заставляют отрабатывать в обороне, Арбелоа мне завязывал шнурки до прошлой недели
А где фото с ржущим мбаппе?
Видео есть, где он в машине ржёт.
Мбаппе стал заложником своей сверхъестественной атлетической формы. Он так и не научился командной игре к 28 годам. Он не соблюдает огромное количество правил как при игре в защите (вообще не играет), при игре в атаке (не в состоянии удерживать позицию и ждать, а постоянно ходит за мячом по разным зонам), при игре без мяча - тупо стоит. В позиционном футболе - просто балласт. Ни одни автобус с ним не вскроешь.

В общем, чрезмерные физические показатели привели к ограниченности его футбольного развития. Да, он научился лучше бить по воротам и на этом все. За последние 2 года Реал забивал в среднем на 15-20% меньше мячей при том, что у них теперь такой бомбардир. Просто бомбардир сковал на себе всю атаку и команде сделал только хуже. Его нет на поле 90 процентов времени. В результате такого перекоса, пострадал Белингем, который был прекрасен в качестве ложной девятки, страдал также Вальверде, вынужденный закрывать несколько зон.

По совокупности факторов или, как принято в тех же НХЛ, НБА у Мбаппе отрицательный индекс полезности. Реалу нужно продать Мбаппе. Купить хорошего ЦН по типу Осимхена, отправить в аренду Мастантуоно и взять на правый фланг сменщика Родриго, возможно поменять Тчуамени на Энцо из Челси. Выгнать доморощенный шлак в виде Асенсио, Гонсало, очень слабого в защите Каррераса, медленного Хюйсена, топорного Франа и закупиться ЦЗ. В команде стало слишком много пассажиров, которые при всем желании не могут играть на уровне Реала, если на них надеть футболку клуба.

Но Реал не признает свою ошибку, к сожалению, и Мбаппе имеет хорошие шансы превратить команду в МЮ
А как вы думаете почему он так быстр и резок почти на каждом промежутке матча - как раз потому, что не отрабатывает в прессинг, не участвует в перемещениях, он отлично открывается в пустые зоны и используя свои природные данные убегает от защитников = забивает много. Но из-за его отсутствия в командном прессинге (а добавим еще двух пассажиров Джуда и Вини) - Реал и пропускает часто, даже от слабых команд, которые обожгутся, отыграются и садятся в низкий блок, который непреодолим за счет рывка и скорости - тут нужно постоянное движение создавать со сменой позиций (ну как Барса душит соперников). Мбаппе не желает меняться местами в атаке с кем либо, ему либо Эго не позволяет, либо игровой интеллект.
Но тут не только в нем проблема, есть еще минимум 2 игрока, которые так же ведут себя (пусть не весь матч, но большую его часть) - и вот это уже беда для Реала! Я уверен класс защитников и полузащитников Мадрида позволял бы сдерживать атаки соперника, но как они могут компенсировать отсутствие 3-х игроков при обороне?!
Сборная Франции прекрасно играет с таким Мбаппе, потому как остальная группа атаки отрабатывает (Дембеле к этому приучен, Дуэ и Барколя), причем Дембеле уже обладатель ЗМ, Дуэ может получить его по итогам этого сезона, а вот Мбаппе не получит точно
Я думаю, что у него проблемы с кардио. Из-за того, что его не заставляют прессинговать - у него самый маленький пробег в команде. При этом по части рывков, если соберем общую дистанцию, там Винисиус будет с большим отрывом. Мбаппе нужно хорошо поработать над собственной выносливостью. Это ненормально, что у него 10 рывков в запасе, а потом он умер и просто стоит
отпуска с испанскими актрисами, тренер целующий его в пятую точку, зарплата и подъемные 100млн, а также отсутствие необходимости напрягаться - будем честны, почти всякий был бы счастлив
Для 99% населения планеты хватило бы для счастья любого одного пункта))
Так он и про ПСЖ говорил, что очень счастлив. Дефолтный высер.
Тренеришки нервы портят, в остальном счастлив..
Счастливые трофеев не наблюдают
30 млн за ничего в год

Кто был бы недоволен
А как же лучший бобордиро- крокодило Ла Лиги?
Набил стату на слабаках
Как Мбаппе все это наговорил: улыбался, спорил, троллил
15 мая, 13:40
Мбаппе о Пересе: «Лучший президент в мире и в истории «Реала». Люди не должны забывать, что он сделал для клуба. Надеюсь, он останется с нами как можно дольше»
15 мая, 08:25
Мбаппе об Алонсо: «У меня с ним прекрасные отношения. Уверен, он будет отличным тренером»
15 мая, 06:39
Мбаппе публично атакует Арбелоа: «Он сказал, что я 4-й нападающий». Эмоции форварда на ВидеоСпортсе''
15 мая, 00:07ВидеоСпортс"
