Мбаппе на вопрос, хочет ли он уйти из «Реала»: «Нет, я здесь очень счастлив»
Мбаппе: зачем мне уходить из «Реала», я здесь очень счастлив.
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что не собирается покидать мадридский клуб.
– Ты хотел уйти из «Реала»?
– Почему? Нет, я здесь очень счастлив, – сказал Мбаппе.
Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»
Мбаппе о свисте: «Такова жизнь игрока «Реала» и известного человека. Нормально, что ищут крайних, когда мы не выигрываем. Я ошибся только в том, что не помог команде взять трофеи»
Мбаппе о «Реале»: «Хорошо начал сезон – была структура, стиль игры, но во второй половине все потерял»
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16720 голосов
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В общем, чрезмерные физические показатели привели к ограниченности его футбольного развития. Да, он научился лучше бить по воротам и на этом все. За последние 2 года Реал забивал в среднем на 15-20% меньше мячей при том, что у них теперь такой бомбардир. Просто бомбардир сковал на себе всю атаку и команде сделал только хуже. Его нет на поле 90 процентов времени. В результате такого перекоса, пострадал Белингем, который был прекрасен в качестве ложной девятки, страдал также Вальверде, вынужденный закрывать несколько зон.
По совокупности факторов или, как принято в тех же НХЛ, НБА у Мбаппе отрицательный индекс полезности. Реалу нужно продать Мбаппе. Купить хорошего ЦН по типу Осимхена, отправить в аренду Мастантуоно и взять на правый фланг сменщика Родриго, возможно поменять Тчуамени на Энцо из Челси. Выгнать доморощенный шлак в виде Асенсио, Гонсало, очень слабого в защите Каррераса, медленного Хюйсена, топорного Франа и закупиться ЦЗ. В команде стало слишком много пассажиров, которые при всем желании не могут играть на уровне Реала, если на них надеть футболку клуба.
Но Реал не признает свою ошибку, к сожалению, и Мбаппе имеет хорошие шансы превратить команду в МЮ
Но тут не только в нем проблема, есть еще минимум 2 игрока, которые так же ведут себя (пусть не весь матч, но большую его часть) - и вот это уже беда для Реала! Я уверен класс защитников и полузащитников Мадрида позволял бы сдерживать атаки соперника, но как они могут компенсировать отсутствие 3-х игроков при обороне?!
Сборная Франции прекрасно играет с таким Мбаппе, потому как остальная группа атаки отрабатывает (Дембеле к этому приучен, Дуэ и Барколя), причем Дембеле уже обладатель ЗМ, Дуэ может получить его по итогам этого сезона, а вот Мбаппе не получит точно
Кто был бы недоволен