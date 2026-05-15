Талалаев о стычке с Челестини: «На разборе КДК мужчина искажает слова, которые он говорил. Я вот не стесняюсь того, что сказал»

Талалаев о Челестини: на разборе КДК мужчина искажает слова, которые он говорил.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о стычке с экс-тренером ЦСКА Фабио Челестини, после которой получил четырехматчевую дисквалификацию.

«Я прекрасно знаю регламент и был готов к красной. Но когда оппонент с претензией прибегает в мою техническую зону, а потом на разборе КДК мужчина (видимо, имеется в виду Фабио Челестини – Спортс’‘) искажает слова, которые он говорил…

Я вот не стесняюсь того, что сказал. Все это слышали, видели и прочитали по губам. Не отказываюсь от своих поступков и всегда готов понести наказание.

Да, недопустимо, чтобы люди видели конфликты в публичной плоскости. Надо было уйти. Но, по крайней мере, доказывать, что я делал и говорил другое, не буду», – сказал Талалаев.