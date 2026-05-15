Талалаев о стычке с Челестини: «На разборе КДК мужчина искажает слова, которые он говорил. Я вот не стесняюсь того, что сказал»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о стычке с экс-тренером ЦСКА Фабио Челестини, после которой получил четырехматчевую дисквалификацию.

«Я прекрасно знаю регламент и был готов к красной. Но когда оппонент с претензией прибегает в мою техническую зону, а потом на разборе КДК мужчина (видимо, имеется в виду Фабио Челестини – Спортс’‘) искажает слова, которые он говорил…

Я вот не стесняюсь того, что сказал. Все это слышали, видели и прочитали по губам. Не отказываюсь от своих поступков и всегда готов понести наказание.

Да, недопустимо, чтобы люди видели конфликты в публичной плоскости. Надо было уйти. Но, по крайней мере, доказывать, что я делал и говорил другое, не буду», – сказал Талалаев. 

Вот же дурачок.
Ответ Ptюch
Комментарий скрыт
Ответ Антоша
Смешно))
Продолжай собой гордиться, Андрюша!
Ответ Evgen Vynokurov
Ответ Evgen Vynokurov
Быдлан топ клубы хочет тренировать, как он собирается комуницировать с большими игроками когда за незабитый пенальти заставляет игрока платить за всю команду в ресторане.
Выбить мяч на трибуны когда команда проигрывала на последних минутах, там можно было от игрока получить в жбан, учитывая что он в стресовом состоянии находился.
Ответ wxvnpc5psr
И вот я тут вступлюсь за Семака, который каким бы вафлей не был как раз умеет работать с чсв игроками.

Андрюшин максимум это руководить под топами, которые будут иногда что-то выигрывать (а-ля Атлетико). Ему нужны игроки работяги
Ответ wxvnpc5psr
самое забавное, что про Андраде, который в разы больше подвёл команду, Андрюша ничего не сказал)
Зачем Талалаев продолжает всех убеждать, что он быдло?
Ответ Влад Безруков
Может потому что он такой и есть)
Ответ Влад Безруков
Может потому-что такой и есть😀
Что-то мне жалко тех, кому с ним приходится каждый день общаться
Сейчас раскупят всех лучших у Балтики, в след.сезоне будут на вылет стоять. А токсик-быдлан из 90-х будет регулярно мигрировать из команды в команду по дну РПЛ. А в межсезонье поди думал, что в Спартак пригласят.
Ответ Kuvshinka
А то что он этих ребят прокачал и прыгнул с ними выше головы, в голову не приходило?
Ответ Kuvshinka
А пока терпеть
Быдло несчастное.
Казалось бы хуже уже быть не может, но Талалаев продолжает пробивать дно
Такие люди-манипуляторы, как Талалаев, всегда обставят ситуацию так, что они на коне в белом мундире. Даже если не правы сто раз.
Реально с гордостью об этом говорит. Недалёкий.
