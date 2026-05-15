Бернарду Силва: «Хочу определиться со своим следующим клубом до ЧМ»
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подтвердил, что намерен выбрать новый клуб до ЧМ-2026.
Ранее 31-летний португалец объявил, что покинет «горожан» в конце сезона.
«Да, я хочу определиться со своим следующим клубом до чемпионата мира.
Я хотел бы приехать в Португалию, уже решив, куда попаду», – сказал Бернарду Силва в интервью Canal 11.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Ждём в Юве!
как будто бы в Юве
