Бернарду Силва: «Хочу определиться со своим следующим клубом до ЧМ»

Полузащитник «Манчестер Сити » Бернарду Силва подтвердил, что намерен выбрать новый клуб до ЧМ-2026 .

Ранее 31-летний португалец объявил , что покинет «горожан» в конце сезона.

«Да, я хочу определиться со своим следующим клубом до чемпионата мира.

Я хотел бы приехать в Португалию, уже решив, куда попаду», – сказал Бернарду Силва в интервью Canal 11.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.