  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью неизвестно об интересе «Реала»: «Мне ничего не говорили. У меня есть предложение от «Бенфики», я начну думать обо всем в воскресенье»
21

Моуринью неизвестно об интересе «Реала»: «Мне ничего не говорили. У меня есть предложение от «Бенфики», я начну думать обо всем в воскресенье»

Моуринью ничего не знает об интересе «Реала».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о слухах по поводу назначения в «Реал» и о новом контракте с лиссабонцами. 

В субботу «Бенфика» проведет заключительный матч сезона чемпионата Португалии – против «Эшторила». 

«Да, в среду я получил предложение о продлении контракта от «Бенфики». Оно было передано моему агенту [Жорже Мендешу], но я не захотел его смотреть, изучать или анализировать, а сделаю это только начиная с воскресенья. 

Контакт со стороны «Реала»? Нет, мой агент встречался с «Бенфикой» и сказал мне: «У меня есть официальное предложение, которое я тебе отправлю». А я ответил: «Не хочу, пришли мне его в воскресенье».

Что касается «Реала», мне ничего не говорили, но я бы ответил ему точно так же. В воскресенье начну об этом думать», – сказал Моуринью. 

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16553 голоса
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
logoЖозе Моуринью
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
logoЖорже Мендеш
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Я тебе, конечно, верю...
Ответ Игорь Новиков
Я тебе, конечно, верю...
Разве могут быть сомненья?
Ответ cnk80q3
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел
Спортс не читает Жозе, так и запишем
Старый лис себе цену набивает.
А мы тут его уже и назначили, и через полгода уволили 🙂
Ответ Twilight_Shadow
Старый лис себе цену набивает. А мы тут его уже и назначили, и через полгода уволили 🙂
Sports: Опережая время, не теряя себя.
Весь мир говорит что его уже на следующей неделе представят, а ему неизвестно ничего)
Ну мог бы просто сказать что-то вроде: "не хочу говорить о своем будущем до конца сезона", а не эту нелепицу
Как бы к нему плохо не относились, однако равнодушным никто не может быть. Это и есть популярность. Его ещё не назначали, а все стоят на ушах уже месяц! Кого только не сватали в Реал, и только по Мауру сходят все с ума. Уже забыли про Мбапе и Венисиусе. И пофик игра Реала . О плохом тренере так долго не говорят .
правильно, сначала надо выдоить старого деда на предмет зп и неустойки
Ещё не перешёл, но уже начал плести.
Та шо ты) Ну чисто Скарлетт О’Хара...
Даже не смешно, уже.
Дамы и господа! Леди и джентельмены! Представление Мауриньо началось! Добро пожаловать в совсем не скучный закулисный мир футбола!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Моуринью представят тренером «Реала» на следующей неделе. «Бенфика» получит компенсацию в 7 млн евро (Сorreio da Manhã)
15 мая, 07:10
«Талалаева можно сравнить с Симеоне – по тому, как он на все реагирует, как дирижирует игрой». Капитан «Балтики» Мендель о тренере
14 мая, 12:52
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
14 мая, 09:50
Рекомендуем
Главные новости
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
6 минут назадВидео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
11 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
11 минут назад
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
24 минуты назадТесты и игры
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
32 минуты назад
«Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, сказал Зырянов: «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»
44 минуты назадВидео
Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»
сегодня, 11:22
Ибрагимов из «МЮ» – в сборной России. Собрали его хайлайты в Англии
сегодня, 11:21Видео
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
сегодня, 11:08
«Реал» объявил об уходе Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
18 минут назад
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
26 минут назад
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
39 минут назад
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»
сегодня, 09:48
Малдера возглавил сборную Украины. Итальянец стал первым иностранным тренером в ее истории
сегодня, 09:05
Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»
сегодня, 08:57
Рекомендуем