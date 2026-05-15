Моуринью неизвестно об интересе «Реала»: «Мне ничего не говорили. У меня есть предложение от «Бенфики», я начну думать обо всем в воскресенье»

Моуринью ничего не знает об интересе «Реала».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о слухах по поводу назначения в «Реал » и о новом контракте с лиссабонцами.

В субботу «Бенфика » проведет заключительный матч сезона чемпионата Португалии – против «Эшторила».

«Да, в среду я получил предложение о продлении контракта от «Бенфики». Оно было передано моему агенту [Жорже Мендешу], но я не захотел его смотреть, изучать или анализировать, а сделаю это только начиная с воскресенья.

Контакт со стороны «Реала»? Нет, мой агент встречался с «Бенфикой» и сказал мне: «У меня есть официальное предложение, которое я тебе отправлю». А я ответил: «Не хочу, пришли мне его в воскресенье».

Что касается «Реала», мне ничего не говорили, но я бы ответил ему точно так же. В воскресенье начну об этом думать», – сказал Моуринью.