Моуринью неизвестно об интересе «Реала»: «Мне ничего не говорили. У меня есть предложение от «Бенфики», я начну думать обо всем в воскресенье»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о слухах по поводу назначения в «Реал» и о новом контракте с лиссабонцами.
В субботу «Бенфика» проведет заключительный матч сезона чемпионата Португалии – против «Эшторила».
«Да, в среду я получил предложение о продлении контракта от «Бенфики». Оно было передано моему агенту [Жорже Мендешу], но я не захотел его смотреть, изучать или анализировать, а сделаю это только начиная с воскресенья.
Контакт со стороны «Реала»? Нет, мой агент встречался с «Бенфикой» и сказал мне: «У меня есть официальное предложение, которое я тебе отправлю». А я ответил: «Не хочу, пришли мне его в воскресенье».
Что касается «Реала», мне ничего не говорили, но я бы ответил ему точно так же. В воскресенье начну об этом думать», – сказал Моуринью.
А мы тут его уже и назначили, и через полгода уволили 🙂
Ну мог бы просто сказать что-то вроде: "не хочу говорить о своем будущем до конца сезона", а не эту нелепицу