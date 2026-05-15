«Борнмут» объявил об уходе Сенеси летом. Защитник согласовал переход в «Тоттенхэм», если клуб останется в АПЛ. «МЮ» и «Ливерпуль» следят за ситуацией (Бен Джейкобс)

Сенеси покинет «Борнмут» в конце сезона.

«Борнмут » сообщил, что Маркос Сенеси покинет клуб этим летом по истечении контракта.

Аргентинский защитник провел в английской команде четыре сезона.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Борнмут» знал об уходе еще в прошлом году, и обе стороны договорились о том, что в январе Сенеси не покинет команду.

«Тоттенхэм » уже достиг соглашения с 29-летним игроком, и может подписать его, если останется в Премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед » также проявил интерес к Маркосу, в то время как «Ливерпуль » еще не решил, стоит ли предпринимать какие-либо шаги. Это может зависеть от того, останется ли в мерсисайдском клубе Ибраима Конате.