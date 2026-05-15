Ассоциация судей Испании требует начать против Переса дисциплинарное разбирательство из-за слов президента «Реала» о систематической коррупции и краже титулов

Судьи Испании направили жалобу на Переса.

Ассоциация судей Испании (AESAF) направила запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о возбуждении дисциплинарного дела в отношении президента «Реала» Флорентино Переса .

Поводом стали его высказывания в адрес судейского корпуса, в которых он обвинил арбитров в системной коррупции, краже титулов и незаконном обогащении.

Среди высказываний, на которые AESAF обратила особое внимание, выделяются следующие:

– обвинение в краже титулов:

«Я провел здесь не знаю сколько сезонов и выиграл семь трофеев Лиги чемпионов и семь чемпионских титулов, которых могло быть 14 – остальные у меня украли. Системная коррупция продолжается уже два десятилетия, и судят все те же арбитры».

– характеристика ситуации как крупнейшего коррупционного скандала в истории футбола:

«Мы готовим досье на 500 страниц, которое представим УЕФА. Как мы можем это забыть? Это крупнейший коррупционный случай в истории футбола».

– обвинение арбитров в незаконном обогащении:

«Я пришел сюда не для того, чтобы какие-то арбитры обогащались за счет денег «Барселоны».

– повторное обвинение в предвзятости в эфире La Sexta:

«Системная коррупция. Те же самые арбитры продолжают делать то же самое, причем совершенно открыто. В этом сезоне у нас украли 16 или 18 очков».

AESAF утверждает, что подобные заявления выходят за рамки свободы слова или спортивной критики, поскольку фактически приписывают судейскому корпусу продолжающееся на протяжении двух десятилетий преступление. Ассоциация также подчеркивает, что Перес, являясь представителем одного из самых медийных клубов мира, лишь усиливает ущерб от подобных слов и тем самым несет еще большую ответственность.

В связи с этим AESAF требует от Комитета по соревнованиям принять срочные обеспечительные меры, чтобы подобные заявления прекратились на время рассмотрения дела, обязать президента компенсировать судейскому сообществу моральный, профессиональный и репутационный ущерб, а также потребовать от «Реала» опубликовать официальное заявление с опровержением и извинениями.

