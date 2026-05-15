  • Ассоциация судей Испании требует начать против Переса дисциплинарное разбирательство из-за слов президента «Реала» о систематической коррупции и краже титулов
Ассоциация судей Испании требует начать против Переса дисциплинарное разбирательство из-за слов президента «Реала» о систематической коррупции и краже титулов

Судьи Испании направили жалобу на Переса.

Ассоциация судей Испании (AESAF) направила запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о возбуждении дисциплинарного дела в отношении президента «Реала» Флорентино Переса.

Поводом стали его высказывания в адрес судейского корпуса, в которых он обвинил арбитров в системной коррупции, краже титулов и незаконном обогащении.

Среди высказываний, на которые AESAF обратила особое внимание, выделяются следующие:

– обвинение в краже титулов:

«Я провел здесь не знаю сколько сезонов и выиграл семь трофеев Лиги чемпионов и семь чемпионских титулов, которых могло быть 14 – остальные у меня украли. Системная коррупция продолжается уже два десятилетия, и судят все те же арбитры».

– характеристика ситуации как крупнейшего коррупционного скандала в истории футбола:

«Мы готовим досье на 500 страниц, которое представим УЕФА. Как мы можем это забыть? Это крупнейший коррупционный случай в истории футбола».

– обвинение арбитров в незаконном обогащении:

«Я пришел сюда не для того, чтобы какие-то арбитры обогащались за счет денег «Барселоны».

– повторное обвинение в предвзятости в эфире La Sexta:

«Системная коррупция. Те же самые арбитры продолжают делать то же самое, причем совершенно открыто. В этом сезоне у нас украли 16 или 18 очков».

AESAF утверждает, что подобные заявления выходят за рамки свободы слова или спортивной критики, поскольку фактически приписывают судейскому корпусу продолжающееся на протяжении двух десятилетий преступление. Ассоциация также подчеркивает, что Перес, являясь представителем одного из самых медийных клубов мира, лишь усиливает ущерб от подобных слов и тем самым несет еще большую ответственность.

В связи с этим AESAF требует от Комитета по соревнованиям принять срочные обеспечительные меры, чтобы подобные заявления прекратились на время рассмотрения дела, обязать президента компенсировать судейскому сообществу моральный, профессиональный и репутационный ущерб, а также потребовать от «Реала» опубликовать официальное заявление с опровержением и извинениями.

Перес о судействе: «У меня 7 чемпионских титулов, а могло быть 14 – остальные у меня украли. Мы сняли видео о 18 очках, которые у нас отняли в этом сезоне»

Перес о деле Негрейры: «Готовим для УЕФА 600-страничное досье. Страдает не только «Реал», а «Барса» всегда извлекает выгоду. Я здесь не для того, чтобы арбитры обогащались за ее счет»

Перес о деле Негрейры: «Крупнейший скандал в истории. Уму непостижимо, что в Ла Лиге до сих пор работают арбитры той эпохи. Готовим обширное досье для УЕФА»

Дедушка ухитрился за одну речь накинуть во все возможные стороны. Теперь отовсюду ответка попрёт. Язык мой - враг мой!
Заслужено
А чё последние два титула не забрал? Негрейра то уже не при делах 😂😂 мочите старого маразматика 😂😂
Я очень надеюсь, что и Барселона, и федерация начнут расследования, которые перетекут в иски, и этому маразматику придется уйти из клуба.

Как эти деды, держащиеся за власть, надоели.
То есть, простыми словами, доказательств нет, но обвинять мы продолжим.
Возможно, мы наблюдаем крах реала, падение гранда.
Передел сфер влияния ,не более. Реал золотая антилопа, которая генерирует миллиарды, никто никакого краха не допустит
Ну возможен вариант что после Переса придёт условный вредитель как Бартомеу и понесется) вон что с Барсой сделали за несколько лет
Что? Не нравится? Это Реал!
Вот коррупционер Перес и вышел на себя.
Остальные у меня украли?
Это маразм или шиза?)
А мы ,болельщики Барсы просто ржём!!!!!! Да и весь мир футбольный ржёт!!!!!! Это реал.... Не могут честно проигрывать и признавать это!!!!!!! Позорище!!!!!!!!!
какой-же крутой этот Негрейра. 15 лет системная коррупция а никого из подкупленных судей не поймали. тем более в судейским комитетом рулят люди переса.
чистая работа Негрейры, не зря получал свои миллионы.
главное не выйти на самого себя , то есть Переса ..)))
