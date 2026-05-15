Неймар получил гражданство Италии (Николо Скира)

Неймар стал гражданином Италии.

Форвард «Сантоса » и сборной Бразилии Неймар получил гражданство Италии, сообщает инсайдер Николо Скира.

«С сегодняшнего дня Неймар официально является гражданином Италии.

Он получил итальянское гражданство в том числе благодаря поддержке юридической фирмы Эмилиано Нитти», – написал Скира в своем аккаунте в X.

Ранее стало известно , что 34-летний нападающий попадет в расширенную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

