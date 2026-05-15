Неймар получил гражданство Италии (Николо Скира)
Неймар стал гражданином Италии.
Форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар получил гражданство Италии, сообщает инсайдер Николо Скира.
«С сегодняшнего дня Неймар официально является гражданином Италии.
Он получил итальянское гражданство в том числе благодаря поддержке юридической фирмы Эмилиано Нитти», – написал Скира в своем аккаунте в X.
Ранее стало известно, что 34-летний нападающий попадет в расширенную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
В Реале бразилам гражданство через пару сезонов дают, чтобы заявку освободить