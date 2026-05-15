Неймар получил гражданство Италии (Николо Скира)

Неймар стал гражданином Италии.

Форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар получил гражданство Италии, сообщает инсайдер Николо Скира.

«С сегодняшнего дня Неймар официально является гражданином Италии.

Он получил итальянское гражданство в том числе благодаря поддержке юридической фирмы Эмилиано Нитти», – написал Скира в своем аккаунте в X.

Ранее стало известно, что 34-летний нападающий попадет в расширенную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Фото: x.com/NicoSchira

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
Что только не сделаешь, ради приглашения от Анчелотти.
Неймар, Италия не едет на ЧМ
Ответ Narrator19
Да, но у Бразилии итальянский тренер.
О, неужели у сборной Италии по покеру больше шансов на титулы, чем у сборной Бразилии по покеру ?
Ответ Заяцволк
Бразильцы одни из самых сильных в мире по покеру
Ответ Сергей Пацаваца
покер очень популярная игра в бразилии и оттуда очень много регуляров, безусловно, но то что они "одни из самых сильных" очень спорное заявление
И теперь вместе со сборной Италии не поедет на ЧМ.
Был Неймар, стал неймаро
Ответ Макар Вольнов
неймарини
Ответ Глыба
Неймарелли
И зачем оно ему?
интересно, на каком основании?
Ответ 9_volk
По предкам.
Удивительно, что он не получил испанское гражданство во времена игры в Барсе.
В Реале бразилам гражданство через пару сезонов дают, чтобы заявку освободить
