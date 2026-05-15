Павел Погребняк: «У «Ростова» шансов нет – предлагаю созвониться и поздравить «Зенит» с чемпионством после игры»
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ между петербуржцами и «Ростовом».
После 29 туров «Зенит» с 65 очками лидирует в Мир РПЛ. «Краснодар» с 63 очками идет вторым. Для чемпионства «быкам» необходима победа над «Оренбургом» и поражение «Зенита», петербуржцам достаточно не проиграть ростовчанам.
– До игры особо нечего сказать, поэтому предлагаю после созвониться, чтобы поздравить «Зенит» с чемпионством.
– В чем может быть шанс «Ростова» на победу?
– Шансов нет.
– Как вы думаете, возможна ли дополнительная финансовая мотивация «Ростова» со стороны «Краснодара»?
– Исключать нельзя, но, думаю, что именно в этом матче ничего подобного не будет, – заявил Погребняк.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт день за днем»
