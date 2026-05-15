  • Павел Погребняк: «У «Ростова» шансов нет – предлагаю созвониться и поздравить «Зенит» с чемпионством после игры»
Павел Погребняк: «У «Ростова» шансов нет – предлагаю созвониться и поздравить «Зенит» с чемпионством после игры»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ между петербуржцами и «Ростовом».

После 29 туров «Зенит» с 65 очками лидирует в Мир РПЛ. «Краснодар» с 63 очками идет вторым. Для чемпионства «быкам» необходима победа над «Оренбургом» и поражение «Зенита», петербуржцам достаточно не проиграть ростовчанам.

– До игры особо нечего сказать, поэтому предлагаю после созвониться, чтобы поздравить «Зенит» с чемпионством.

– В чем может быть шанс «Ростова» на победу?

– Шансов нет.

– Как вы думаете, возможна ли дополнительная финансовая мотивация «Ростова» со стороны «Краснодара»?

– Исключать нельзя, но, думаю, что именно в этом матче ничего подобного не будет, – заявил Погребняк.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт день за днем»
Паша, дурень, не каркай, пожалуйста.
Паша, накаркай, пожалуйста. Вся Россия будет рада.
И «вся Россия» будет болеть за Краснодар в финале кубка? Или там другое?)
Зачем такое говорить? Чтобы потом глупо выглядеть? В футболе всякое бывает. Тем более с игрой Зенита последние годы...)
Глупо выглядеть потом может только Семак, если провалит игру
Семак таких заявлений не делал.
Кто вы, ноунеймы? Которые в комментариях говорят за всю Россию?))
там больше, за всю солнечную систему и всю галактику
Все те, кроме ноунеймов болеющих за Зенит))
пошел разогрев и нагнетание истерии за два дня до игры
(перед матчем Оренбург-Зенит)
– В чем может быть шанс «Оренбурга» на победу?
– Шансов нет.
Разная мотивация тогда и сейчас будет. Не нужно путать. Зенит разгромит Ростов
мотивация у Ростова будет запредельной, дома в последнем туре победить хотят все, это если не считать стимулирование
Зенит обыграл всех претендентов на золотые медали по личным встречам... т.е. победил по сумме двух матчей все московские клубы, Краснодар и Балтику... но про "подстилку" ниже пишут почему-то о Ростове... тогда все подстилки Зенита, кто в таблице, судя по этой логике, кто такое пишет?... Ростов будет заряжен и мотивирован, тут сомневаться не надо
Заглянул в статистику посещаемости 29 тура РПЛ. На матч Спартак : Рубин пришло 22560 зрителей. Матч Зенит : Сочи посетило 43547 человек. Как так интересно получилось, что у Спартака посещаемость обычно в два раза меньше при условии, что Москва по населению втрое больше Петербурга, а любовь к Спартаку чуть ли не в каждой квартире России?
На 15 млн населения Москвы 5 команд, а на 5 млн Питера один Зенит. Вот как-то так и получилось.
А по выездным матчам ,интересно ,какая статистика.
А так да, мало ходят в Москве. Много актива из-за фан ид не ходит. Да и в чемпионате ловить нечего. Зенит все таки за чемпионство борется .
Чушь какую-то Паша несёт. Шансы у Зенита выше за счёт мотивации, но один матч можно выиграть у кого угодно. Надеюсь, что Ростов сыграет на максимуме.
Не говори гоп , пока не перепрыгнешь ...
Вся солнечная система за Ростов будет болеть
не знаю насчёт солнечной системы, но ты красивая, если твоя фотка в профиле
Мурад Мусаев: «Если «Зенит» будет чемпионом, «Краснодар» поздравит их и будет готовиться к сезону. В их матче с «Ростовом» должен победить сильнейший»
15 мая, 08:12
Ерохин о том, что «Зенит» устроит ничья с «Ростовом»: «Играем только на победу. Не думаю, что кто-то выйдет на поле с другими мыслями»
15 мая, 07:14
Андрей Аршавин: «У «Ростова» минимальный шанс – если только дух Боселли вселится во всех игроков «Зенита». «Краснодар» начнет боевым составом, у «Оренбурга» ничтожно мало шансов»
14 мая, 21:51
Гендиректор «Ростова» на вопрос о финансовом стимулировании от «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»: «Нас никто не мотивировал. Все настроены на победу»
14 мая, 16:50
