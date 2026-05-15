«Арсенал» показал домашнюю форму на сезон-2026/27. Она посвященена 20-летию «Эмирейтс»

«Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2026/27, посвященную 20-летию стадиона «Эмирейтс». 

Комплект выполнен в традиционном стиле: насыщенно-красный с белыми рукавами. Также присутствуют визуальные отсылки к «Эмирейтс», включая круглый воротник, вдохновленный изгибами крыши арены, а также едва заметный красный узор по всей поверхности футболки. 

Домашний комплект дополняют белые шорты с красными элементами и красные гетры. 

Фото: x.com/Arsenalx.com/adidasfootball

игровая форма
С этими поводами для формы смех. С таким же успехом можно было сказать, что дизайн формы вдохновлен победой над Атлетико неделю назад - это выражено в 3 полосках адидас.
Ответ Marcus-light
Верно, напомнило 1+1:
У чувака пошла кровь из носа и он просит тридцатку? (с)
У Райса норм прикид. Представил, как я буду выглядеть, когда буду выходить с мусором в трениках и футболке Арсенала.
Ответ Иван Лапин
Это не Райс, это Габриэл
Ответ Геннадий Гусев
В середине Троссард
Офигеть, уже 20 лет новому стадиону, Хайбери был крут
Абсолютно базовая форма, все как обычно
Сделайте лучше форму сезона 05/06 с О2
Там был Найк, но форма топчик же
Ответ balander09
Как они сделают с О2 и Найк если они уже спонсоры
Ответ Ayday Sky
Цвет и концепцию
Остальное что есть то есть
Треники у парней и шорты у девушки небось стоят как крыло самолета, а выглядят так, как будто они собрались ехать за город на барбекю)
Ничего не изменилось, но выглядит хорошо. Лучше так, чем всякие новомодные трэшовые веяния
Средненько
Можно было более стильно и интересно сделать , тем более под юбилей
ТОПовая форма ТОПового клуба!
Великий Арсенал🔴⚪
Адидас никогда фантазией не отличалась)
Ответ Foma T
А что цветочки нарисовать
