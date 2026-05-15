  «Мбаппе – национальный герой, он принес Франции Кубок мира. «Национальное собрание» гордится только теми, кто им восхищается. Таких очень мало». Секретарь партии «Экологисты» о Килиане
«Мбаппе – национальный герой, он принес Франции Кубок мира. «Национальное собрание» гордится только теми, кто им восхищается. Таких очень мало». Секретарь партии «Экологисты» о Килиане

Национальный секретарь французской партии «Экологисты» Марин Тонделье отреагировала на слова Жордана Барделла про Килиана Мбаппе.

Ранее нападающий «Реала» и сборной Франции объяснил, почему негативно отреагировал на победу «Национального объединения» на парламентских выборах во Франции в 2024 году: «Я знаю, какие могут быть последствия, когда власть достается таким людям. Ты можешь быть игроком, звездой, но, прежде всего, ты гражданин». После этого лидер «Национального объединения» Барделла заявил: «А я знаю, что происходит, когда Килиан Мбаппе покидает «ПСЖ»: клуб выигрывает Лигу чемпионов (и, возможно, скоро сделает это во второй раз)!»

«Мелочность этого ответа ужасает и недостойна кандидата в президенты.

Он вызывает у нас гордость, но «Национальное собрание» гордится только теми, кто им восхищается. А таких очень мало 🤷‍♀️», – написала Тонделье в своем аккаунте в X.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Марин Тонделье
в 18 году ? он был еще юнцом , кубок принесли другие глыбы франции
Национальный герой Франции - Зидан, для начала, а Мбаппе в 2018 году только-только пробился во взрослую сборную, а по факту ЧМ 2022 всрал Аргентине, хотя финал тогда тоже достижение весомое. Его рано записывать в герои.
Ответ Black Phoenix
Так их специально публикуют, этих французских коммунистов , зеленых и т.д .
У нас то и таких нет .
Агитация :
Хотите , как во Франции ?
Голосуй за Единую Россию или к власти придут совсем больные !
Ответ Black Phoenix
Он же не на лавке просидел турнир. В 2018 Мбаппе Аргентину и выбил, гол в финале забил, самый настоящий герой победного ЧМ
Национальное собрание» гордится только теми, кто им восхищается.
..
Чего эта экологистка несёт?
Будущий президент Франции похоже зреет у нас с вами на глазах. Опыт общения с трансами имеется, осталось подыскать пару чуть постарше и можно выдвигаться.
А есть у них партия экологини, Или это уже сексизм 🤔
Камерунец как лучший игрок в истории сборной Франции все еще не дорос даже до уровня Анри у которого золото ЧМ,ЕВРО и ЛЧ!

Да у него сейчас проблема с менталкой но если камерунец заиграет то никакие Дембеле, Ямалы, Хвич,Олисе и всякие Кейны рядом и не стоят!

Будем честны что за последние годы по индивидуальности ему равных нет!
