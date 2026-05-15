«Мбаппе – национальный герой, он принес Франции Кубок мира. «Национальное собрание» гордится только теми, кто им восхищается. Таких очень мало». Секретарь партии «Экологисты» о Килиане

Политик Тонделье: Мбаппе – национальный герой, который принес Франции Кубок мира.

Национальный секретарь французской партии «Экологисты» Марин Тонделье отреагировала на слова Жордана Барделла про Килиана Мбаппе .

Ранее нападающий «Реала » и сборной Франции объяснил , почему негативно отреагировал на победу «Национального объединения» на парламентских выборах во Франции в 2024 году: «Я знаю, какие могут быть последствия, когда власть достается таким людям. Ты можешь быть игроком, звездой, но, прежде всего, ты гражданин». После этого лидер «Национального объединения» Барделла заявил : «А я знаю, что происходит, когда Килиан Мбаппе покидает «ПСЖ»: клуб выигрывает Лигу чемпионов (и, возможно, скоро сделает это во второй раз)!»

«Мелочность этого ответа ужасает и недостойна кандидата в президенты.

Килиан Мбаппе – национальный герой, который принес Франции Кубок мира.

Он вызывает у нас гордость, но «Национальное собрание» гордится только теми, кто им восхищается. А таких очень мало 🤷‍♀️», – написала Тонделье в своем аккаунте в X.