Экс-форвард «Ливерпуля» Диуф получил год условно за невыплату алиментов бывшей жене на дочь. Сенегальца обязали выплатить около 13 220 фунтов

Экс-форвард «Ливерпуля », «Сандерленда», «Лидса » и других клубов Эль-Хаджи Диуф получил годовой условный срок после судебного спора о невыплате алиментов на содержание ребенка.

45-летний бывший игрок был признан виновным в невыполнении финансовых обязательств перед своей экс-супругой Валери Бишоп, начиная с марта 2024 года.

В прошлом году бывшая жена Эль-Хаджи подала в суд из-за задержки платежей на общую сумму почти 14 000 фунтов. После развода с Бишоп в 2023 году Диуф был юридически обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание их дочери Кейлы, которой сейчас 17 лет. Ранее суд обязал бывшего футболиста сборной Сенегала выплачивать 670 фунтов в месяц, а также покрывать медицинские расходы и плату за обучение в школе.

Однако суд установил, что Диуф не производил эти платежи более года. На слушании во вторник судья вынес приговор в виде условного срока на один год и обязал его выплатить бывшей жене 10 млн западноафриканских франков, что составляет приблизительно 13 220 фунтов. Судебное разбирательство неоднократно откладывалось, и, как сообщается, Диуф не являлся на несколько запланированных слушаний. Окончательный приговор был вынесен в его отсутствие.

Адвокаты, представляющие Валери Бишоп, успешно доказали, что бывший футболист обладал финансовыми средствами для погашения долга. Они указали на его разнообразные источники дохода, которые включают недвижимость, рекламные контракты и продолжающуюся профессиональную деятельность в Сенегальской футбольной ассоциации. Обвинение утверждало, что невыплата была его собственным выбором, а не результатом финансовых трудностей.