Леау пожаловался окружению на отношение к нему фанатов «Милана». Вингер может покинуть клуб, миланцы готовы рассмотреть предложения в 50-60 млн евро (Corriere dello Sport)

Леау пожаловался окружению на отношение к нему фанатов «Милана».

Рафаэл Леау может покинуть «Милан » в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

Вингер пропустит воскресный матч с «Дженоа» из-за дисквалификации и проведет свою последнюю игу сезона против «Кальяри» 24 мая. Затем ему предстоит оценить свое будущее.

Предполагается, что португалец и миланский клуб могут расстаться после семи лет. Игрок, которого освистывали на стадионах в последних матчах против «Удинезе», «Ювентуса» и «Аталанты», рассказал друзьям и знакомым о своем недовольстве отношением к нему со стороны домашних фанатов.

С точки зрения «Милана», игрок больше не считается неприкасаемым, как было раньше. Его дальнейшее пребывание в клубе теперь под серьезным вопросом, несмотря контракт до 30 июня 2028 года.

«Россонери» рассмотрят все предложения в диапазоне от 50 до 60 миллионов евро. Отступные в 175 миллионов евро в настоящее время кажутся несоразмерными реальной стоимости игрока.

В этом сезоне Леау провел 28 матчей в Серии А, забил 9 голов и сделал 3 ассиста. Полная статистика 26-летнего игрока доступна здесь .