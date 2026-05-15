Леау пожаловался окружению на отношение к нему фанатов «Милана». Вингер может покинуть клуб, миланцы готовы рассмотреть предложения в 50-60 млн евро (Corriere dello Sport)

Рафаэл Леау может покинуть «Милан» в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

Вингер пропустит воскресный матч с «Дженоа» из-за дисквалификации и проведет свою последнюю игу сезона против «Кальяри» 24 мая. Затем ему предстоит оценить свое будущее.

Предполагается, что португалец и миланский клуб могут расстаться после семи лет. Игрок, которого освистывали на стадионах в последних матчах против «Удинезе», «Ювентуса» и «Аталанты», рассказал друзьям и знакомым о своем недовольстве отношением к нему со стороны домашних фанатов.

С точки зрения «Милана», игрок больше не считается неприкасаемым, как было раньше. Его дальнейшее пребывание в клубе теперь под серьезным вопросом, несмотря контракт до 30 июня 2028 года.

«Россонери» рассмотрят все предложения в диапазоне от 50 до 60 миллионов евро. Отступные в 175 миллионов евро в настоящее время кажутся несоразмерными реальной стоимости игрока.

В этом сезоне Леау провел 28 матчей в Серии А, забил 9 голов и сделал 3 ассиста. Полная статистика 26-летнего игрока доступна здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Corriere dello Sport
Да кому он сейчас нужен за такие деньги? Жаль не продали на пике за 100+
Ответ Антонио Мартынов
Никто бы за эту бестолочь не заплатил 100 миллионов
Ответ Антонио Мартынов
Обменяют в Зенит на Джона Джона с доплатой
Кто их всех окружил и могут ли они вообще выбраться из окружения?
Не рубит негр фишку. Надо было публично поплакаться на проявления расизЬма - и сразу все проблемы были бы решены.
Ответ версус вульгарис
Вроде португальцы такой ерундой не страдают, можете примеры вспомнить?
Ответ Carrier
Так буквально сабж сам и жаловался на расизм
Интересно, почему так получилось? Чувак все силы на поле оставляет, борется до судорог в ногах
Казалось что будет звездой, но Сериа-А сейчас такая что если из нее вовремя не уйти то идёт регресс.
Ответ wxvnpc5psr
Чепуха. С лигой все нормально! Он сам гробит свой талант
Ответ wxvnpc5psr
Обязательно надо про Серию А что нибудь вякнуть. 😄 При чем тут Лига и Леау. Бесхарактерный ленивый игрок вот и все. Играют же вон норм игроки годами и ничего. Тут обидно не за него а за Милан что вовремя не продали. Лучше бы оставили Тонали и продали его. Тогда он и стоил дороже
Ленивец. Один матч играет нормально, потом 5 ходит пешком. И это в лучшем случае.
За него Челси 80 предлагал и оно не продали в итоге как с Тео(который лучший из мира )) отдадут за копейки
Декстер молодец, понимает, что позиция левого вингера в Реале сейчас самая дефицитная🙏
до чего довел аллегриббалл))))

ни пулисик ни улыбка гиены не могут даже гол забить
Если Интер решит перейти на схему с вингерами, то надо брать вместо Тюрама.
Леау деактивировал аккаунт в инстаграме из-за критики со стороны болельщиков «Милана»
Фанаты «Милана» вновь освистали Леау во время замены в матче с «Юве». Вингер не забивает 6 игр подряд
Леау про дело об эскорт-услугах: «Я не причастен к этому и не совершал преступления. Поручил адвокату защищать меня от информации, наносящей вред моей репутации»
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
