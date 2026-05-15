  Мбаппе о Пересе: «Лучший президент в мире и в истории «Реала». Люди не должны забывать, что он сделал для клуба. Надеюсь, он останется с нами как можно дольше»
Мбаппе о Пересе: «Лучший президент в мире и в истории «Реала». Люди не должны забывать, что он сделал для клуба. Надеюсь, он останется с нами как можно дольше»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе назвал президента клуба Флорентино Переса лучшим в мире.

Ранее французский игрок заявил, что главный тренер Альваро Арбелоа ставит его на четвертое место среди нападающих в клубе.

– Арбелоа говорит, что ты четвертый нападающий, а Флорентино сказал, что ты лучший игрок в команде. Что-то здесь не сходится…

– Президент – лучший в мире, лучший президент в истории «Реала». Мне очень повезло, что он есть.

Думаю, что к нему непростое отношение, потому что со всем, что он сделал для «Реала»… Вполне нормально, что люди выражают свое мнение, недовольны. Но они не должны забывать все, что президент сделал для этого клуба.

Он – легенда этого клуба, он очень много значит для болельщиков «Реала» и для клуба. Для нас большая честь иметь этого президента. И… Мы надеемся, что он останется с нами как можно дольше, – сказал Мбаппе.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
Советую найти информацию, какие условия ввел Перес для кандидатов в президенты реала. Человек тупо ограничил для 95% кандидатов возможность выдвигаться.
Перес довольно властный человек, который вцепился в свое кресло.
Ответ marshalericsson1357
Комментарий удален пользователем
Ответ marshalericsson1357
Так любой адекватный человек и настоящий фанат Реала в курсе об этом. Банковская гарантия, 20 лет членства в сосьос клуба и выходит, что из 100к сосьос клуба лишь 10-15 человек могут выдвинуться. перес уже выборы в 2021 переносил, чтобы другие кандидаты не смогли подготовится, а сейчас в курсе, что в 2028 его 100% вытурят и он проиграет выборы
Супер-атакующее трио Клаттенбург-Чакыр-Кашшаи заслуга Переса, по факту сказал Мбаппе
Ответ Экспертное мнение
Ну Эвребе-Бузакка-Штарк-Айтекин тоже было неплохо, прям целое четверио с играми рукой Пике, удалением через 2 секунды после свистка Ван Перси и левые пенальти-симуляции Неймара, Суареса :)
Ответ Победитель по жизни_1117168002
Эвребе просто так на ровном месте удалил Абидаля. Назови мне хоть одного судью, который удалил игрока Реала, но все говорят что он тащил Реал? Такого нет, потому что судьи даже толком тащить Барсу не умеют, если в таком матче аж удаляют игрока Барсы)
Хитрожопый черепах
Ответ Артур Азимов
Разбирается, где можно тявкнуть, а где лучше лизнуть.
Ответ Артур Азимов
Ещё бы.
Другой президент приведёт тренера, который заставит братюнь трудиться.
Профсоюз арбитров подал жалобу на Флорентино Переса.
Из-за его слов, сказанных во вторник, когда он обвинил судейскую коллегию.
Он требует, чтобы президента клуба обязали прекратить свои заявления и чтобы эти обвинения были переданы в прокуратуру.

https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20260515/1004183543/sindicato-arbitros-denuncia-florentino-perez.html
Никто и не забывает, что Флорентино сделал для Реала.
Но рано или поздно всему приходит конец.
И ему уже пора отдыхать и уходить на пенсию.
Один диктатор хвалит второго
Он по-любому трогал себя, когда говорил это.
Да, ради тебя он развалил прекрасно работавшую команду.
А так же не надо жить прошлым. За последние пару лет Перес наделал кучу ошибок, из за которых Реал без титулов
Черепашка хитрый. Лижет в нужном направлении :)
