  • Мурад Мусаев: «Если «Зенит» будет чемпионом, «Краснодар» поздравит их и будет готовиться к сезону. В их матче с «Ростовом» должен победить сильнейший»
Мурад Мусаев: «Если «Зенит» будет чемпионом, «Краснодар» поздравит их и будет готовиться к сезону. В их матче с «Ростовом» должен победить сильнейший»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

Перед решающим 30-м туром «Зенит» опережает «быков» на два очка. Если петербуржцы не проиграют в гостях «Ростову», то станут чемпионами. Команде Мусаева для чемпионства необходима победа над «Оренбургом» и поражение сине-бело-голубых.

«Считаю, что в матче «Ростов» – «Зенит» должен победить сильнейший. Кто за кого болеет – личное дело каждого.

«Зенит» и мы набрали большое количество очков, оторвались от преследователей. Гонку никто не проиграет. Нужно честно соревноваться.

Если чемпионами будем мы, будем рады. Если будет «Зенит», поздравим их и будем готовиться к сезону», – сказал Мусаев.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16902 голоса
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
ну слова достойные...
Ответ westport70
Комментарий скрыт
Ответ westport70
Семак в прошлом году после последнего тура звонил Мусаеву и поздравлял с чемпионством. Мусаев сказал, что это было очень приятно для него.
Оба тренера ведут себя достойно по отношению к конкуренту и не поливают друг друга грязью
Правильная и адекватная реакция на ситуацию.
блин, молодец, Мурад. Внутри, полагаю, кипит, а журналистам всегда говорит спокойно, очевидное и логичное.
Ответ Футбаллёр
Комментарий скрыт
Ответ Футбаллёр
Всегда? Послематчевые послушай, где у него всегда все виноваты вокруг
думаю, в России сейчас только три по настоящему топовых тренера, способных успешно работать с топовыми командами и со звёздными игроками: Семак, Мусаев и Галактионов... а такие тренеры как Карпин, Талалаев и т.д. успешно могут работать с середняками, что тоже хорошо
Очевидно, что Зенит не проиграет. Ростов и не может, да и не особо хочет. Но в данном случае Краснодар потерял чемпионство сам, без чьей либо помощи.
Ответ Ржевский
с чего вы взяли, что Динамо Москва должно было проиграть в Москве? "сам, без чьей либо помощи"... что за бред?... и Ростов будет очень мотивирован, как будто играет последний матч в жизни
Ответ westport70
во-первых я не понял, где я написал, что Динамо должны были проигрывать в Москве? Откуда у вас эта извращенная фантазия? Я лишь написал, что Краснодар сам потерял чемпионство. Во-вторых, насчет матча жизни Ростова -оставайтесь в своих розовых иллюзиях. Я все равно не смогу вас переубедить
Вспоминается как Мостовой в том году сказал, что не будет поздравлять Краснодар с чемпионством) Это не красиво, и это чисто про уровень людей.

Семак сам набрал Мурада и поздравил с чемпионством в том году. Не удивлюсь, если Мурад в этом году сделат также
Я больше удивляюсь людям, которые болея за Ростов обещают помочь Краснодару. Только не понимаю, с чего эта помощь) Ростов и Краснодар друзьями не были никогда, а их матчи - это дерби за футбольную столицу юга. Да и не помню, чтобы Краснодар в чем-то Ростову помогал.
Ответ Эдуардо Силва
Не разу не видел что бы ростовские хотели помочь Краснодару ) Сам Ростов всегда это отрицает.

В этом матче будет избиение бедного Ростова ,это очевидно
Ответ Эдуардо Силва
Ростов-Краснодар - да это дерби, но не враждебное как например ЦСКА-Спартак. Лично я буду рад, если Ростов поможет Краснодару.
Вся Галактика за Ростов !
Ответ Kuvshinka
ТЦ "Галактика"?
Ответ Danil Ivanischev
ИП
Это по взрослому, респект Мурад.
Вторая и последняя. По правилам русского языка
