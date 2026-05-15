Мурад Мусаев: «Если «Зенит» будет чемпионом, «Краснодар» поздравит их и будет готовиться к сезону. В их матче с «Ростовом» должен победить сильнейший»

Мусаев: если «Зенит» будет чемпионом, поздравим их и будем готовиться к сезону.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ .

Перед решающим 30-м туром «Зенит» опережает «быков» на два очка. Если петербуржцы не проиграют в гостях «Ростову », то станут чемпионами. Команде Мусаева для чемпионства необходима победа над «Оренбургом» и поражение сине-бело-голубых.

«Считаю, что в матче «Ростов» – «Зенит» должен победить сильнейший. Кто за кого болеет – личное дело каждого.

«Зенит» и мы набрали большое количество очков, оторвались от преследователей. Гонку никто не проиграет. Нужно честно соревноваться.

Если чемпионами будем мы, будем рады. Если будет «Зенит », поздравим их и будем готовиться к сезону», – сказал Мусаев.