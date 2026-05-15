Мурад Мусаев: «Если «Зенит» будет чемпионом, «Краснодар» поздравит их и будет готовиться к сезону. В их матче с «Ростовом» должен победить сильнейший»
Мусаев: если «Зенит» будет чемпионом, поздравим их и будем готовиться к сезону.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
Перед решающим 30-м туром «Зенит» опережает «быков» на два очка. Если петербуржцы не проиграют в гостях «Ростову», то станут чемпионами. Команде Мусаева для чемпионства необходима победа над «Оренбургом» и поражение сине-бело-голубых.
«Считаю, что в матче «Ростов» – «Зенит» должен победить сильнейший. Кто за кого болеет – личное дело каждого.
«Зенит» и мы набрали большое количество очков, оторвались от преследователей. Гонку никто не проиграет. Нужно честно соревноваться.
Если чемпионами будем мы, будем рады. Если будет «Зенит», поздравим их и будем готовиться к сезону», – сказал Мусаев.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16902 голоса
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
117 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Оба тренера ведут себя достойно по отношению к конкуренту и не поливают друг друга грязью
Семак сам набрал Мурада и поздравил с чемпионством в том году. Не удивлюсь, если Мурад в этом году сделат также
В этом матче будет избиение бедного Ростова ,это очевидно