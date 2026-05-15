  Талалаев о ЦСКА: «Исключать совместную работу не стал бы. Знакомые после драки становятся друзьями, как правило»
Талалаев о ЦСКА: «Исключать совместную работу не стал бы. Знакомые после драки становятся друзьями, как правило»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев допустил, что в будущем возглавит ЦСКА, несмотря на конфликт с армейцами в матче 21-го тура Мир РПЛ (1:0).

— В СМИ обсуждался интерес к вам со стороны ЦСКА. К вам обращались из этого клуба?

— Нет.

— А вообще возможен ваш союз с ЦСКА после истории в очном матче и слов Бабаева, который посоветовал вам обратиться к психотерапевту?

— Вы придаете очень большое значение словам. Я воспитан на том, что мужчины должны придавать значение поступкам.

Не согласен с оценкой, которую дали моему поступку, и дисквалификацией. С моей стороны не было никакой провокации. Я просто выбил мяч. 

Что касается слов Бабаева — у каждого в футболе есть свое мнение. Роман Юрьевич меня не знает, поэтому, думаю, ему сложно оценивать меня и мои поступки. Ошибки совершают все. Но исключать возможность общения или совместной работы я не стал бы. Вот вы когда-нибудь дрались во дворе?

— Было дело.

— Как правило, знакомые после драки становятся друзьями. Я с моим лучшим другом на футбольной площадке постоянно вступал в конфликты, иногда — феерически. Поэтому придавать большую значимость словам Бабаева, сказанным после поступка, особого смысла нет, – сказал Талалаев.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
не приведи господь, его в нашу команду!
Ответ Марат Хабибуллин
Я бы сказал - не приведи Бабаев его в нашу команду
Ответ Марат Хабибуллин
В вашу команду лучше Шварца, самое то будет.
Не будет он в топ команде работать с таким характером и поведением. Никогда.
Нафиг это надо такого неадеквата брать
Ответ Forza14Viola
Мусаев красных хватал не меньше, поработал над собой и сейчас вполне пристойно выглядит.
Ответ Сергей Искимжи
ну Мусаев никогда психом не был, в отличие от Талалаева
Пока из всех иностранных тренеров лучшим вариантом видится Личка. Шварц - дорогой и с "душком Эджуке", Бьелица - такой же шабашник. как и Йоканович. Из отечественных - Галактионов, но он уже какую весну проваливает....
P.S. Написал комментарий , и прям какой-то безнадегой повеяло...
Галактионову не хватает скамейки, личка неплохо. из наших молодых вообще никто и никак не отметился, всё тот же автобус.
Когда Николича звали тоже никто особо в восторге не был, а неплохо вышло у него. Тут многое должно сойтись. У Мусаева тоже только со второго захода вышло. Так что... Незачем грустить.
Получается Радимов сейчас лучший друг Талалаева?
Хаха, чётко!
Вот бы ему такой вопросик задали ☺️ сразу бы лицо ходуном заходило
Дадада))) Иди в сочи или пари нн, 🤡🤡🤡, это твой потолок. И да, справочка от психиатра не помешает
В Пари НН не помешал бы. Игроки хоть бегать начали бы
интересно как он бы отреагировал на плакат с бывшим тренером)
"Просто выбил мяч". Просто помассировал ладошку кулаком. Просто поправил лангетку.
Детский сад.
А Кармо, получается, просто не успел затормозить.
"С моей стороны не было никакой провокации. Я просто выбил мяч" - ну тут Талалай либо тролит, либо же, если он на полном серьезе, то Бабаев прав по поводу психотерапевта.
Слово пацана 2, Кровь на Песчанке)
вы придаете большое значение словам, я воспитан на том, что мужчины не отвечают за свои слова, ну вы наверно заметили уже
Свят-свят. Боже упаси.
Пономарев о тренере для ЦСКА: «Талалаев – категорически исключено, он часто ведет себя неправильно. Иностранцы приходят в РПЛ только ради денег. Я за Игнашевича»
13 мая, 16:20
Радимов о Талалаеве: «Интересно, последовал ли он совету Бабаева обратиться к психотерапевту? И если да, то есть ли справка?»
13 мая, 14:02
Тренер «Балтики» Нагайцев о словах Бабаева, что Талалеву нужно обратиться к психотерапевту: «Пусть своему Экспосито психиатра вызовет»
11 мая, 12:58
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
