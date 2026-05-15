  Ахметзянов перед «Краснодаром»: «Хотел бы, чтобы вышли те игроки «Оренбурга», кто будет готов добиться положительного результата»
Ахметзянов перед «Краснодаром»: «Хотел бы, чтобы вышли те игроки «Оренбурга», кто будет готов добиться положительного результата»

Тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о настрое в преддверии заключительного матча сезона Мир РПЛ с «Краснодаром».

«Оренбург» уже сохранил прописку в Премьер-лиге. «Быки» станут чемпионами только в случае своей победы и поражения «Зенита» в матче с «Ростовом».

«Какая нужна дополнительная мотивация, когда ты едешь к одной из сильнейших команд страны? Это большой матч.

Я бы хотел, чтобы на поле вышли те футболисты, которые максимально готовы, кто будет готов выжать из себя все, чтобы добиться положительного результата», — сказал Ахметзянов.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16899 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Будут вместе из Эдика рекордсмена по передачам лепить, вот что они все вместе будут делать. Опасный пенальти минуте на 10-й (на всякий случай), и открытый футбол с бессмысленной крупной победой.
Возможно, предпоследний в таком составе матч хозяев, и ватага наёмников разбежится
