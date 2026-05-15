Альваро Арбелоа: «В «Реале» никогда нельзя мучиться, но очередной неудачный сезон еще больше усложняет ситуацию»

Арбелоа о «Реале»: очередной неудачный сезон еще больше усложняет ситуацию.

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о своих ощущениях от работы в клубе.

Арбелоа возглавляет «Мадрид » с 12 января после отставки Хаби Алонсо.

За два тура до финиша Ла Лиги «Реал» не поднимется выше 2-го места. Из Лиги чемпионов «сливочные» вылетели на стадии 1/4 финала.

- Вы скорее мучаетесь, чем наслаждаетесь работой?

– В «Реале» никогда нельзя мучиться. Для нас это некомфортная ситуация. Мы знаем требования клуба, и очередной неудачный сезон еще больше усложняет ситуацию.

На нас лежит огромная ответственность. Мы должны поехать в Севилью, и они [болельщики] заслуживают, чтобы мы выкладывались по полной до самого конца, – сказал Арбелоа.