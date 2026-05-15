Ерохин о том, что «Зенит» устроит ничья с «Ростовом»: «Играем только на победу. Не думаю, что кто-то выйдет на поле с другими мыслями»

Ерохин о том, что «Зенит» устроит ничья с «Ростовом»: играем только на победу.

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин высказался о настрое команды в преддверии заключительного матча сезона Мир РПЛ с «Ростовом ».

За тур до финиша петербургский клуб лидирует в таблице, опережая «Краснодар» на два очка.

— Стартовала последняя неделя сезона РПЛ, с каким настроем команда подходит к решающему матчу с «Ростовом»?

— Это важнейшая неделя. Главное — восстановиться и качественно подготовиться. Времени хватает, поэтому сейчас мысли только о матче с «Ростовом». Мы прекрасно осознаем его значение. Самое главное, что сейчас все в наших руках и зависит от результата нашей игры.

Уже бывали в подобных ситуациях, понимаем, как к ним подходить, настраиваться. Уверен, и психологически, и физически «Зенит» будет готов.

— Вас в последнем туре устраивает и ничья...

— Когда команда держит в голове результат, который ее устраивает, это не всегда заканчивается хорошо. Мы играем только на победу — независимо от турнира или обстоятельств. Более того, даже на тренировках каждый хочет победить. Поэтому настрой только один — взять три очка. Не думаю, что кто-то выйдет на поле с другими мыслями.

— Два года назад «Зенит» уже становился чемпионом в матче с «Ростовом». Этот опыт поможет?

— Каждый элемент может иметь значение. В коллективе есть игроки, которые проходили через такие матчи. У нас собраны футболисты высокого уровня, есть характер. Все прекрасно понимают, что значит эта игра для «Зенита », для болельщиков, для города. Повторю: мысли только о победе, других быть не может, – сказал Ерохин.