«Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» – 4:2! У Уоткинса два гола и ассист, ван Дейк сделал дубль

«Астон Вилла» победила «Ливерпуль».

«Ливерпуль » в гостях проиграл «Астон Вилле » (2:4) в 37-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Вилла Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Морган Роджерс открыл счет на 42-й минуте. Вирджил ван Дейк сравнял на 52-й. Олли Уоткинс забил на 57-й с паса Роджерса после ошибки Доминика Собослаи, а на 73-й сделал дубль. Джон Макгинн забил с паса Уоткинса на 89-й. Ван Дейк сделал дубль на 92-й.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ