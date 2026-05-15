Матч окончен
«Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» – 4:2! У Уоткинса два гола и ассист, ван Дейк сделал дубль
«Астон Вилла» победила «Ливерпуль».
«Ливерпуль» в гостях проиграл «Астон Вилле» (2:4) в 37-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Вилла Парк».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Морган Роджерс открыл счет на 42-й минуте. Вирджил ван Дейк сравнял на 52-й. Олли Уоткинс забил на 57-й с паса Роджерса после ошибки Доминика Собослаи, а на 73-й сделал дубль. Джон Макгинн забил с паса Уоткинса на 89-й. Ван Дейк сделал дубль на 92-й.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
15 мая 19:00, Вилла Парк
Завершен
4 - 2
2.53xG1.55
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
141 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Сейчас будут хейтить Ливерпуль и никто из-за этого не заметит, что Астон Вилла играет шикарно. Играет имеено в тренерский футбол. Эмери топ.
Сейчас будут хейтить Ливерпуль и никто из-за этого не заметит, что Астон Вилла играет шикарно. Играет имеено в тренерский футбол. Эмери топ.
Забавно, что одновременно отметили тренерский футбол Эмери. Только для меня это норма, когда топ-тренер играет на своем уровне
Сейчас будут хейтить Ливерпуль и никто из-за этого не заметит, что Астон Вилла играет шикарно. Играет имеено в тренерский футбол. Эмери топ.
Как заметна разница двух тренеров, да
Ахахахаха, Слот пассажир ######😂😂😂
Ахахахаха, Слот пассажир ######😂😂😂
Да уж, команды нет
Да уж, команды нет
Команда есть, тренера нет!
С этим Ливерпулем нужно что-то делать. Либо поменять всех футболистов, либо Слота. Последнее будет дешевле. Иначе в следующем сезоне будем во второй половине таблицы
С этим Ливерпулем нужно что-то делать. Либо поменять всех футболистов, либо Слота. Последнее будет дешевле. Иначе в следующем сезоне будем во второй половине таблицы
В Небесную Лигу
С этим Ливерпулем нужно что-то делать. Либо поменять всех футболистов, либо Слота. Последнее будет дешевле. Иначе в следующем сезоне будем во второй половине таблицы
Футболистов как раз не надо. Футболисты отличные. Только избавиться от Салаха и закрыть пару проблемных позиций типа пз. Но главная проблема, конечно, — физрук.
Насколько же Ливерпуль Клоппа был силен, что голландский физрук смог взять чемпионство и только затем развалить команду только на второй сезон. Даже закуп на пол миллиарда не помог
Насколько же Ливерпуль Клоппа был силен, что голландский физрук смог взять чемпионство и только затем развалить команду только на второй сезон. Даже закуп на пол миллиарда не помог
Ну разваливаться начали ещё прошлой весной, просто очковый запас был большой.
Ну разваливаться начали ещё прошлой весной, просто очковый запас был большой.
Справедливое замечание. Ещё в прошлом году в ЛЧ в паре с ПСЖ Слот потихоньку стал проявлять свой тренерский «талант». Уже тогда были первые звоночки...
Исак потихоньку в мифического героя превращается
Ван Дейк, как капитан, бьется за всю команду, но силы не равны - один против всех
Какой же донный Ливерпуль, какой же донный Слот… Вилланы ведь ничего особенного не делают, просто играют в тренерский футбол. Против команды, у которой нет тренера
Придётся Борнмуту или Брайтону самим Ливерпуль вытеснять из зоны ЛЧ
Когда я увидел, что Ливерпуль в гостях с АВ фаворит, долго ржал, друзьям сказал, я верю , что ливер может обыграть АВ , но не верю, что слот может обыграть эмери. Слот, ты просто дно. Если его оставят, еще минус сезон следующий и еще один потом без еврокубков😂😂😂
Это что за вайбы Джеррарда)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем